Podvádzanie cez sociálne siete dnes, žiaľ, nie je nič výnimočné, no Instagram má v sebe nastavenia, ktoré môžu mnohé prezradiť.

Mnohí netušia, že si nimi môžu jednoducho overiť správanie svojho partnera. Ak máš podozrenie, že sa niečo deje za tvojím chrbtom, práve tieto funkcie ti môžu otvoriť oči.

Podľa The Smith Investigation Agency Inc. je Instagram jedným z najčastejších nástrojov, ktoré neverní partneri využívajú. Zmeny v správaní, ako napríklad náhle utajovanie hesla zamknutej obrazovky, mazanie správ či zvýšená ochrana súkromia, môžu byť prvým varovným signálom. No existujú konkrétne možnosti v nastaveniach Instagramu, ktoré môžu pomôcť odhaliť viac.

Ilustračný Instagram. Zdroj: Unsplash/Solen Feyissa/na voľné použitie

1. Sleduj jeho aktivitu

V sekcii nastavení Instagramu nájdeš možnosť zobraziť si všetky lajky a komentáre, ktoré daný účet urobil. Môžeš si dokonca nastaviť filtrovanie podľa času – či už za posledný týždeň, mesiac alebo celý rok. Ak tvoj partner opakovane reaguje na príspevky konkrétnej osoby alebo skupiny ľudí a tieto reakcie pôsobia príliš osobne či flirtujúco, môže ísť o formu emočnej nevery.

Podľa odborníkov z detektívnej agentúry „pozorné sledovanie interakcií partnera na Instagrame dokáže odhaliť veľa. Pravidelné lajkovanie či komentovanie fotiek tej istej osoby môže signalizovať viac, než len priateľský záujem.“

2. Skryté označenia na fotkách

Druhou menej známou funkciou je kontrola označení. V nastaveniach účtu je možné cez sekciu tags and mentions zistiť, aké označenia čakajú na schválenie. Ak má niekto nastavené manuálne schvaľovanie tagov alebo má označovanie úplne vypnuté, môže to byť snaha o utajenie digitálnych stôp.

Ilustračná foto. Zdroj: Unsplash/Grzegorz Walczak

Okrem Instagramu môže byť podozrivým správaním aj nočné písanie si, zmeny nálad, znížený záujem o partnera či zvýšená potreba súkromia pri používaní telefónu. Aj keď tieto náznaky nemusia automaticky znamenať neveru, môžu byť dôvodom na úprimný rozhovor alebo dôslednejšie preverenie digitálnej aktivity.