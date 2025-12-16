Kategórie
dnes 16. decembra 2025 o 12:18
Čas čítania 0:36
Sofia Angušová

Mariah Carey ovládne olympijské pódium. Svojím vystúpením otvorí zimnú olympiádu v Miláne

Mariah Carey ovládne olympijské pódium. Svojím vystúpením otvorí zimnú olympiádu v Miláne
Zdroj: Instagram/@mariahcarey
Zimné olympijské hry Milano Cortina 2026 odštartuje vystúpenie celosvetovo známej speváčky Mariah Carey.

Mariah Carey sa chystá zažiť ďalší veľký moment svojej kariéry. Americká speváčka bola oficiálne potvrdená ako hlavná hudobná hviezda slávnostného otvorenia Zimných olympijských hier Milano Cortina 2026. Tie sa uskutočnia už 6. februára na legendárnom štadióne San Siro v Miláne, píše Olympics.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa The Olympic Games (@olympics)

Americká popová ikona, ktorá je známa svojím výnimočným hlasovým rozsahom, sa tak stane prvou oznámenou medzinárodnou umelkyňou tohto olympijského ročníka. Mariah Carey má na svojom konte niekoľko úspešných hitov, ako napríklad „All I Want for Christmas Is You“ alebo „We Belong Together“ a mnoho ďalších.

Mariah Carey v roce 2019 mariah carrey mariah carrey mariah carey
Zobraziť galériu
(4)
„Miši, a frajera máš?“ Prečo rodina počas vianočných sviatkov otvára citlivé témy a ako na ne reagovať? e
refresher+
Odporúčané
„Miši, a frajera máš?“ Prečo rodina počas vianočných sviatkov otvára citlivé témy a ako na ne reagovať?
včera o 08:45
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter e
Sponzorovaný obsah
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
pred 2 hodinami
KVÍZ: Ako dobre poznáš vianočné filmy a rozprávky? e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre poznáš vianočné filmy a rozprávky?
včera o 17:00
Drew ťa prevedie svetom ázijskej kozmetiky. Okrem toho môžeš v tejto epizóde vyhrať vlasový balíček Matrix (MAKE UP & GOSSIP) e
Sponzorovaný obsah
Drew ťa prevedie svetom ázijskej kozmetiky. Okrem toho môžeš v tejto epizóde vyhrať vlasový balíček Matrix (MAKE UP & GOSSIP)
9. 12. 2025 16:00
Nika a Diana mali rok opakovane zápaly močových ciest: Cítili sme sa bezmocne, zasahuje to aj do intímneho života e
refresher+
Odporúčané
Nika a Diana mali rok opakovane zápaly močových ciest: Cítili sme sa bezmocne, zasahuje to aj do intímneho života
včera o 17:00
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex e
refresher+
Odporúčané
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
pred 3 hodinami
