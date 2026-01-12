Plank patrí medzi najjednoduchšie, no zároveň najefektívnejšie cviky na posilnenie stredu tela.
Ak si sa aspoň na chvíľu priblížil k cvičeniu, plank ti určite neunikol. Ide o jeden z najznámejších cvikov, ktorý má množstvo benefitov – od posilnenia stredu tela (core) až po lepšie držanie tela a stabilitu. Odborníci sa najnovšie pozreli aj na to, ako dlho by mal človek vydržať v planku podľa veku.
Podľa fitness expertky z newyorského centra Lifetime, ktorú citoval portál Fox News, existuje všeobecné odporúčanie, ako dlho by mal človek vedieť vydržať v planku podľa veku: dvadsiatnici a tridsiatnici by mali zvládnuť plank približne 1 až 2 minúty, ľudia po štyridsiatke aspoň jednu minútu, päťdesiatnici 30 až 60 sekúnd a osoby staršie ako 60 rokov približne 20 až 30 sekúnd. Zároveň však platí, že dôležitejšia než samotný čas je správna technika.
Ako píše Unilab, pri planku by malo telo tvoriť rovnú líniu od hlavy až po päty, lakte majú byť umiestnené priamo pod ramenami a brucho pevne spevnené. Zadok by nemal trčať hore ani klesať dole, panva je mierne podsadená a stehná aktívne. Hlava zostáva v neutrálnej polohe, pohľad smeruje dole a počas celého cviku je dôležité plynulo dýchať a nezadržiavať dych.
Ak je pre teba klasický plank príliš náročný, existujú aj jednoduchšie modifikácie. Začať môžeš napríklad vyvýšeným plankom s oporou o lavičku alebo stôl a postupne prejsť na plank na zemi. Takto si vieš cvik prispôsobiť svojej kondícii a postupne budovať silu aj stabilitu bez zbytočného preťaženia.