Koncert svetoznámeho rapera Kanye Westa, ktorý mal byť súčasťou Rubiconu bol tento rok spolu s festivalom zrušený. Od včerajšieho dňa môžu fanúšikovia požiadať o refundáciu peňazí.
Viacerým ľuďom prišiel mail od organizátorov, v ktorom sa píše, že všetky lístky, ku ktorým nebude do 18. augusta doručená žiadosť o refundáciu, budú automaticky vymenené za vstupenky na samostatný koncert Ye v Prahe.
Kontaktovali sme aj Ticket Portal ohľadom refundácie peňazí za lístky, jeho predstavitelia nás však odvolali na tlačovú správu, ktorú dnes uverejnili na svojom webe. Podľa informácií v nej sa proces vrátenia peňazí začal včerajším dňom, 11. augusta 2025.
Fanúšikovia, ktorí si zakúpili lístky na koncert, môžu o refundáciu požiadať prostredníctvom emailu [email protected]. Žiadosť musí obsahovať základné údaje, ako meno, adresu, variabilný symbol objednávky a číslo bankového účtu, kam bude refundácia zaslaná. Termín na podanie žiadosti je do 18. augusta 2025 do 12:00 hodiny.
Organizátori upozorňujú, že vstupenky, ku ktorým nebudú žiadosti o refundáciu doručené včas, budú automaticky vymenené za lístky na samostatný koncert Kanye Westa v Prahe. Ten je už vraj potvrdený, hoci presný termín a miesto sa ešte finalizujú pod novým usporiadateľom.