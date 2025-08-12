Shrek 5 sa opäť presúva. Fanúšikovia si budú musieť počkať do roku 2027

Fanúšikovia obľúbeného animovaného filmu Shrek si budú musieť ešte počkať. Piaty film vyjde až v júni roku 2027.
Shrek 5 mal pôvodne vyjsť v júli 2026, potom bol posunutý na 23. december 2026, no teraz sa termín posunul ešte ďalej, a to na 30. júna 2027. Dôvod tohto ďalšieho presunu zatiaľ nebol oficiálne vysvetlený, píše Variety.
Špekuluje sa však, že posun je snahou vyhnúť sa konkurencii veľkých filmov ako Avengers: Doomsday, Duna: Časť III či Ľadová doba 6, ktoré všetky vychádzajú v decembri 2026.
Vo filme sa opäť predstavia Mike Myers, Eddie Murphy a Cameron Diaz ako Shrek, Osol a Fiona. K nim sa pridá aj herečka Zendaya. Réžiu zabezpečia tvorcovia Conrad Vernon a Walt Dohrn, ktorí sú s touto sériou spätí už z minulosti.
Pokračovanie obľúbeného animáku príde do kín po 15 rokoch, prvý Shrek sa objavil v roku 2001. Jeho ďalších pokračovaní sme sa dočkali v rokoch 2004, 2007 a 2010.