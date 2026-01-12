Veľmi vážne ochorenie, ktoré postihuje najmä ľudí nosiacich kontaktné šošovky, môže viesť až k trvalej strate zraku.
Niektoré problémy s očami môžu na začiatku pôsobiť úplne nevinne, no v skutočnosti môžu viesť až k trvalej strate zraku. Jedným z takýchto ochorení je akantamébová keratitída – zriedkavá infekcia oka spôsobená parazitom, ktorá sa spočiatku tvári len ako obyčajné podráždenie.
Prvé príznaky bývajú nenápadné – začervenanie oka, bolesť, slzenie, citlivosť na svetlo alebo pocit, akoby ste mali v oku niečo cudzie. Ako upozorňuje portál CNN, tieto prejavy sa často zamieňajú za bežný zápal, čo môže oddialiť správnu diagnózu a liečbu.
Najviac ohrození sú ľudia, ktorí nosia kontaktné šošovky. Riziko sa zvyšuje najmä vtedy, ak si ich niekto čistí pod tečúcou vodou, sprchuje sa alebo pláva so šošovkami, prípadne nedodržiava základné hygienické návyky. Práve voda z kohútika môže obsahovať mikroorganizmy, ktoré sa ľahko dostanú do oka.
Liečba tohto ochorenia je dlhodobá a nepríjemná a v niektorých prípadoch môže skončiť až transplantáciou rohovky. Odkaz odborníkov je preto jednoduchý – ak vás oko bolí, je začervenané a stav sa nezlepšuje, neodkladaj návštevu lekára.