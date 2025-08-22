Kategórie
dnes 22. augusta 2025 o 15:10
Čas čítania 0:41
Hana Divišová

VIDEO: Rapera Lil Nas X zadržala polícia. Po ulici kráčal len v spodnej bielizni

OSOBNOSTI AMERIKA
V Los Angeles ho nad ránom zadržala polícia. Na ulici sa objavil len v kovbojských čižmách a spodnej bielizni.

Autor hitu Old Town Road, dvojnásobný držiteľ Grammy  a raper, Lil Nas X, sa najnovšie postaral o poriadny rozruch, keď ho nadránom okolo šiestej hodiny ráno zadržala polícia v Los Angeles. Na ulici sa objavil iba v kovbojských čižmách a spodnom prádle. Podľa dostupných informácií mal v pláne ísť takto na párty.

Polícia, ktorá ho prišla na miesto zadržať, sa po jeho spacifikovaní rozhodla odviezť ho rovno do nemocnice. Mala totiž podozrenie, že je pod vplyvom drog alebo predávkovaný. Portál TMZ dokonca zverejnil aj video priamo z incidentu.

Ako píše The Guardian, 26-ročný umelec momentálne sedí vo väzbe. Čelí obvineniu z napadnutia policajta a z prekážania výkonu ich služobnej činnosti. Umelec s nimi totiž odmietol spolupracovať. 

Erik Menendez nepresvedčil porotu. Brata zo slávneho prípadu neprepustili ani po 35 rokoch od vraždy rodičov Erik Menendez nepresvedčil porotu. Brata zo slávneho prípadu neprepustili ani po 35 rokoch od vraždy rodičov 22. augusta 2025 o 12:05

Lil Nas X je až dvojnásobným držiteľom ceny Grammy a ešte nedávno na Instagrame teasoval nové skladby. Po tomto výstupe ho však zrejme čaká neplánovaná prestávka.

Cynthii Tóthovej ukradli za bieleho dňa jej ružový Mercedes. Vypátrali ho jej followeri Cynthii Tóthovej ukradli za bieleho dňa jej ružový Mercedes. Vypátrali ho jej followeri 22. augusta 2025 o 10:55
Adam Štrba skončil v centre Bratislavy doráňaný. Útočníka natočil na video Adam Štrba skončil v centre Bratislavy doráňaný. Útočníka natočil na video 22. augusta 2025 o 9:48
Markíza odhalila posledných účastníkov Farmy. Na statok prichádzajú s odvážnymi cieľmi Markíza odhalila posledných účastníkov Farmy. Na statok prichádzajú s odvážnymi cieľmi 22. augusta 2025 o 8:55
Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Instagram/@lilnasx
