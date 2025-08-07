Stalking mužov je stále tabu.
Zatiaľ čo sa Post Malone pripravuje na európske turné, doma v Utahu rieši piate zatknutie svojho stalkera. Ide o ženu, ktorá sa opakovane objavuje v jeho dome napriek zákazu priblíženia.
Naposledy bola zatknutá 4. augusta – tentoraz po tom, čo skočila pred spevákovo auto. Podľa portálu KUTV.com je momentálne vo väzbe bez možnosti prepustenia na kauciu.
Prípad znovu otvára diskusiu o prenasledovaní, najmä v súvislosti s mužskými obeťami. Podľa americkej organizácie SPARC (Stalking Prevention, Awareness, & Resource Center) každá tretia žena (a každý šiesty muž) zažije počas svojho života nechcené prenasledovanie.
Hoci ženy tvoria väčšinu z približne 13,5 milióna obetí prenasledovania ročne, odborníci tvrdia, že ide o problém, ktorý postihuje mužov viac, než sa zvyčajne pripúšťa. Stalking voči mužom býva výrazne podhodnotený – najmä kvôli stigmatizácii, bagatelizácii a strachu, že spoločnosť ho nebude brať vážne.
Post Malone má v utorok 12. augusta odohrať svoj prvý sólový koncert v Českej republike a neskôr sa objaví aj na slovenskom Lovestreame vo Vajnoroch. Umelec privezie svoju doteraz najväčšiu a najvýnosnejšiu šou The Big Ass Tour.