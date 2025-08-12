Hoci je jeho koncert naplánovaný až na utorok večer, spevák si už našiel čas na priateľské stretnutia a srdečné interakcie s ľuďmi, ktorí ho tu vítajú.
Na sociálnych sieťach sa objavili videá, v ktorých Post Malone vtipne komunikuje s fanúšikmi, rozdáva úsmevy a nešetrí ani objatiami. Ocenil napríklad fanúšičku, ktorá mu darovala ostrohu na kovbojské topánky s jeho menom.
Na ďalších videách a fotografiách možno speváka vidieť v uliciach Prahy, ako sedí v reštaurácii alebo ochotne pózuje svojim fanúšikom.
Koncert v Prahe sa uskutoční v utorok večer na letisku Letňany. Fanúšikovia sa môžu tešiť nielen na skvelú šou, ale aj na autentický zážitok s umelcom, ktorý si svoje publikum naozaj váži. Americký raper, spevák a skladateľ sa po prvýkrát predstaví aj na Slovensku ako hlavný headliner festivalu Lovestream. Jeho koncert si budeš môcť užiť už 16. augusta.