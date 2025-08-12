Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 12. augusta 2025 o 14:48
Čas čítania 0:31
Anna Sochorová

VIDEO: Post Malone sa už prechádza po Prahe. Niekoľko fanúšikov natočilo rapera v uliciach alebo pri pive

VIDEO: Post Malone sa už prechádza po Prahe. Niekoľko fanúšikov natočilo rapera v uliciach alebo pri pive
HUDBA POST MALONE
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Hoci je jeho koncert naplánovaný až na utorok večer, spevák si už našiel čas na priateľské stretnutia a srdečné interakcie s ľuďmi, ktorí ho tu vítajú.

Na sociálnych sieťach sa objavili videá, v ktorých Post Malone vtipne komunikuje s fanúšikmi, rozdáva úsmevy a nešetrí ani objatiami. Ocenil napríklad fanúšičku, ktorá mu darovala ostrohu na kovbojské topánky s jeho menom.

Na ďalších videách a fotografiách možno speváka vidieť v uliciach Prahy, ako sedí v reštaurácii alebo ochotne pózuje svojim fanúšikom.

@kandieqain @PostMalone 🤠 Vibes 3️⃣ #Praha 🇨🇿 8/11/25 📆 #BigAssWorldTour ♬ originálny zvuk - kandieqain

Koncert v Prahe sa uskutoční v utorok večer na letisku Letňany. Fanúšikovia sa môžu tešiť nielen na skvelú šou, ale aj na autentický zážitok s umelcom, ktorý si svoje publikum naozaj váži. Americký raper, spevák a skladateľ sa po prvýkrát predstaví aj na Slovensku ako hlavný headliner festivalu Lovestream. Jeho koncert si budeš môcť užiť už 16. augusta.

@0liv_cia #postmalone #dlaciebie #foryou #praha #postmalonefan ♬ zvuk originál - ♥️Oliwka♥️
Odporúčané
Pavla Nedvěda prichytili v objatí s neznámou ženou. Príjemné to nie je, reaguje Dara Rolins Pavla Nedvěda prichytili v objatí s neznámou ženou. Príjemné to nie je, reaguje Dara Rolins 29. júla 2025 o 8:14
Odporúčané
Liečiteľ ma chcel zbaviť fóbie z krvi. Ďalší deň som šla na odber, podarilo sa mu to? Liečiteľ ma chcel zbaviť fóbie z krvi. Ďalší deň som šla na odber, podarilo sa mu to? 11. augusta 2025 o 17:00
Odporúčané
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí 12. augusta 2025 o 8:57
Nepodporuj nás, ak nemáš peniaze
Chápeme, že kúpa predplatného sa nezmestí každému do rozpočtu.
Objektívne spravodajstvo, ktoré mapuje aktuálne dianie doma aj vo svete, preto prinášame bezplatne a pre všetkých.
Ak čítaš náš obsah pravidelne a myslíš si, že je dôležité vzdelávať a objektívne informovať mladých ľudí, môžeš nás podporiť už 1,25 eura/týždeň.
Mám 1,25 eura/týždeň na podporu objektívneho spravodajstva
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
POST MALONE
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Anna Sochorová
Anna Sochorová
Junior Reporter
Všetky články
Vystudovala jsem Mediální studia a žurnalistiku na FSS MUNI. Ve svých textech se zabývám ženskou sexualitou, udržitelností a sociální tematikou.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Live Nation / propagační materiál
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Gynekológ Mike robí Slovenkám intímne chirurgické úpravy: Slovenky sú stále konzervatívne (rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Gynekológ Mike robí Slovenkám intímne chirurgické úpravy: Slovenky sú stále konzervatívne (rozhovor)
dnes o 08:30
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
7. 8. 2025 11:00
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš na Voyo
Sponzorovaný obsah
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš na Voyo
8. 8. 2025 14:00
„Mal som niečo s Kikou z Ruže.“ Čo ďalšie sme sa dozvedeli na REFRESHER POOL PARTY? (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
„Mal som niečo s Kikou z Ruže.“ Čo ďalšie sme sa dozvedeli na REFRESHER POOL PARTY? (REPORTÁŽ)
31. 7. 2025 17:00
Gentle parenting: Rešpektujúca výchova má hranice. Ako vychovať deti bez použitia fyzických trestov a vyhrážok?
refresher+
Odporúčané
Gentle parenting: Rešpektujúca výchova má hranice. Ako vychovať deti bez použitia fyzických trestov a vyhrážok?
včera o 07:00
Liečiteľ ma chcel zbaviť fóbie z krvi. Ďalší deň som šla na odber, podarilo sa mu to?
refresher+
Odporúčané
Liečiteľ ma chcel zbaviť fóbie z krvi. Ďalší deň som šla na odber, podarilo sa mu to?
včera o 17:00
Storky
Toto sú úplne zbytočné fun facts, ktoré už nedostaneš z hlavy
Miška z Ruže sa chystá do ďalšej reality šou. Bojovať bude vo Farme
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Cena zasnubného prsteňa ťa prekvapí
Taylor Swift oznámila vydanie 12. štúdiového albumu The Life of a Showgirl
Zendaya sa spojila so značkou On. Nová kolekcia spája funkčnosť a eleganciu
Hororová séria o bizarných úmrtiach je späť. Nezvratný osud bude mať siedmu časť
Grape 2025: Boli sme sa pozrieť, ako vyzerá ráno v stanovom mestečku
Takto vyzeral otvárací ceremoniál festivalu Grape. Olympijský oheň zapaľoval Las...
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš n...
Sponzorovaný obsah
Bad Bunny predstavil ďalšiu exkluzívnu kolekciu tenisiek v spolupráci s Adidas
Rihanna predstavila novú kolekciu Fenty x Puma
GTA VI sa blíži: Podľa prvých odhadov môže stáť viac ako 90 eur
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
S OnlyFans začala hneď po dovŕšení 18-ky. Za pár hodín sa stala milionárkou
Česká modelka si zahrá vo filme Diabol nosí Pradu 2
Just Klaudy privítala na svet syna. Fanúšikov dojala úprimným odkazom
Herec Dávid Hartl sa stal otcom. S manželkou privítali dcérku
Premiéra druhej série Wednesday v Londýne potešila dramatickými outfitmi
Cynthia Tóthová má novú lásku. Vzťah tvorí s hercom z Dunaja
Boli sme na otvorení novej pekárne vo Vydrici. Kruh si pripravil špeciálne chuťo...
Lifestyle news
VIDEO: Post Malone sa už prechádza po Prahe. Niekoľko fanúšikov natočilo rapera v uliciach alebo pri pive pred 14 minútami
Český film má šancu na Oscara: Dokument Ještě nejsem, kým chci být zabojuje o prestížnu sošku pred 53 minútami
Toto sú úplne zbytočné fun facts, ktoré už nedostaneš z hlavy pred 2 hodinami
Miška z Ruže sa chystá do ďalšej reality šou. Bojovať bude v tvrdých podmienkach Farmy pred 3 hodinami
AKTUÁLNE: Hard Rico je na slobode. Zaplatil kauciu vyše 30 000 eur a po štyroch mesiacoch je von z väzenia dnes o 10:44
Horolezkyňa Lenka Poláčková sa opäť zapísala do histórie. Ako prvá Slovenka úspešne zdolala vrchol K2 dnes o 09:53
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí dnes o 08:57
Taylor Swift ohlásila nový album. Jej 12. štúdiové dielo bude mať názov The Life of a Showgirl dnes o 07:59
Saru Rikas zastavili problémy s hlasivkami: Teraz konečne ohlásila svoj návrat včera o 19:48
Spravodajstvo
Vojna na Ukrajine Konflikt Izrael Palestína (Pásmo Gazy) Polícia SR Čína
Viac
Tragédia v Beluši: Jaroslav zahynul, keď ho do kanála stiahlo vlastné vozidlo
pred 20 minútami
Minimálna mzda na Slovensku má v roku 2026 stúpnuť na 919 eur. Odborári tvrdia, že to nestačí
pred hodinou
Bude teplejšie, ako sme čakali. Meteorológovia zvýšili výstrahy na druhý stupeň
pred hodinou

Viac z Hudba

Všetko
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
včera o 19:21
Separ vymenil BMW za Američana. Raper sa pochválil novým GMC, ktoré je vraj prvé na Slovensku
Separ vymenil BMW za Američana. Raper sa pochválil novým GMC, ktoré je vraj prvé na Slovensku
včera o 11:19
Saru Rikas zastavili problémy s hlasivkami: Teraz konečne ohlásila svoj návrat
Saru Rikas zastavili problémy s hlasivkami: Teraz konečne ohlásila svoj návrat
včera o 19:48
AKTUÁLNE: Hard Rico je na slobode. Zaplatil kauciu vyše 30 000 eur a po štyroch mesiacoch je von z väzenia
AKTUÁLNE: Hard Rico je na slobode. Zaplatil kauciu vyše 30 000 eur a po štyroch mesiacoch je von z väzenia
dnes o 10:44
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
včera o 17:09
Festival Grape oficiálne odštartoval vatrou a skvelými koncertami
Festival Grape oficiálne odštartoval vatrou a skvelými koncertami
8. 8. 2025 10:16
Viac z Gastro Všetko
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
Prevádzky
7. 8. 2025 7:00
refresher+
Odporúčané
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
7. 8. 2025 7:00
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
7. 8. 2025 11:00
REBRÍČEK: Toto sú štyri najhoršie české pivá. Pri návšteve u susedov by si sa mal týmto značkám podľa hlasujúcich vyhnúť
2. 8. 2025 9:00
Viac z Zdravie Všetko
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
refresher+
Odporúčané
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
pred 2 dňami
Vyskúšal som energetické vrecúška: prvé ma okamžite nakoplo, po štvrtom mi išlo srdce vyskočiť z hrude
pred 4 dňami
Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 návykov. Väčšina ľudí ich zanedbáva, upozorňuje párový psychológ
28. 7. 2025 14:17
Viac z História Všetko
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
Zahraničné
6. 1. 2025 9:30
refresher+
Odporúčané
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Príbeh Slováka a jeho synov, ktorí prežili Titanic: Keď jeden z nich prišiel do Serede, otočil sa na päte a utekal preč
28. 11. 2024 9:30
Vedci po 100 rokoch rozlúštili staroveké babylonské tabuľky. Obsahujú vraj desivé predpovede budúcnosti
15. 8. 2024 8:26

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Toto sú úplne zbytočné fun facts, ktoré už nedostaneš z hlavy
Zaujímavosti
pred 2 hodinami
Toto sú úplne zbytočné fun facts, ktoré už nedostaneš z hlavy
pred 2 hodinami
Prinášame ti niekoľko faktov, ktoré pravdepoodbne nepotrebuješ k životu, no už nikdy ich nezabudneš.
Miška z Ruže sa chystá do ďalšej reality šou. Bojovať bude v tvrdých podmienkach Farmy
Miška z Ruže sa chystá do ďalšej reality šou. Bojovať bude v tvrdých podmienkach Farmy
pred 3 hodinami
KVÍZ: Poznáš svoje vlastné telo? Over si znalosti biológie zo základnej školy
KVÍZ: Poznáš svoje vlastné telo? Over si znalosti biológie zo základnej školy
dnes o 11:00
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí
dnes o 08:57
Gynekológ Mike robí Slovenkám intímne chirurgické úpravy: Slovenky sú stále konzervatívne (rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Gynekológ Mike robí Slovenkám intímne chirurgické úpravy: Slovenky sú stále konzervatívne (rozhovor)
dnes o 08:30
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
včera o 17:09
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
včera o 19:21
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí
dnes o 08:57
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
refresher+
Odporúčané
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
pred 2 dňami
Separ vymenil BMW za Američana. Raper sa pochválil novým GMC, ktoré je vraj prvé na Slovensku
Separ vymenil BMW za Američana. Raper sa pochválil novým GMC, ktoré je vraj prvé na Slovensku
včera o 11:19
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci
4. 8. 2025 18:27
Za Spotify si od septembra opäť priplatíš. Cena predplatného sa drasticky zvýši
Za Spotify si od septembra opäť priplatíš. Cena predplatného sa drasticky zvýši
5. 8. 2025 18:16
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
včera o 17:09
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
6. 8. 2025 15:45
Na Slovensku stále funguje sypanie drog do pitia. Lucia hovorí ako ju znásilnili, Ľubo takmer zomrel
refresher+
Odporúčané
Na Slovensku stále funguje sypanie drog do pitia. Lucia hovorí ako ju znásilnili, Ľubo takmer zomrel
5. 8. 2025 7:00
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
refresher+
Odporúčané
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
17. 7. 2025 7:00
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
18. 7. 2025 7:23
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Írsko ti zaplatí vyše 80 000 eur, ak sa presťahuješ na jeden z ich odľahlých ostrovov
Írsko ti zaplatí vyše 80 000 eur, ak sa presťahuješ na jeden z ich odľahlých ostrovov
18. 7. 2025 18:48
Domov
Zdieľať
Diskusia