Ktoré by si najradšej nosil/-a na svojom zápästí?
Po tom, ako sme v polovici apríla sledovali najlepšie novinky zo sveta horológie na ženevskej výstave Watches and Wonders 2025, sme sa tentoraz rozhodli zostaviť zoznam s najkrajšími modelmi, ktoré zatiaľ vyšli od začiatku roka.
Priprav sa na atraktívnu pistáciovú verziu cenovo najdostupnejšieho modelu od značky Rolex, svieže vyhotovenie hodiniek Tudor Black Bay Chrono, ktoré má v zbierke napríklad David Beckham, alebo limitovaný kúsok určený pre jazdcov tímu Formula 1.
Tudor Black Bay Chrono „Flamingo Blue“
Úvod zoznamu patrí veľmi obľúbenému modelu Tudor Black Bay Chrono v nádhernom tyrkysovom vyhotovení „Flamingo Blue“ s odporúčanou maloobchodnou cenou 6 050 eur.
Novinka v portfóliu švajčiarskej značky má odvážny vzhľad inšpirovaný tropickými zátokami, ktoré plameniaky milujú, a prináša dokonalú letnú atmosféru. Model má v zbierke aj ambasádor značky David Beckham, ktorý vlastní futbalový klub Inter Miami CF s ladiacimi farbami dresov.
Hodinky spájajú dlhú históriu Tudor v oblasti výroby profesionálnych potápačských hodín so športovým chronografom, pričom sú vybavené kalibrovým chronografom MT5813 so 70-hodinovou rezervou chodu a silikónovou vlnovou pružinou. Puzdro s priemerom 41 milimetrov a hrúbkou 14,4 milimetra je z nehrdzavejúcej ocele s lešteným a saténovo brúseným povrchom, vďaka čomu je odolné voči poškodeniu.
Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Monoface Small Seconds
Do zoznamu sme zaradili tiež tohtoročnú novinku z prestížneho veľtrhu Watches and Wonders 2025 v Ženeve od renomovanej švajčiarskej manufaktúry Jaeger-LeCoultre.
Majstri hodinári Jaeger-LeCoultre predstavili zlatý model Reverso Tribute Monoface Small Seconds s vintage vzhľadom charakteristickým pre medzivojnové obdobie a umelecký štýl Art Deco. Novinka s náramkom a puzdrom z 18-karátového ružového zlata, so zrnitým ciferníkom, vyžaruje pôvab a sebavedomie už na prvý pohľad.
Hodinky majú rozmery 27,4 x 45,6 milimetra a hrúbku 7,5 milimetra. Sofistikované hranaté puzdro poháňa ručne naťahovaný kaliber 822 Jaeger-LeCoultre s rezervou chodu 42 hodín. Cena atraktívneho zberateľského kúsku, ktorý možno uvidíš na zápästí spevákovi Lennymu Kravitzovi (ambasádor značky, pozn. redakcie), je približne 36-tisíc eur.
Patek Philippe Calatrava 6196P
Na veľtrhu Watches and Wonders 2025 v Ženeve predstavili horúce novinky aj odborníci z domácej značky Patek Philippe, ktorú založili Antoni Patek a Adrien Philippe v roku 1839 pod názvom Patek, Czapek & Cie.
Model Patek Philippe Calatrava 6196P predstavuje nadčasovú voľbu a dokonalý symbol značky. Platinové vyhotovenie je obohatené o vintage nádych elegantného opálového ciferníka s ružovým pozlátením a vyzerá božsky z každého uhla.
Leštené puzdro s priemerom 38 milimetrov má hladký, skosený rámik, saténovo dokončené boky a štíhle koncovky, ktoré prechádzajú do tmavohnedého remienka z aligátorej kože. Tempo udáva ručne naťahovaný kaliber 30-255 PS so 65-hodinovou rezervou chodu a funkciou stopiek, ktorá umožňuje nastavenie času na sekundu presne. Cena modelu Patek Philippe Calatrava 6196P je dostupná na vyžiadanie.
Vacheron Constantin Historiques 222
V zozname pokračujeme ďalším luxusným modelom – Vacheron Constantin Historiques 222, ktorý predstavuje modernú verziu štýlu zo 70. rokov, pričom zostáva verný vysokým kvalitám ikonickému originálu.
Čistota línií a štíhlosť sa spájajú v odvážnom monoblokovom tvare tonneau s detailmi, ako je rýhovaný rám a integrovaný náramok. Výsledkom je robustná, športová, ale zároveň elegantná estetika, ktorá presahuje kategórie. Puzdro z ocele s priemerom 37 milimetrov s charakteristickým maltézskym krížom na pozícii 5 hodín sa pýši zadným krytom zo zafírového skla, cez ktorý je možné obdivovať samonavíjací kalibrový strojček a jeho špeciálne navrhnutú oscilačnú záťaž.
Hodinky Vacheron Constantin Historiques 222 sú k dispozícii v dvoch vyhotoveniach. Nás viac oslovila verzia s tmavomodrým ciferníkom s cenou 35 800 eur.
Rolex Oyster Perpetual „Pistachio“
Model Rolex Oyster Perpetual 41 „Pistachio“ s jemným zeleným ciferníkom, ktorý vedenie značky predstavilo ako novinku na výstave Watches and Wonders 2025 v Ženeve v prvej polovici apríla, je pastvou pre oči.
Luxusné hodinky s priemerom 41 milimetrov a oceľovým náramkom Oyster majú referenčné číslo 134300 a predstavujú precíznu remeselnú zručnosť švajčiarskych majstrov hodinárov v kombinácii so špičkovou technológiou. Ručná práca na výrobe jedného kusu hodiniek Rolex Oyster Perpetual 41 trvá desiatky hodín.
Farebný lak vytvorený pre sériu sa musí nanášať v prostredí s kontrolovanou atmosférou, aby sa zabránilo prachu a iným nečistotám. Ciferník je pokrytý šiestimi vrstvami laku, ktoré vytvárajú jednotný povrch. Posledným krokom je lakovanie a leštenie pre plný lesk a hĺbku farby. Nápisy sa vytlačia tampónom a hodínové značky a korunka sa ručne prinitujú.
Cena hodiniek v obchode je 6 800 eur, avšak v ponuke z druhej ruky sa cena pohybuje od približne 15 000 eur za kus cez overenú platformu Chrono24. V našich končinách vlastní model Rolex Oyster Perpetual vo vyhľadávanom vyhotovení „Pistachio“ youtuber David Luu.
BONUS
H. Moser & Cie. Streamliner Alpine Drivers Edition
Model H. Moser & Cie. Streamliner Alpine Drivers Edition, ktoré vznikli z túžby jazdcov tímu Alpine po hodinkách rovnako štýlových, ako sú ich monoposty, posúvajú spoluprácu švajčiarskej značky s Alpine Motorsports na výnimočnú mechanickú úroveň.
Každý detail je inšpirovaný pretekárskou dráhou – dva mostíky v tvare V odkazujú na zavesenie monopostov, centrálny mostík mechanizmu na zadnej strane puzdra pripomína pretekársku prilbu a rotor odráža ráfik kolesa Alpine A110. Pod krytom je prvý skeletizovaný chronografický strojček manufaktúry HMC 700. Vzhľad hodiniek kladie dôraz na minimalizmus a čitateľnosť, sú vybavené centrálnymi minútami a sekundami, funkciou flyback.
Súčasťou novinky je tiež verzia Streamliner Alpine Mechanics Edition – najmodernejší digitálny zázrak inšpirovaný neznámymi hrdinami v boxovej uličke. Podobne ako jazdci a mechanici, aj táto dvojica prichádza ako tím, v jednom puzdre.
Cena hodiniek H. Moser & Cie. Streamliner Alpine Drivers Edition je v prepočte približne 60 000 eur. Vyrobených je len 200 kusov vo vybraných obchodoch.