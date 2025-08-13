Vystavia viac ako 100 000 starovekých artefaktov vrátane kompletnej zbierky Tutanchamóna a predstavia 7 000 rokov histórie.
Egypt sa pripravuje na otvorenie svojho najnovšieho kultúrneho skvostu. Jedna z obľúbených dovolenkových destinácií sa chystá otvoriť gigantické múzeum s názvom Grand Egyptian Museum. Inštitúcia za miliardu dolárov sa stane najväčším múzeom na svete venovaným jednej civilizácii.
Svoje brány oficiálne otvorí už tento rok, konkrétne 1. novembra 2025. Múzeum sa nachádza na plošine Gíza len dva kilometre od slávnych pyramíd a bude vystavovať viac než 100 000 artefaktov, pričom viac než 20 000 z nich bude verejnosti predstavených po prvýkrát, informuje Hypebeast.
Najväčším lákadlom je kompletná zbierka z hrobky faraóna Tutanchamóna, vrátane jeho slávnej zlatej masky, bojových vozov, šperkov a sarkofágov, ktorá sa prvýkrát od objavenia v roku 1922 vystaví celá naraz. Tento projekt bude stáť viac ako jednu miliardu dolárov.
Múzeum má moderný, uhlový dizajn inšpirovaný pyramídami a hneď pri vstupe zaujme obrovská 83-tonová socha Ramesse II. Vo vnútri vedie chronologické schodisko, ktoré prezentuje 7 000 rokov histórie a ukazuje vývoj umenia a remesiel. S množstvom fascinujúcich artefaktov a modernými expozíciami sa historická novinka pripravuje stať miestom, ktoré spája staroveké poklady s moderným zážitkom.
Egypt týmto projektom posilňuje svoju pozíciu na svetovej turistickej a kultúrnej mape a láka návštevníkov z celého sveta, ktorí chcú viac spoznať fascinujúcu históriu starovekej civilizácie. Očakáva sa, že múzeum pritiahne až päť miliónov návštevníkov ročne.