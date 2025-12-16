Zimné olympijské hry Milano Cortina 2026 odštartuje vystúpenie celosvetovo známej speváčky Mariah Carey.
Mariah Carey sa chystá zažiť ďalší veľký moment svojej kariéry. Americká speváčka bola oficiálne potvrdená ako hlavná hudobná hviezda slávnostného otvorenia Zimných olympijských hier Milano Cortina 2026. Tie sa uskutočnia už 6. februára na legendárnom štadióne San Siro v Miláne, píše Olympics.
Americká popová ikona, ktorá je známa svojím výnimočným hlasovým rozsahom, sa tak stane prvou oznámenou medzinárodnou umelkyňou tohto olympijského ročníka. Mariah Carey má na svojom konte niekoľko úspešných hitov, ako napríklad „All I Want for Christmas Is You“ alebo „We Belong Together“ a mnoho ďalších.
Olympijské ceremoniály sú známe tým, že spájajú šport a kultúru, a často lákajú aj najväčšie hudobné mená. V minulosti sa na otvoreniach a záveroch olympiád predstavili umelci ako Céline Dion, Lady Gaga, One Direction či Spice Girls.