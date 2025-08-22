V Los Angeles ho nad ránom zadržala polícia. Na ulici sa objavil len v kovbojských čižmách a spodnej bielizni.
Autor hitu Old Town Road, dvojnásobný držiteľ Grammy a raper, Lil Nas X, sa najnovšie postaral o poriadny rozruch, keď ho nadránom okolo šiestej hodiny ráno zadržala polícia v Los Angeles. Na ulici sa objavil iba v kovbojských čižmách a spodnom prádle. Podľa dostupných informácií mal v pláne ísť takto na párty.
Polícia, ktorá ho prišla na miesto zadržať, sa po jeho spacifikovaní rozhodla odviezť ho rovno do nemocnice. Mala totiž podozrenie, že je pod vplyvom drog alebo predávkovaný. Portál TMZ dokonca zverejnil aj video priamo z incidentu.
#TMZHipHop obtained video of the "Old Town Road" rapper nearly naked, and floating aimlessly down Ventura Blvd at 4 AM. pic.twitter.com/gsm3AOLohY— TMZ (@TMZ) August 21, 2025
Ako píše The Guardian, 26-ročný umelec momentálne sedí vo väzbe. Čelí obvineniu z napadnutia policajta a z prekážania výkonu ich služobnej činnosti. Umelec s nimi totiž odmietol spolupracovať.
Lil Nas X je až dvojnásobným držiteľom ceny Grammy a ešte nedávno na Instagrame teasoval nové skladby. Po tomto výstupe ho však zrejme čaká neplánovaná prestávka.