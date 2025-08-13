Kategórie
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Alza.
dnes 13. augusta 2025 o 10:00
Čas čítania 2:00
Sponzorovaný obsah

Potrebuješ notebook do školy, ale nemáš na rozhadzovanie? Hľadali sme najlepšie cenovo dostupné modely s dobrým výkonom

Potrebuješ notebook do školy, ale nemáš na rozhadzovanie? Hľadali sme najlepšie cenovo dostupné modely s dobrým výkonom
Zdroj: Dupephotos.com / Rachel Alexandra Smith
TECH NOTEBOOKY WISHLIST
Nie každý študent má rozpočet na drahý notebook – no aj za rozumnú cenu sa dá nájsť model, ktorý zvládne všetko podstatné.

Či už potrebuješ písať seminárky, byť online na prednáškach, robiť prezentácie alebo si večer pustiť Netflix, nemusíš siahať hlboko do vrecka.

Prešli sme ponuku dostupných modelov v rozmedzí od 250 € do 450 € a vybrali tie, ktoré sú spoľahlivé, dobre hodnotené a s výbavou, ktorú v škole oceníš. Majú dobrý výkon, slušnú výdrž batérie, sú ľahké na nosenie a niektoré ponúkajú aj rýchle nabíjanie či podsvietenú klávesnicu.

Toto sú notebooky, ktoré ti uľahčia štúdium, nezruinujú rozpočet a prežijú aj niekoľko semestrov.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Lenovo V15 G4 IRU Business Black

Lenovo V15 G4 je vysoko spoľahlivý, odolný a nerozhodí ho ani náhodné poliatie klávesnice. Vďaka svojmu vysokému výkonu a dlhej výdrži batérie bude tento model vždy pripravený splniť všetky úlohy. Vďaka SSD disku sa nemusíš trápiť dlhým čakaním na jeho spustenie alebo načítanie programov. Navyše má aj ochranu zraku pred modrým svetlom. Ak by sme ti mali odporučiť iba jeden model, bol by to práve tento. 

notebook
Zdroj: Alza
Lenovo V15 G4 IRU Business Black

Acer Aspire Go 15

Skvelý pomer cena/výkon. Výkonný Intel Processor N150 notebooku Acer Aspire Go 15 spoločne s 8 GB operačnou pamäťou sa nebude trápiť ani pri online výučbe alebo viacerých otvorených záložkách. Na sieťové pripojenie je k dispozícii WiFi 6, ktorá umožňuje vysokorýchlostné zdieľanie súborov a plynulé streamovanie. K tomu pohodlná klávesnica a tichý chod.

notebook
Zdroj: Alza
Acer Aspire Go 15

ASUS Vivobook Go 15

Jeden z najdostupnejších 15″ notebookov s Full HD displejom. Displej má antireflexnú povrchovú úpravu pre pohodlnú prácu a je príjemný na oči aj po hodinách písania seminárky. Notebook váži len asi 1,63 kg a je hrubý približne 1,8 cm, takže nebudeš mať pocit, že nosíš v taške kamene. Jednou z najlepších vychytávok je však podpora rýchleho nabíjania – Vivobook Go 15 sa vie nabiť na približne 60 % kapacity len za 49 minút.

Navyše s kúpou tohto počítača máš Microsoft 365 na rok zadarmo.

notebook
Zdroj: Alza
ASUS Vivobook Go 15

Lenovo IdeaPad Slim 3

Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15 s procesorom AMD Ryzen 5 5625U a špičkovou RAM pamäťou s kapacitou 8 GB dokáže zvládať aj multitasking. Výdrž až 12 hodín, rýchle nabíjanie a váha len 1,62 kg ho robia výbornou voľbou pre študentov.

notebook
Zdroj: Alza
Lenovo IdeaPad Slim 3

ASUS ChromeBook CM1 CM1402

ChromeOS sa rýchlo spúšťa, je bezpečný a jednoduchý na obsluhu — výborný pre prácu s Google Docs, e‑mail, browsing, YouTube a Zoom. Oceníš, že má vysokú odolnosť voči extrémnym podmienkam prostredia, vrátane veľkých teplotných výkyvov, náhlych otrasov a silných vibrácií. Váži len 1,45 kg a disponuje dlhou výdržou batérie. 

notebook
Zdroj: Alza
ASUS ChromeBook CM1 CM1402

Umax VisionBook 15Wj Plus

Kompaktný notebook VisionBook 15Wj Plus má skvelý pomer cena/výkon a výbavu, ktorá postačí na školské alebo firemné použitie – presvedčia ťa o tom aj pozitívne recenzie. Má už nainštalovaný operačný systém Windows 10 Pro, takže ho môžeš ihneď používať. Študenti ocenia aj klávesnicu s numerickým blokom, príjemnými tlačidlami a veľkým touchpadom.

notebook
Zdroj: Alza
Umax VisionBook 15Wj Plus
NOTEBOOKY WISHLIST
NOTEBOOKY WISHLIST
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Náhľadový obrázok: Dupephotos.com / Thaís Medeiros, Alza
