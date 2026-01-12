Kategórie
dnes 12. januára 2026 o 14:03
Čas čítania 1:02
Valentina Mihely

„Zostáva mi len pár dní života.“ Bývalý hráč Chelsea zdieľal s fanúšikmi zdrvujúci odkaz

„Zostáva mi len pár dní života." Bývalý hráč Chelsea zdieľal s fanúšikmi zdrvujúci odkaz
Zdroj: Instagram/Lamisha Musonda
Život je ťažký, ale ten výhľad stojí za to. Lamisha Musonda zverejnil na Instagrame status, v ktorom uvádza, že má pred sebou možno posledných pár dní života. Je ale odhodlaný bojovať do svojho posledného dychu.

Tridsaťtriročný futbalista Lamisha Musonda oznámil svojim fanúšikom, že bojuje so zdravím a je vo vážnom stave. Oznámil to na Instagrame cez emotívny status.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Lamisha Musonda (@lamishamusonda)

Aká choroba ho trápi, mladý futbalista neupresnil. Podporu mu vyjadrili tisíce ľudí.

Musonda nastúpil do mládežníckeho tímu Chelsea a hral v ňom po boku svojich dvoch bratov dva roky. Potom kopal v Belgicku za Mechelen, v Španielsku hral za tímy Llagostera a Palamós, a tiež za Mazembe v Kongu. V roku 2020, v iba dvadsiatich ôsmich rokoch, odišiel do dôchodku.

Kompletné vyjadrenie futbalistu zo sociálnych sietí:

„S tým, ako si uvedomujem, že mi zostáva posledných pár dní, si tiež uvedomujem, že som mal po svojom boku množstvo ľudí a navždy budem mať v srdci spomienky. Život je ťažký, ale ten výhľad stojí za to.❤️🙏🏾

Život tvorí krásne aj ťažké chvíle a nikto nemôže úplne pochopiť bolesť, ktorú si prechádzajú iní. Posledné dva roky boli pre mňa obzvlášť ťažké a náročné. S veľkým smútkom vám musím oznámiť, že bojujem o svoje zdravie, čo je dôvod mojej absencie na sociálnych sieťach. Musel som si priznať pravdu: Môj zdravotný stav je vážny a teraz bojujem o život.

Vaša pomoc a modlitby mi boli v tomto období veľkou oporou. Moja rodina a ja bojujeme a nevzdám to do svojho posledného výdychu. Ako viete, dostal som šancu prežiť krásnu mladosť... a ešte mám veľa čo ponúknuť. Ale je aj mnoho úžasných ľudí, ktorým by som rád ešte osobne poďakoval. Skutočnosť, že k tomu možno nedostanem príležitosť, ma hlboko zarmucuje.

Mám vás všetkých veľmi rád.😪“
 
CHELSEA FC FUTBAL ŠPORT
