Pýtali sme sa mladých Slovákov, či si upravujú fotky na sociálne siete: „Retuš je OK, ale nie vtedy, keď o nej niekto klame“

Čo si myslia naši respondenti o editovaní fotiek?

V dnešnej dobe „dokonalých tvárí a tiel“ na sociálnych sieťach niet divu, že mnoho ľudí môže mať pocit nespokojnosti so svojím imidžom – a preto siahajú po nástrojoch, ktoré ťa zbavia nedokonalostí jedným ťuknutím na mobile.

My sme boli zvedaví na našich sledovateľov, ktorých sme sa prostredníctvom Instagramu spýtali, či si upravujú fotky, aký majú na to názor a či považujú retuš za red-flag. Odpovede nás naozaj prekvapili.

Niektorí respondenti si želali ostať v anonymite – pre účely článku sme im zmenili meno. Autor článku ich pravú identitu pozná.

„Upravovanie fotiek skresľuje image“

Veronika má 23 rokov a na svoje sociálne siete pridáva, čo práve počúva, na čom pracuje, fotografie s kamarátmi a svoje selfies. Vysvetlila nám, že svoje fotky si nikdy v živote neupravovala, maximálne orezala prípadný neporiadok v izbe.

„Tvár a telo by som si nikdy neupravila. Už filtre na Snapchate, keď som bola mladšia, mi brutálne vadili. Podľa mňa je upravovanie fotiek red-flag a skresľovanie imidžu pre mladé ženy, ktoré vidia na internete až nerealistické tváre a postavy,“ vysvetľuje respondentka, ktorá tiež spomenula, že nenosí ani make-up.

Ilustračná fotografia. Zdroj: fLICKR/kobe.briers

Podobný názor má aj 24-ročná Teri, ktorej príde úprava fotiek ako čiastočný red-flag, pretože poukazuje na to, že človek nie je spokojný sám so sebou a chce sa prezentovať inak, ako v skutočnosti je. Zároveň to podľa nej poukazuje aj na to, že dotyční príliš riešia sociálne siete a záleží im na názoroch internetu.

Kaja, ktorá má 33 rokov, nám zase prezradila, že jej kamarátka upravila spoločnú fotku cez FaceApp, kde vyzerala ako úplne iný človek: „Dala to na storku a ľudia mi písali, že čo sa mi stalo, haha. Upravovanie odsudzujem v takom prípade, keď z 80 kilogramov vyzeráš, že máš zrazu 50. “

Je byť autentický IN?

24-ročná Helena sa nám v ankete vyjadrila, že si nikdy nemenila tvár alebo postavu v spomínanej apke FaceApp a iných. Fotografie si upravuje tak, že zníži expozíciu, hrá sa so svetlom a niekedy maže objekty z pozadia na fotkách. No čo si myslí o tom, keď si ostatní upravujú fotky?

„Vôbec mi to nevadí, je fajn, keď to tie dievčatá priznajú, napríklad keď si zúžia pás a pridajú si boky. Ak si niektorá vygeneruje viac hladkú pokožku, tak to mi je úplne jedno. Napríklad jedna známa slovenská influencerka má veľmi estetické fotky, na ktorých má úplne hladkú pokožku, ale stále pridáva aj videá, kde nemá žiadny make-up, takže vidím obe jej stránky,“ hovorí Helena.

Zdroj: Archív respondentky

Podľa slov respondentky je byť autentický IN a sama vidí oveľa viac dievčat, ktoré ukazujú svoje „reálne JA“ a búrajú beauty štandardy. Zároveň je podľa nej red-flag, ak človek vyložene klame o úpravách. „Pamätám si, keď ľudia hejtili jednu mladú českú influencerku, že si upravila fotku v spodnom prádle a úplne do nej išli, ako keby bez toho snáď nebola nádherná. To mi zase príde skôr ako niečo, čo si našli hejteri.“





„Čím som staršia, tým viac je mi to jedno“

Peťka (25) vysvetlila, že mení svojim fotografiám farby a ešte si do nich vkladá vlastné kresbičky. Zároveň sa nám priznala, že v minulosti si mazala vyrážky a upravovala nejaké časti tváre, no teraz to má „na saláme.“

„Úprimne, čím som staršia, je mi jedno, ako vyzerám. Som aká som a neviem pred kým iným, ako pred sebou samou, by som sa potrebovala upravovať. A keďže som so sebou vyrovnaná, tak je to jasné,“ objasňuje respondentka.

Podľa Peťkiných slov nie je retuš fotiek red-flag, ale skôr strata času, ktorý sa môže využiť niekde inde. Vysvetlila, že detaily, ktoré ľudia na sebe upravujú, si väčšina v reálnom živote: „Lebo, na čo vyzerať na internete inak ako v realite? Akoby reálne... na čo?“

Z ľava do prava: Peťka a Kika. Zdroj: Archív respondetiek

Podobný názor má aj 29-ročná Kika: „Čím som staršia, tým mi je to viac jedno. Fotky upravujem len tak, že maximálne trošku zmením expozíciu, jas atď. Ale nejaká retuš ako úprava tváre alebo zmena postavy to vôbec a absolútne mi to netrhá žily. “

Na záver dodala respondentka, že úpravy nevníma ako red-flag – pokiaľ je to prirodzené, ako napríklad zamaskovanie vyrážky. Avšak za „červenú vlajočku“ považuje extrémne úpravy na nerozoznanie od reálneho života: „Akože a komu tým prospějete, co?“

