Muži volajú svojim kamarátom na dobrú noc. Sociálne siete obletel nový emotívny trend

Nový trend na sociálnych sieťach ukazuje, ako muži prekvapujú svojich bratov či kamarátov večerným telefonátom.

V roku 2025 sú telefonáty často prekvapujúce samy o sebe, ale čo keď vám priateľ zavolá len na dobrú noc? Nuž, presne to je nový trend, ktorý teraz dominuje sociálnym sieťam.

Najčastejšou reakciou na takéto telefonáty je klasická mužská reakcia: „Ty idiot.“ Očakávané zmätenie príjemcu telefonátu sa však často rýchlo zmení na srdečný smiech a niekedy dokonca na vyznanie bratskej lásky.

Príspevky zdvihli vlnu povedomia, najmä v súvislosti so štúdiami, ktoré ukázali, že muži trpia osamelosťou viac ako ženy. Štúdia z roku 2021 tvrdí, že menej ako tretina opýtaných mužov sa v priebehu týždňa porozprávala so všetkými priateľmi o osobných pocitoch, zatiaľ čo u žien to bola polovica.

Inými slovami, ak si muž a zanedbávaš svoje duševné zdravie a celkovú pohodu, je najvyšší čas to napraviť. Napríklad aj tým, že zavoláš niektorému zo svojich kamarátov a povieš mu „obyčajné“ dobrú noc. Kto vie, kam vás následný rozhovor zavedie.