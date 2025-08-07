Obľúbená sociálna sieť prichádza s novými funkciami, ktoré mnohých používateľov potešia. Čo nové ti Instagram prináša?
Instagram opäť prináša nové zmeny a tentokrát nielen jednu! Prichádza až s trojicou nových funkcií, ktoré majú zlepšiť tvoj zážitok z používania a uľahčiť objavovanie nového obsahu či tvorcov.
Sociálna sieť prichádza s funkciou repostu, interaktívnou mapou priateľov a aj novým typom feedu, ktorý je zameraný na reels s aktivitami tvojich priateľov, píše Engadget.
Instagram doteraz nemal funkciu, ktorá by umožňovala opätovné zdieľanie obsahu iných používateľov. To sa však mení, pretože Instagram pridal nové tlačidlo „Repost“, ktoré ti umožní zdieľať verejné príspevky iných používateľov. Repostovaný obsah sa objaví v samostatnej karte na tvojom profile a ty môžeš zazdieľať obsah, ktorý sa ti páči.
Ďalšou zmenou je novinka s názvom „Friend Map“, ktorá funguje na rovnakom princípe ako známa funkcia Snap Map zo Snapchatu.
Táto nová funkcia ti umožní zdieľať svoju aktuálnu polohu s vybranými priateľmi. Ide o voliteľnú funkciu a je určená len pre tých, ktorým dôveruješ, nemusíš sa teda báť, že hocikto uvidí, kde sa práve nachádzaš.
Poslednou zmenou je „Friends Feed“, ide o novú sekciu v rámci Reels, ktorá zobrazuje videá, s ktorými interagujú tvoji priatelia. Môžeš tak vidieť, aký typ obsahu lajkujú, komentujú či zdieľajú, či ktorých tvorcov radi sledujú.