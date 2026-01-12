Kategórie
dnes 12. januára 2026 o 9:56
Čas čítania 0:40
Anja Samardžija

Herca z High School Musical obvinili z držania detskej pornografie. Nejde o jeho prvý konflikt so zákonom

Herca z High School Musical obvinili z držania detskej pornografie. Nejde o jeho prvý konflikt so zákonom
Zdroj: The Walt Disney Company/propagační materiál
Herec z High School Musical 3 Matt Prokop bol zatknutý a čelí vážnym trestným obvineniam, vrátane držania materiálov detskej pornografie.

Bývalý herec Matt Prokop, ktorý sa objavil v treťom diele muzikálu High School Musical, bol 24. decembra 2025 zatknutý vo Victoria County v Texase. Aktuálne čelí viacerým obvineniam, vrátane držby alebo šírenia detskej pornografie. Nejde však o jeho prvý konflikt so zákonom.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Matt Prokop (@mattpro13)

Prokop je zároveň obvinený z porušenia podmienok prepustenia na kauciu, kladenia odporu pri zatýkaní a porušenia súdneho nariadenia či ochranného príkazu, ktoré súvisia s jeho predchádzajúcim zatknutím v roku 2024. Vtedy ho polícia zadržala pre napadnutie jeho vtedajšej priateľky, ktorá utrpela zranenia. Podľa dostupných informácií sa herec počas zásahu pokúsil policajtom vyhnúť a utiecť. O prípade informoval portál Daily Mail.

Matt Prokop je známy predovšetkým vďaka úlohe vo filme High School Musical 3 a objavil sa aj v seriáli Modern Family. Je bývalým priateľom Sarah Hyland, s ktorou chodil štyri roky. Po ich rozchode v roku 2014 herečka požiadala o súdny zákaz priblíženia kvôli incidentom zahŕňajúcim fyzické a verbálne obťažovanie.

