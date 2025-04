Ak obdivuješ majstrov hodinárov podobne ako my, potom si na správnom mieste a pokračuj v čítaní.

Hodinky, obzvlášť kvalitné, považujeme za najlepší módny doplnok pre mužov a výstava Watches and Wonders 2025, ktorá bola v prvej polovici apríla v Ženeve, priniesla množstvo noviniek od známych výrobcov.

Približne 55-tisíc návštevníkov obdivovalo modely s podpisom značiek ako Rolex, Patek Philippe, Chopard, Bvlgari, Piaget, Cartier, Tag-Heuer, Jaeger-LeCoultre a mnohých ďalších, ktoré neustále posúvajú level v oblasti výnimočných náramkových hodiniek. Každá sa špecializuje trochu iným smerom a ponúka vlastný pohľad, estetiku, odlišné funkcie aj výkon, ale spája ich rovnaká vášeň.

Horológia je úžasná veda a remeslo, ktoré si zaslúži pozornosť. Nižšie nájdeš TOP 10 hodiniek z tohtoročného Watches and Wonders. Vychutnaj si ich aspoň pohľadom, keďže cena väčšiny z nich má hodnotu nových prémiových áut.

1. Piaget Andy Warhol

Úvod zoznamu patrí oficiálnej spolupráci medzi švajčiarskou značkou Piaget a Nadáciou Andyho Warhola pre vizuálne umenie v podobe výnimočných náramkových hodiniek, ktoré nesú názov po slávnom umelcovi so slovenskými koreňmi.

Warhol vlastnil počas svojho života sedem hodiniek, pričom najviac je spájaný s modelom, ktorý sa v minulosti volal Black Tie so strojčekom Beta21. Švajčiarski majstri hodinári klasiku upravili a v ponuke značky ju nájdeš pod názvom Piaget Andy Warhol.

Hodinky s puzdrom z 18-karátového ružového zlata majú rozmery 45 x 43 milimetrov, malachitový ciferník a automatický mechanický strojček Manufacture 534P, ktorý pozostáva zo 196 komponentov. Remienok je z aligátorej kože. Cena je na vyžiadanie a k dispozícii sú tiež verzie z bieleho zlata a ródia.

Model Piaget Andy Warhol z ružového zlata. Zdroj: Piaget

2. H. Moser & Cie. Endeavour Small Seconds Concept „Pop“

Krásny model predstavili na výstave Watches and Wonders 2025 v Ženeve aj zástupcovia spoločnosti H. Moser & Cie., ktorú založil majster hodinár Heinrich Moser v Petrohrade v roku 1828.

Novinka v podobe náramkových hodiniek H. Moser & Cie. Endeavour Small Seconds Concept „Pop“ je vyrobená v limitovanom množstve 28 kusov a predstavuje ódu na prírodné živly. Kovové puzdro s priemerom 38 milimetrov ukrýva strojček s automatickým kalibrom HMC 202 a ciferník v neprehliadnuteľnej kombinácii tyrkysovej a tmavooranžovej farby bez loga a číslic. Rotor z 18-karátového zlata zabezpečuje účinné naťahovanie, zatiaľ čo funkcia stopiek a vlasová pružina Straumann® zvyšujú presnosť a stabilitu.

Cena tohto atraktívneho zberateľského kúsku je v prepočte zo švajčiarskych frankov približne 41-tisíc eur.

Zdroj: H. Moser & Cie.

3. Cartier Tank à Guichets

Miesto v zozname si našli aj hodinky s podpisom ikonickej značky Cartier, a to konkrétne originálny model Tank à Guichets.

Ide o zriedkavo vídanú, ale veľmi obľúbenú verziu hodiniek, ktoré horologickí majstri francúzskej značky prvýkrát predstavili ešte v roku 1928. Tvrdý, brutálny dizajn, ktorý poskytuje číselné zobrazenie času cez malé otvory na ciferníku, prichádza v limitovanej edícii za cenu na úrovni 60-tisíc eur za vyhotovenie s platinovým puzdrom, ako uvádza Forbes. Vyrobených je len 200 kusov.

Model Cartier Tank à Guichets s platinovým puzdrom má rozmery 37,6 x 24,8 milimetrov a hrúbku len 6 milimetrov. V predaji bude tiež verzia zo žltého a ružového zlata.

Zdroj: Cartier

4. Tudor Pelagos Ultra

Ak sa vo svete luxusných hodiniek ešte len začínaš pohybovať, určite by si nemal prehliadnuť švajčiarsku značku Tudor, ktorá patrí pod spoločnosť Rolex a ponúka atraktívne modely za primerané ceny.

Na výstave Watches and Wonders 2025 v domovskej Ženeve vedenie Tudor predstavilo novinku Pelagos Ultra s titánovým puzdrom s priemerom 43 milimetrov a rovnakým náramkom. Model je vyzbrojený mechanickým samonavíjacím strojčekom so systémom obojsmerného rotora s kalibrom MT5612-U a rezervou chodu 65 hodín.

Cena hodiniek Tudor Pelagos Ultra je 6 150 eur na oficiálnej webovej stránke švajčiarskej značky. Pre porovnanie, ide o trochu nižšiu cenu, za ktorú boli dostupné kovové Rolex Oyster Perpetual so 41-milimetrovým kovovým puzdrom v roku 2024.

Zdroj: Tudor

5. Rolex Oyster Perpetual Land-Dweller

Jedny z najatraktívnejších hodiniek odhalila v Ženeve spoločnosť Rolex, ktorá je synonymom luxusu a úspechu. Zástupcovia švajčiarskeho výrobcu prišli na výstavu s novým modelom Land-Dweller, ktorý začína novú kapitolu histórie populárnej série Oyster Perpetual.

Hodinky Rolex Land-Dweller sú k dispozícii s puzdrom v dvoch veľkostiach (36 a 40 milimetrov, pozn. redakcie), pričom v elegantnom, ale veľmi odvážnom dizajne je ukrytý strojček, ktorý je vybavený inovatívnym kalibrom 7135. Je tenší ako väčšina strojčekov značky a je navrhnutý tak, aby pracoval pri vysokej frekvencii 5 hertzov, vďaka čomu poskytuje výnimočný výkon.

Značka nanovo interpretuje zložitý dizajn hodiniek s integrovaným náramkom, ktorý plynulo splýva s puzdrom Oyster, a výsledok je božský. Cena je dostupná na vyžiadanie.

Zdroj: Rolex

6. Rolex The 1908

Ikonický švajčiarsky výrobca Rolex má v zozname dvojnásobné zastúpenie, keďže na prestížnej ženevskej výstave Watches and Wonders 2025 predstavil tiež novú verziu modelu The 1908, do ktorej sme sa zamilovali.

Hodinky sú vyrobené z 18-karátového žltého zlata a k dispozícii sú na sedemdielnom článkovom náramku výlučne z drahého kovu. Inovatívna geometria prepožičiava náramku Settimo rafinovanosť a pohodlie pri všestrannej elegancii. Málokedy je masívne zlato také pružné a ľahké ako v prípade modelu Rolex The 1908.

Puzdro s leštenou povrchovou úpravou a priemerom 39 milimetrov ukrýva samonavíjací strojček kompletne vyvinutý a vyrobený spoločnosťou Rolex, pričom je poháňaný kalibrom s označením 7140. Cena je dostupná na vyžiadanie.

Zdroj: Rolex

7. Chopard L.U.C. Quattro Mark IV

Pozornosť si zaslúžia aj hodinky s rukopisom značky Chopard, ktorá je vo vlastníctve rodiny Scheufele. Ide o model s názvom L.U.C. Quattro Platinum, ktorý oslavuje 25. výročie prelomovej technológie Chopard Quattro v prepracovanom dizajne s platinovým puzdrom s priemerom 39 milimetrov.

Srdcom elegantných hodiniek sú dve sady hlavní, ktoré poskytujú 9 dní chronometrickej presnosti. Pravidelnosť chodu zabezpečuje rovnováha kmitajúca rýchlosťou 28 800 vibrácií za hodinu, čo je zárukou dokonalej chronometrickej presnosti s certifikátom COSC. Uznanie puncom kvality Poinçon de Genève potvrdzuje technickú aj estetickú výnimočnosť hodiniek Chopard L.U.C. Quattro Mark IV s koženým remienkom. Cena je dostupná na vyžiadanie.

V portfóliu švajčiarskej spoločnosti, ktorá tento rok oslavuje 165. výročie od svojho založenia, nás oslovil tiež športový model Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF s titánovým puzdrom v čierno-oranžovom vyhotovení.

Zdroj: Chopard

8. Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Monoface Small Seconds

V Ženeve predviedla svoje dizajnérske majstrovstvo a horologickú precíznosť tiež spoločnosť Jaeger-LeCoultre, ktorú založil Antoine LeCoultre v roku 1833 v meste Le Sentier a v súčasnosti patrí pod holding Richemont.

Majstri hodinári Jaeger-LeCoultre predstavili zlatý model s názvom Reverso Tribute Monoface Small Seconds s vintage vzhľadom charakteristickým pre medzivojnové obdobie a umelecký štýl Art Deco. Novinka s náramkom a puzdrom z 18-karátového ružového zlata, so zrnitým ciferníkom, vyžaruje pôvab a sebavedomie na prvý pohľad.

Hodinky majú rozmery 27,4 x 45,6 milimetrov a hrúbku 7,5 milimetra. Sofistikované hranaté puzdro poháňa ručne naťahovaný kaliber 822 Jaeger-LeCoultre s rezervou chodu 42 hodín. Cena atraktívneho zberateľského kúsku, ktorý možno uvidíš na zápästí spevákovi Lennymu Kravitzovi (ambasádor značky, pozn. redakcie), je približne 36-tisíc eur.

Zdroj: Jaeger-LeCoultre

9. Patek Philippe Calatrava 6196P

Eso z rukáva vytiahli na Watches and Wonders 2025 predstavitelia Patek Philippe, keď privítali nový model Calatrava 6196P v platinovom vyhotovení, ktorý je obohatený o vintage nádych elegantného opálového ciferníka s ružovým pozlátením. Ide o nadčasovú voľbu a dokonalý symbol švajčiarskej značky.

Nenápadné, leštené puzdro s priemerom 38 milimetrov má hladký, skosený rámik, saténovo dokončené boky a štíhle koncovky, ktoré prechádzajú do tmavohnedého remienka z aligátorej kože. Tempo času udáva ručne naťahovaný kaliber 30-255 PS so 65-hodinovou rezervou chodu a funkciou stopiek, ktorá umožňuje nastavenie času na sekundu presne.

Cena modelu Patek Philippe Calatrava 6196P je dostupná na vyžiadanie.

Zdroj: Patek Philippe

10. A. Lange & Söhne Odysseus Honeygold

Záver zoznamu, v ktorom sme sa pozreli na TOP 10 hodiniek z tohtoročného Watches and Wonders, patrí horologicky dokonalému dielu od spoločnosti A. Lange & Söhne so sídlom v nemeckom meste Glashütte.

Model Odysseus Honeygold je špeciálne vyvinutý tak, aby spĺňal mimoriadne vysoké nároky, ktoré jeho nositelia majú na precízne mechanické hodinky, a to aj počas športových a voľnočasových aktivít. Je vybavený jedinečným strojčekom so samonáťahom a medovo-zlatým puzdrom s priemerom 40,5 milimetra a hrúbkou 11,1 milimetra, ktoré odolá skúšobnému tlaku 12 barov. Vyrobených je len limitovaný počet 100 kusov. Atraktívny ciferník okrem presného času zobrazuje tiež dátum a deň.

Model A. Lange & Söhne Odysseus je k dispozícii v ďalších troch rozličných vyhotoveniach a cena je dostupná na vyžiadanie.