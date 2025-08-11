Kategórie
dnes 11. augusta 2025 o 11:19
Čas čítania 3:45
Richard Balog

Luxusné hodinky, ktoré nás v roku 2025 zaujali najviac. Nechýbajú pistáciové Rolexy či Tudor, ktoré nosí Beckham

Luxusné hodinky, ktoré nás v roku 2025 zaujali najviac. Nechýbajú pistáciové Rolexy či Tudor, ktoré nosí Beckham
Zdroj: Rolex
MÓDA HODINKY MÓDA MÓDNE DOPLNKY WISHLIST
Ktoré by si najradšej nosil/-a na svojom zápästí?

Po tom, ako sme v polovici apríla sledovali najlepšie novinky zo sveta horológie na ženevskej výstave Watches and Wonders 2025, sme sa tentoraz rozhodli zostaviť zoznam s najkrajšími modelmi, ktoré zatiaľ vyšli od začiatku roka. 

Priprav sa na atraktívnu pistáciovú verziu cenovo najdostupnejšieho modelu od značky Rolex, svieže vyhotovenie hodiniek Tudor Black Bay Chrono, ktoré má v zbierke napríklad David Beckham, alebo limitovaný kúsok určený pre jazdcov tímu Formula 1.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Tudor Black Bay Chrono „Flamingo Blue“

Úvod zoznamu patrí veľmi obľúbenému modelu Tudor Black Bay Chrono v nádhernom tyrkysovom vyhotovení „Flamingo Blue“ s odporúčanou maloobchodnou cenou 6 050 eur.

Novinka v portfóliu švajčiarskej značky má odvážny vzhľad inšpirovaný tropickými zátokami, ktoré plameniaky milujú, a prináša dokonalú letnú atmosféru. Model má v zbierke aj ambasádor značky David Beckham, ktorý vlastní futbalový klub Inter Miami CF s ladiacimi farbami dresov.

Hodinky spájajú dlhú históriu Tudor v oblasti výroby profesionálnych potápačských hodín so športovým chronografom, pričom sú vybavené kalibrovým chronografom MT5813 so 70-hodinovou rezervou chodu a silikónovou vlnovou pružinou. Puzdro s priemerom 41 milimetrov a hrúbkou 14,4 milimetra je z nehrdzavejúcej ocele s lešteným a saténovo brúseným povrchom, vďaka čomu je odolné voči poškodeniu. 

Limitovaný model Tudor Black Bay Chrono „Flamingo Blue“ má v zbierke aj ambasádor švajčiarskej značky David Beckham.
Limitovaný model Tudor Black Bay Chrono „Flamingo Blue“ má v zbierke aj ambasádor švajčiarskej značky David Beckham. Zdroj: Tudor

Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Monoface Small Seconds

Do zoznamu sme zaradili tiež tohtoročnú novinku z prestížneho veľtrhu Watches and Wonders 2025 v Ženeve od renomovanej švajčiarskej manufaktúry Jaeger-LeCoultre. 

Majstri hodinári Jaeger-LeCoultre predstavili zlatý model Reverso Tribute Monoface Small Seconds s vintage vzhľadom charakteristickým pre medzivojnové obdobie a umelecký štýl Art Deco. Novinka s náramkom a puzdrom z 18-karátového ružového zlata, so zrnitým ciferníkom, vyžaruje pôvab a sebavedomie už na prvý pohľad.

Hodinky majú rozmery 27,4 x 45,6 milimetra a hrúbku 7,5 milimetra. Sofistikované hranaté puzdro poháňa ručne naťahovaný kaliber 822 Jaeger-LeCoultre s rezervou chodu 42 hodín. Cena atraktívneho zberateľského kúsku, ktorý možno uvidíš na zápästí spevákovi Lennymu Kravitzovi (ambasádor značky, pozn. redakcie), je približne 36-tisíc eur.

Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Monoface Small Seconds
Zdroj: Jaeger-LeCoultre

Patek Philippe Calatrava 6196P

Na veľtrhu Watches and Wonders 2025 v Ženeve predstavili horúce novinky aj odborníci z domácej značky Patek Philippe, ktorú založili Antoni Patek a Adrien Philippe v roku 1839 pod názvom Patek, Czapek & Cie.

Model Patek Philippe Calatrava 6196P predstavuje nadčasovú voľbu a dokonalý symbol značky. Platinové vyhotovenie je obohatené o vintage nádych elegantného opálového ciferníka s ružovým pozlátením a vyzerá božsky z každého uhla. 

Leštené puzdro s priemerom 38 milimetrov má hladký, skosený rámik, saténovo dokončené boky a štíhle koncovky, ktoré prechádzajú do tmavohnedého remienka z aligátorej kože. Tempo udáva ručne naťahovaný kaliber 30-255 PS so 65-hodinovou rezervou chodu a funkciou stopiek, ktorá umožňuje nastavenie času na sekundu presne. Cena modelu Patek Philippe Calatrava 6196P je dostupná na vyžiadanie.

Patek Philippe Calatrava 6196P
Zdroj: Patek Philippe
Vacheron Constantin Historiques 222

V zozname pokračujeme ďalším luxusným modelom – Vacheron Constantin Historiques 222, ktorý predstavuje modernú verziu štýlu zo 70. rokov, pričom zostáva verný vysokým kvalitám ikonickému originálu. 

Čistota línií a štíhlosť sa spájajú v odvážnom monoblokovom tvare tonneau s detailmi, ako je rýhovaný rám a integrovaný náramok. Výsledkom je robustná, športová, ale zároveň elegantná estetika, ktorá presahuje kategórie. Puzdro z ocele s priemerom 37 milimetrov s charakteristickým maltézskym krížom na pozícii 5 hodín sa pýši zadným krytom zo zafírového skla, cez ktorý je možné obdivovať samonavíjací kalibrový strojček a jeho špeciálne navrhnutú oscilačnú záťaž.

Hodinky Vacheron Constantin Historiques 222 sú k dispozícii v dvoch vyhotoveniach. Nás viac oslovila verzia s tmavomodrým ciferníkom s cenou 35 800 eur.

Vacheron Constantin Historiques 222
Zdroj: Vacheron Constantin

Rolex Oyster Perpetual „Pistachio“

Model Rolex Oyster Perpetual 41 „Pistachio“ s jemným zeleným ciferníkom, ktorý vedenie značky predstavilo ako novinku na výstave Watches and Wonders 2025 v Ženeve v prvej polovici apríla, je pastvou pre oči. 

Luxusné hodinky s priemerom 41 milimetrov a oceľovým náramkom Oyster majú referenčné číslo 134300 a predstavujú precíznu remeselnú zručnosť švajčiarskych majstrov hodinárov v kombinácii so špičkovou technológiou. Ručná práca na výrobe jedného kusu hodiniek Rolex Oyster Perpetual 41 trvá desiatky hodín. 

Farebný lak vytvorený pre sériu sa musí nanášať v prostredí s kontrolovanou atmosférou, aby sa zabránilo prachu a iným nečistotám. Ciferník je pokrytý šiestimi vrstvami laku, ktoré vytvárajú jednotný povrch. Posledným krokom je lakovanie a leštenie pre plný lesk a hĺbku farby. Nápisy sa vytlačia tampónom a hodínové značky a korunka sa ručne prinitujú.

Cena hodiniek v obchode je 6 800 eur, avšak v ponuke z druhej ruky sa cena pohybuje od približne 15 000 eur za kus cez overenú platformu Chrono24. V našich končinách vlastní model Rolex Oyster Perpetual vo vyhľadávanom vyhotovení „Pistachio“ youtuber David Luu

Rolex Oyster Perpetual 41, Pistachio
Zdroj: Rolex

BONUS

H. Moser & Cie. Streamliner Alpine Drivers Edition

Model H. Moser & Cie. Streamliner Alpine Drivers Edition, ktoré vznikli z túžby jazdcov tímu Alpine po hodinkách rovnako štýlových, ako sú ich monoposty, posúvajú spoluprácu švajčiarskej značky s Alpine Motorsports na výnimočnú mechanickú úroveň.

Každý detail je inšpirovaný pretekárskou dráhou – dva mostíky v tvare V odkazujú na zavesenie monopostov, centrálny mostík mechanizmu na zadnej strane puzdra pripomína pretekársku prilbu a rotor odráža ráfik kolesa Alpine A110. Pod krytom je prvý skeletizovaný chronografický strojček manufaktúry HMC 700. Vzhľad hodiniek kladie dôraz na minimalizmus a čitateľnosť, sú vybavené centrálnymi minútami a sekundami, funkciou flyback. 

Súčasťou novinky je tiež verzia Streamliner Alpine Mechanics Edition – najmodernejší digitálny zázrak inšpirovaný neznámymi hrdinami v boxovej uličke. Podobne ako jazdci a mechanici, aj táto dvojica prichádza ako tím, v jednom puzdre.

Cena hodiniek H. Moser & Cie. Streamliner Alpine Drivers Edition je v prepočte približne 60 000 eur. Vyrobených je len 200 kusov vo vybraných obchodoch.

H. Moser & Cie. Streamliner Alpine Drivers Edition
Zdroj: H. Moser & Cie.
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetko
Tenisky, ktoré musíš mať. Pozri si Nike Air Max 95 s modrými detailmi aj collab Puma x FENTY
Topánky
dnes o 09:00
V spolupráci
Tenisky, ktoré musíš mať. Pozri si Nike Air Max 95 s modrými detailmi aj collab Puma x FENTY
dnes o 09:00
Vieš o tom, že aj spodná bielizeň môže škodiť tvojmu zdraviu? Odborníčka varuje pred najškodlivejším typom podprsenky
Vieš o tom, že aj spodná bielizeň môže škodiť tvojmu zdraviu? Odborníčka varuje pred najškodlivejším typom podprsenky
pred 3 dňami
August je bohatý na skvelé tenisky. Tieto modely od Pharrella, Rihanny či END. budeš chcieť do zbierky
August je bohatý na skvelé tenisky. Tieto modely od Pharrella, Rihanny či END. budeš chcieť do zbierky
6. 8. 2025 11:00
Zendaya sa spojila so značkou On. Nová kolekcia spája funkčnosť a eleganciu
Zendaya sa spojila so značkou On. Nová kolekcia spája funkčnosť a eleganciu
dnes o 08:27
Vogue opäť hľadá nové tváre. Začína sa globálny casting modeliek, šancu máš aj ty
Vogue opäť hľadá nové tváre. Začína sa globálny casting modeliek, šancu máš aj ty
4. 8. 2025 19:12
ZARA dostala stopku za „príliš chudé“ modelky. Úrady jej reklamy označili za nezodpovedné a stiahli ich
ZARA dostala stopku za „príliš chudé“ modelky. Úrady jej reklamy označili za nezodpovedné a stiahli ich
6. 8. 2025 13:47
Viac z Tech Všetko
Bugatti Solitaire: Nová exkluzívna divízia a jej prvé majstrovské dielo — Bugatti Brouillard
Autá
pred 3 dňami
Bugatti Solitaire: Nová exkluzívna divízia a jej prvé majstrovské dielo — Bugatti Brouillard
pred 3 dňami
Instagram prichádza až s tromi novými funkciami. Odteraz môžeš vidieť aj polohu tvojich priateľov
7. 8. 2025 8:51
Obľúbená americká streamovacia služba sa spojí s Disney+. Od budúceho roka budú mať diváci všetko na jednom mieste
7. 8. 2025 9:47
Viac z Šport Všetko
Slovenky prezradili, aké je to žiť po boku športovca: Vanessa si každých 9 mesiacov hľadá novú prácu
refresher+
Odporúčané
Slovenky prezradili, aké je to žiť po boku športovca: Vanessa si každých 9 mesiacov hľadá novú prácu
28. 7. 2025 7:00
Oktagon má novú šampiónku a česká hviezda šokovala tvrdým finišom. Nela Slováková žiarila šťastím
včera o 19:00
Peter odbehol 160 km za 16 hodín: Základom bolo rozdeliť si v hlave trasu. Nespal som, potrápili ma len otlaky
28. 7. 2025 17:00
Viac z Zdravie Všetko
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
refresher+
Odporúčané
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
včera o 17:00
Vyskúšal som energetické vrecúška: prvé ma okamžite nakoplo, po štvrtom mi išlo srdce vyskočiť z hrude
pred 3 dňami
Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 návykov. Väčšina ľudí ich zanedbáva, upozorňuje párový psychológ
28. 7. 2025 14:17

