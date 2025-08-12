Kategórie
dnes 12. augusta 2025 o 19:32
Čas čítania 0:32
Sofia Angušová

Shrek 5 sa opäť presúva. Fanúšikovia si budú musieť počkať do roku 2027

Shrek 5 sa opäť presúva. Fanúšikovia si budú musieť počkať do roku 2027
Zdroj: Dreamworks Pictures
FILMY A SERIÁLY ANIMOVANÉ FILMY HERCI HOLLYWOODSKI HERCI SHREK 5
Fanúšikovia obľúbeného animovaného filmu Shrek si budú musieť ešte počkať. Piaty film vyjde až v júni roku 2027.

Shrek 5 mal pôvodne vyjsť v júli 2026, potom bol posunutý na 23. december 2026, no teraz sa termín posunul ešte ďalej, a to na 30. júna 2027. Dôvod tohto ďalšieho presunu zatiaľ nebol oficiálne vysvetlený, píše Variety. 

Špekuluje sa však, že posun je snahou vyhnúť sa konkurencii veľkých filmov ako Avengers: Doomsday, Duna: Časť III či Ľadová doba 6, ktoré všetky vychádzajú v decembri 2026.

Shrek 5
Zdroj: DreamWorks Animation
Odporúčané
Fanúšikovia Shreka sa dočkajú spin-offu. Eddie Murphy prezradil detaily k filmu o Oslíkovi Fanúšikovia Shreka sa dočkajú spin-offu. Eddie Murphy prezradil detaily k filmu o Oslíkovi 28. júla 2025 o 8:58

Vo filme sa opäť predstavia Mike Myers, Eddie Murphy a Cameron Diaz ako Shrek, Osol a Fiona. K nim sa pridá aj herečka Zendaya. Réžiu zabezpečia tvorcovia Conrad Vernon a Walt Dohrn, ktorí sú s touto sériou spätí už z minulosti.

Odporúčané
Ľudia reagujú na nového Shreka. Nie sú spokojní s jeho vzhľadom a vytvárajú vtipné memes Ľudia reagujú na nového Shreka. Nie sú spokojní s jeho vzhľadom a vytvárajú vtipné memes 28. februára 2025 o 19:12

Pokračovanie obľúbeného animáku príde do kín po 15 rokoch, prvý Shrek sa objavil v roku 2001. Jeho ďalších pokračovaní sme sa dočkali v rokoch 2004, 2007 a 2010. 

Anketa:
Tešíš sa na Shreka?
Veľmi! Je to moje detstvo.
Pozriem si.
Nie, nebavilo ma to.
Veľmi! Je to moje detstvo.
55 %
Pozriem si.
36 %
Nie, nebavilo ma to.
9 %
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Junior Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: DreamWorks
