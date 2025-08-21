Dominika z reštaurácie Sushi Time: Jeden zákazník chcel zohriať sushi v mikrovlnke, miešať wasabi so sójovou omáčkou je chyba

S brand manažérkou ázijskej reštaurácie o sushi, absurdných skúsenostiach, mýtoch aj chutiach Slovákov.
„Naším hlavným cieľom je priniesť čerstvé a chutné jedlo, ktoré je dostupné pre každého – či už si ho vychutnáš v našich priestoroch, objednáš si ho domov, alebo si ho zoberieš so sebou. Kombinujeme ázijské receptúry s moderným prístupom. Naše jedlo pripravujú skúsení sushi majstri a kuchári, ktorí radi vymýšľajú novinky v menu, ktoré pravidelne predstavujeme,“ priblížila koncept reštaurácie Sushi Time Dominika Korcová, brand manažérka podniku.
Aké jedlá z ich ponuky si Slováci objednávajú najčastejšie a prečo by sa wasabi nemalo miešať so sójovou omáčkou? Aj na to sme sa jej opýtali v našom rozhovore.
Tradičné chute v modernom prevedení
V Sushi Time si vychutnáš širokú škálu sushi ako je nigiri, klasické maki, futomaki rolky, uramaki rolky či premium Sushi Time rolky. Tie si ťa získajú svojimi jedinečnými kombináciami chutí. Okrem toho má bistro stálu ponuku teplých jedál, polievok aj studených poké misiek a dezertov.
„Ak k nám prichádzaš prvýkrát, rozhodne odporúčame ochutnať to najlepšie z nášho menu, ktoré kombinuje tradičné chute s modernými trendmi. Zo sushi špecialít by si určite nemal obísť Modern Nigiri Premium, elegantné kúsky s dokonale vyváženými chuťami, alebo Tuna Cali Premium & Salmon Cali Premium, lahodné California rolky v prémiovom prevedení,“ vymenúva brand manažérka.
Milovníci ázijských wokov si zase prídu na svoje pri jedlách ako curry, udon rezance, pad thai alebo nasi goreng, ktoré patria k stáliciam v menu reštaurácie. Podľa Dominiky musíš rozhodne ochutnať aj Coconut Tapioca Pudding, ľahký a krémový dezert s exotickou chuťou kokosu.
Ľuďom odporúčam, aby sa nebáli skúšať nové jedlá, pretože tie chute vedia byť naozaj veľmi príjemné.
Keďže bistro chce potešiť aj chuťové poháriky zákazníkov, ktorí dávajú prednosť vegánskym jedlám, v ponuke nájdeš aj sushi s vegánskym lososom z tapioky Vegan friends. Samozrejmosťou sú sezónne špeciality, ktoré reflektujú aktuálne trendy aj dostupnosť najčerstvejších surovín. „Napríklad v lete sa zameriavame na ľahšie a svieže kombinácie, zatiaľ čo v chladnejších mesiacoch pridávame viac teplých jedál a výraznejších chutí.“
Brand manažérka dodáva, že medzi absolútnych favoritov patrí klasika v podobe ostrokyslej či Tom Yum polievky. Čoraz obľúbenejšie sú tempura rolky – chrumkavé sushi s vyprážaným obalom, vhodné pre tých, ktorí preferujú výraznejšie chute. Ak si ešte sushi nikdy neochutnal, podľa Dominiky môžeš začať práve s týmto typom.
„Tiež odporúčam začať s niečím jednoduchším ako napríklad setom Perfect Couple, čo je obľúbená kombinácia lososa s avokádom alebo samostatne lososovou nigirou. Maki s uhorkou alebo avokádom sú tiež dobrá možnosť – ideálna pre tých, ktorí chcú začať s ľahšími vegetariánskymi variantami,“ dodáva.
Požiadavky zákazníkov nás dokážu stále prekvapiť
„Raz od nás chcel zákazník, či by sme mu mohli dať gumené sterilné rukavice, pretože sa ľahko zababre od jedla a zároveň má fóbiu z baktérií. Tak sme mu ich dali, spokojne sa s nimi najedol a s úsmevom na tvári od nás odchádzal,“ spomína si na úsmevnú príhodu Dominika Korcová.
Na zozname absurdných želaní nesmie podľa nej chýbať ani zákazník, ktorý obsluhu požiadal, aby mu sushi zohriali v mikrovlnke. „Chápem, že nie každý má rád studené jedlo, ale teplá surová ryba? To už je iný level,“ hovorí pobavená brand manažérka.
Okrem absurdných želaní musí reštaurácia občas riešiť aj nevšedné sťažnosti. Napríklad kvôli studenému poké. „Raz sme dokonca dostali reklamáciu na sushi a poké, že prečo nie je teplé. Sushi však má mať izbovú teplotu a v poké je teplá iba ryža.“
Najčastejší mýtus je surová ryba
„Poké aj sushi sa jedia studené a wasabi by sa nemalo miešať so sójovou omáčku,“ menuje zásady ázijskej kuchyne brand manažérka Sushi Time. „Wasabi sa tradične nemieša so sojovou omáčkou kvôli tomu, že wasabi stráca chuť a efektivitu štiplavosti a na druhej strane sa ničí kvalita sojovej omáčky, pretože wasabi mení jej textúru a chuť. Správne by sa teda malo jesť sushi tak, že wasabi nanesieme priamo na rybu. Ak je sushi už predpripravené s wasabi, stačí ho len jemne namočiť do sojovky,“ vysvetlila nám správny postup.
Nakladaný zázvor nie je len tak na okrasu, ale k sushi podáva na prečistenie chuti medzi jednotlivými kúskami, má antibakteriálne účinky a podporuje trávenie.
Aké ďalšie mýty sa spájajú so sushi a jeho konzumáciou? „Mnohí ľudia si myslia, že sushi musí mať vždy surovú rybu, čo samozrejme nie je pravda. Sushi v skutočnosti znamená ‚kyslá ryža‘, čo odkazuje na ochutenú ryžu, ktorá je základom tohto jedla,“ uviedla brand manažérka reštaurácie Sushi Time.
Posledný zmienený „mýtus“ ťa poteší v prípade, že si celkom nerozumieš s paličkami na sushi. Ich používanie totiž nie je v ázijskej kuchyni podmienkou. „Tradične sa nigiri sushi je rukami, takže ak ti paličky nejdú, žiadny problém,“ ubezpečuje Dominika.
V donáške vedie klasika
Nedávno sa reštaurácia Sushi Time spojila aj s donáškovou službou Bolt Food. Vďaka tejto spolupráci môže byť obľúbené ázijské bistro ešte bližšie svojim zákazníkom. „Dnes už ľudia nechcú čakať dlho na jedlo – chcú kvalitné jedlo rýchlo a jednoducho, a práve vďaka Bolt Food to dokážeme ponúknuť. Najviac oceňujeme dostupnosť pre viac zákazníkov, či už sú doma, v práci, alebo na párty,“ pochvaľuje si spoluprácu brand manažérka reštaurácie.
Spolupráca s Bolt Food podľa nej zlepšila nielen dostupnosť, ale aj viditeľnosť značky. „Byť súčasťou platformy ako Bolt Food znamená, že nás objaví aj niekto, kto by k nám inak neprišiel. Obrovským plusom je aj flexibilita a pohodlie – nie každý má čas alebo chuť ísť do reštaurácie, ale vďaka doručovaniu si môže sushi vychutnať kdekoľvek.“
Spoluprácu s Bolt Food hodnotíme veľmi pozitívne, priniesla nám nové možnosti, širšiu zákaznícku základňu a väčší komfort pre našich zákazníkov.
Odkedy je reštaurácia Sushi Time na Bolt Food, eviduje nárast objednávok aj povedomia o značke. „Ľudia nás objavujú práve cez túto platformu a často sa z nich stanú naši verní zákazníci, ktorí sú zaregistrovaní v našom vernostnom programe, vďaka ktorému využívajú rôzne benefity vo forme zliav.“
Brand manažérka dodáva, že zatiaľ čo zákazníci, ktorí navštívia reštauráciu osobne, radi skúšajú novinky v menu, zákazníci, ktorí si jedlo objednávajú cez Bolt Food, majú svoje stálice. „Keď ide o donášku, zákazníci Sushi Time majú svojich jasných favoritov ako je ostrokyslá polievka, Friends sushi rolka, Chicken tom yum, Nasi Goreng, Beef udon, Kitahotaka sushi rolka, Thai Chicken red Curry a Avo sushi rolka.“