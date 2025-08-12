Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)

Andreas otvorene hovorí o tom, že to nie je len o zárobkoch, ale aj o mentálnej náročnosti a psychickej odolnosti.
Andreas Kukura účinkoval v reality show Party Shore. Pochádza z východu Slovenska, no za štúdiom a prácou sa presťahoval do Bratislavy. Dlhé roky sa venoval športu a profesionálnemu trénerstvu, no nečakaná ponuka „zmeniť život“ prišla v podobe OnlyFans.
„Zo začiatku som sa bál. Nevedel som si predstaviť, že by som niečo také robil. Povedal som si však, že to skúsim, nikomu to nepoviem, nikomu to neukážem, nikto sa to nedozvie. Lenže postupne, keď sa začalo dariť a prišli aj peniaze, začal som si viac užívať, kúpil som si niečo pekné, trošku si doprial. Okolie sa začalo pýtať, čo robím, tak som to povedal jednému, druhému, a postupne som to prestal nejako extra riešiť, prezrádza Andreas pre Refresher.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako sa dostal k OnlyFans.
- Čo hovoria na to jeho rodičia.
- V čom je táto práca psychicky náročná.
- Aké požiadavky mu chodia.
- Ako vyzerá pozadie vytvárania contentu na OnlyFans.