Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 13. augusta 2025 o 9:54
Čas čítania 1:07
Karolína Uličná

V Egypte čoskoro otvoria najväčšie múzeum na svete. Stálo takmer miliardu eur

V Egypte čoskoro otvoria najväčšie múzeum na svete. Stálo takmer miliardu eur
Zdroj: GEM
ZAUJÍMAVOSTI EGYPT HISTÓRIA
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Vystavia viac ako 100 000 starovekých artefaktov vrátane kompletnej zbierky Tutanchamóna a predstavia 7 000 rokov histórie.

Egypt sa pripravuje na otvorenie svojho najnovšieho kultúrneho skvostu. Jedna z obľúbených dovolenkových destinácií sa chystá otvoriť gigantické múzeum s názvom Grand Egyptian Museum. Inštitúcia za miliardu dolárov sa stane najväčším múzeom na svete venovaným jednej civilizácii.

Svoje brány oficiálne otvorí už tento rok, konkrétne 1. novembra 2025. Múzeum sa nachádza na plošine Gíza len dva kilometre od slávnych pyramíd a bude vystavovať viac než 100 000 artefaktov, pričom viac než 20 000 z nich bude verejnosti predstavených po prvýkrát, informuje Hypebeast.

Najväčším lákadlom je kompletná zbierka z hrobky faraóna Tutanchamóna, vrátane jeho slávnej zlatej masky, bojových vozov, šperkov a sarkofágov, ktorá sa prvýkrát od objavenia v roku 1922 vystaví celá naraz. Tento projekt bude stáť viac ako jednu miliardu dolárov.

@abroadwithalyssa 📍The Grand Egyptian Museum in Cairo is the world’s largest, newest, and most stunning museum — and it’s finally opening to the public! Trust me, this is not just a museum… it’s a once-in-a-lifetime experience.🇪🇬✨ ➡️Follow for more travel inspo, hidden gems, and places that actually live up to the hype 🫶🏽 #g#grandegyptianmuseumc#cairoegypte#egyptologym#museumlovere#egypthistory#egypttravel ♬ Egypt - Mohamed Saed

Múzeum má moderný, uhlový dizajn inšpirovaný pyramídami a hneď pri vstupe zaujme obrovská 83-tonová socha Ramesse II. Vo vnútri vedie chronologické schodisko, ktoré prezentuje 7 000 rokov histórie a ukazuje vývoj umenia a remesiel. S množstvom fascinujúcich artefaktov a modernými expozíciami sa historická novinka pripravuje stať miestom, ktoré spája staroveké poklady s moderným zážitkom.

Egypt týmto projektom posilňuje svoju pozíciu na svetovej turistickej a kultúrnej mape a láka návštevníkov z celého sveta, ktorí chcú viac spoznať fascinujúcu históriu starovekej civilizácie. Očakáva sa, že múzeum pritiahne až päť miliónov návštevníkov ročne.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Hypebeast Arabia (@hypebeastarabia)

Odporúčané
Pamela Anderson sa rozhodla predávať nakladané uhorky. Ich cena ťa prekvapí Pamela Anderson sa rozhodla predávať nakladané uhorky. Ich cena ťa prekvapí 13. augusta 2025 o 8:06
Odporúčané
Slováci prezradili, ako funguje nájom v európskych mestách: Scamy, imigranti v suteréne, ale aj ochota Slováci prezradili, ako funguje nájom v európskych mestách: Scamy, imigranti v suteréne, ale aj ochota 9. augusta 2025 o 17:00
Odporúčané
Sloboda, smiech a svalovka: vzdušná akrobacia je výzva aj pre mužov. Oplatí sa ju vyskúšať aspoň raz v živote Sloboda, smiech a svalovka: vzdušná akrobacia je výzva aj pre mužov. Oplatí sa ju vyskúšať aspoň raz v živote 10. augusta 2025 o 7:00
Už ti nič dôležité neunikne
Vďaka našej aplikácii s prehľadným feedom a notifikáciami sa všetko dozvieš skôr, ako si to tvoji kamoši nájdu na Instagrame.
Objav aktuálne novinky medzi prvými.
Nestrať prehľad
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
EGYPT HISTÓRIA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Karolína Uličná
Karolína Uličná
Junior Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: GEM
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Zaži wellness zadarmo či najväčší labyrint v strednej Európe. 8 tipov na výlet na Slovensku, ktoré si užiješ, keď máš mini-budget
Sponzorovaný obsah
Zaži wellness zadarmo či najväčší labyrint v strednej Európe. 8 tipov na výlet na Slovensku, ktoré si užiješ, keď máš mini-budget
2. 8. 2025 10:00
„Mal som niečo s Kikou z Ruže.“ Čo ďalšie sme sa dozvedeli na REFRESHER POOL PARTY? (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
„Mal som niečo s Kikou z Ruže.“ Čo ďalšie sme sa dozvedeli na REFRESHER POOL PARTY? (REPORTÁŽ)
31. 7. 2025 17:00
Takýto diel Menučka sme tu už dlho nemali. Bude mať vzťah Matúša a Mišky šancu?
Sponzorovaný obsah
Takýto diel Menučka sme tu už dlho nemali. Bude mať vzťah Matúša a Mišky šancu?
2. 8. 2025 15:00
Objednal si vraždu novinára Paľa Rýpala mafiánsky boss Lajos Sátor? Zisťovali sme, čo na novom svedectve väzňa nesedí
refresher+
Odporúčané
Objednal si vraždu novinára Paľa Rýpala mafiánsky boss Lajos Sátor? Zisťovali sme, čo na novom svedectve väzňa nesedí
pred 3 hodinami
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
včera o 17:00
Gynekológ Mike robí Slovenkám intímne chirurgické úpravy: Slovenky sú stále konzervatívne (rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Gynekológ Mike robí Slovenkám intímne chirurgické úpravy: Slovenky sú stále konzervatívne (rozhovor)
včera o 08:30
Storky
Pamela Anderson sa rozhodla predávať nakladané uhorky. Ich cena ťa prekvapí
Love Island sa vracia s piatou sériou: Vieme, kedy príde na obrazovky
Toto sú úplne zbytočné fun facts, ktoré už nedostaneš z hlavy
Miška z Ruže sa chystá do ďalšej reality šou. Bojovať bude vo Farme
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Cena zasnubného prsteňa ťa prekvapí
Taylor Swift oznámila vydanie 12. štúdiového albumu The Life of a Showgirl
Zendaya sa spojila so značkou On. Nová kolekcia spája funkčnosť a eleganciu
Hororová séria o bizarných úmrtiach je späť. Nezvratný osud bude mať siedmu časť
Grape 2025: Boli sme sa pozrieť, ako vyzerá ráno v stanovom mestečku
Takto vyzeral otvárací ceremoniál festivalu Grape. Olympijský oheň zapaľoval Las...
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš n...
Sponzorovaný obsah
Bad Bunny predstavil ďalšiu exkluzívnu kolekciu tenisiek v spolupráci s Adidas
Rihanna predstavila novú kolekciu Fenty x Puma
GTA VI sa blíži: Podľa prvých odhadov môže stáť viac ako 90 eur
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
S OnlyFans začala hneď po dovŕšení 18-ky. Za pár hodín sa stala milionárkou
Česká modelka si zahrá vo filme Diabol nosí Pradu 2
Just Klaudy privítala na svet syna. Fanúšikov dojala úprimným odkazom
Herec Dávid Hartl sa stal otcom. S manželkou privítali dcérku
Premiéra druhej série Wednesday v Londýne potešila dramatickými outfitmi
Lifestyle news
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu pred 33 minútami
Jon Marianek je single. Zverejnil nostalgické video, na ktorom je ešte s Abby pred hodinou
V Egypte čoskoro otvoria najväčšie múzeum na svete. Stálo takmer miliardu eur pred 2 hodinami
Hard Rico sa po 4 mesiacoch vo väzbe vracia na scénu. Ohlásil prvý koncert v Ostrave pred 3 hodinami
Pamela Anderson sa rozhodla predávať nakladané uhorky. Ich cena ťa prekvapí pred 4 hodinami
Shrek 5 sa opäť presúva. Fanúšikovia si budú musieť počkať do roku 2027 včera o 19:32
Calin si vyskúša rolu herca: Zahrá si v českom filme o bývalom šampiónovi MMA včera o 18:14
Vystúpi Kanye West v Prahe? Ľuďom od Rubiconu prišiel mail, že ich lístky budú vymenené za koncert v Česku včera o 17:29
Rebríček najpredávanejších hier všetkých čias: Red Dead Redemption 2 predbehla aj Pokémon včera o 17:21
Love Island sa vracia s piatou sériou: Vieme, čo všetko sa zmení a kedy príde na obrazovky včera o 16:14
Spravodajstvo
Polícia SR Vláda Roberta Fica Konflikt Izrael Palestína (Pásmo Gazy) Donald Trump
Viac
RADÍME: Úroky klesajú. Je lepšie čakať alebo brať hypotéku hneď?
pred 5 minútami
Poslankyňa ANO čelí obvineniam. Údajne chcela dať zastreliť psa exmanželovej partnerky
pred 44 minútami
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
včera o 17:00
Gynekológ Mike robí Slovenkám intímne chirurgické úpravy: Slovenky sú stále konzervatívne (rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Gynekológ Mike robí Slovenkám intímne chirurgické úpravy: Slovenky sú stále konzervatívne (rozhovor)
včera o 08:30
Objednal si vraždu novinára Paľa Rýpala mafiánsky boss Lajos Sátor? Zisťovali sme, čo na novom svedectve väzňa nesedí
refresher+
Odporúčané
Objednal si vraždu novinára Paľa Rýpala mafiánsky boss Lajos Sátor? Zisťovali sme, čo na novom svedectve väzňa nesedí
pred 3 hodinami
Žene tehotenstvo šokujúco zmenilo tvár. „Mala som žiariť. Namiesto toho som plakala“
Žene tehotenstvo šokujúco zmenilo tvár. „Mala som žiariť. Namiesto toho som plakala“
pred 2 dňami
KVÍZ: Poznáš svoje vlastné telo? Over si znalosti biológie zo základnej školy
KVÍZ: Poznáš svoje vlastné telo? Over si znalosti biológie zo základnej školy
včera o 11:00
Majiteľ „Trump Burger“ čelí deportácii: Podporoval prezidenta, no zadržali ho imigračné úrady
Majiteľ „Trump Burger“ čelí deportácii: Podporoval prezidenta, no zadržali ho imigračné úrady
pred 2 dňami
Viac z Šport Všetko
Oktagon má novú šampiónku a česká hviezda šokovala tvrdým finišom. Nela Slováková žiarila šťastím
Zahraničie
pred 3 dňami
Oktagon má novú šampiónku a česká hviezda šokovala tvrdým finišom. Nela Slováková žiarila šťastím
pred 3 dňami
Peter odbehol 160 km za 16 hodín: Základom bolo rozdeliť si v hlave trasu. Nespal som, potrápili ma len otlaky
28. 7. 2025 17:00
Herec z Game of Thrones má na konte nový rekord v mŕtvom ťahu. Deadliftol vyše pol tony
29. 7. 2025 19:27
Viac z Móda Všetko
Luxusné hodinky, ktoré nás v roku 2025 zaujali najviac. Nechýbajú pistáciové Rolexy či Tudor, ktoré nosí Beckham
Doplnky
pred 2 dňami
Luxusné hodinky, ktoré nás v roku 2025 zaujali najviac. Nechýbajú pistáciové Rolexy či Tudor, ktoré nosí Beckham
pred 2 dňami
Špeciálny prístroj mi vybral parfum na mieru: Podarilo sa mu nájsť vôňu, ktorá na mne bola neodolateľná?
pred hodinou
August je bohatý na skvelé tenisky. Tieto modely od Pharrella, Rihanny či END. budeš chcieť do zbierky
6. 8. 2025 11:00
Viac z Kultúra Všetko
Outfit check z Grape 2025: Upcyklované dresy, retro vibe aerobiku a rebeli bez dresscode
Udalosti
9. 8. 2025 8:36
Odporúčané
Outfit check z Grape 2025: Upcyklované dresy, retro vibe aerobiku a rebeli bez dresscode
9. 8. 2025 8:36
V Egypte čoskoro otvoria najväčšie múzeum na svete. Stálo takmer miliardu eur
pred 2 hodinami
Uprostred noci sme sa na Grape pýtali na zmysel života. Niektoré odpovede nás dostali (Anketa)
pred 3 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Špeciálny prístroj mi vybral parfum na mieru: Podarilo sa mu nájsť vôňu, ktorá na mne bola neodolateľná?
Móda
pred hodinou
V spolupráci
Špeciálny prístroj mi vybral parfum na mieru: Podarilo sa mu nájsť vôňu, ktorá na mne bola neodolateľná?
pred hodinou
Je to ako Tinder s vôňami.
Potrebuješ notebook do školy, ale nemáš na rozhadzovanie? Hľadali sme najlepšie cenovo dostupné modely s dobrým výkonom
V spolupráci
Potrebuješ notebook do školy, ale nemáš na rozhadzovanie? Hľadali sme najlepšie cenovo dostupné modely s dobrým výkonom
pred 2 hodinami
Objednal si vraždu novinára Paľa Rýpala mafiánsky boss Lajos Sátor? Zisťovali sme, čo na novom svedectve väzňa nesedí
refresher+
Odporúčané
Objednal si vraždu novinára Paľa Rýpala mafiánsky boss Lajos Sátor? Zisťovali sme, čo na novom svedectve väzňa nesedí
pred 3 hodinami
Pamela Anderson sa rozhodla predávať nakladané uhorky. Ich cena ťa prekvapí
Pamela Anderson sa rozhodla predávať nakladané uhorky. Ich cena ťa prekvapí
pred 3 hodinami
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
včera o 17:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
pred 2 dňami
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
pred 2 dňami
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí
včera o 08:57
Taylor Swift ohlásila nový album. Jej 12. štúdiové dielo bude mať názov The Life of a Showgirl
Taylor Swift ohlásila nový album. Jej 12. štúdiové dielo bude mať názov The Life of a Showgirl
včera o 07:59
Separ vymenil BMW za Američana. Raper sa pochválil novým GMC, ktoré je vraj prvé na Slovensku
Separ vymenil BMW za Američana. Raper sa pochválil novým GMC, ktoré je vraj prvé na Slovensku
pred 2 dňami
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
pred 2 dňami
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
pred 2 dňami
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí
včera o 08:57
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
6. 8. 2025 15:45
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
refresher+
Odporúčané
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
pred 3 dňami
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
refresher+
Odporúčané
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
17. 7. 2025 7:00
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
18. 7. 2025 7:23
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Írsko ti zaplatí vyše 80 000 eur, ak sa presťahuješ na jeden z ich odľahlých ostrovov
Írsko ti zaplatí vyše 80 000 eur, ak sa presťahuješ na jeden z ich odľahlých ostrovov
18. 7. 2025 18:48
Domov
Zdieľať
Diskusia