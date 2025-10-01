Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 1. októbra 2025 o 17:00
Čas čítania 6:23
Radoslava Juračková

Tetovania si odstraňujú influenceri aj uchádzači o prácu v polícii. Niektorým sa zdá bolesť 10-krát horšia ako pri tetovaní

Tetovania si odstraňujú influenceri aj uchádzači o prácu v polícii. Niektorým sa zdá bolesť 10-krát horšia ako pri tetovaní
Zdroj: Karolína Shawty
ZDRAVIE INFLUENCERI KRÁSA TETOVANIE ZDRAVIE
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Respondentov na procese odstránenia najviac prekvapila cena či bolestivosť zákroku. Dá sa tetovanie odstrániť úplne a stojí investícia za to? Zisťovali sme u ľudí, ktorí si procesom prechádzajú a špecialistu, ktorý sa odstraňovaniu venuje.

Tetovanie je pre mnohých súčasťou identity, sú naň hrdí a nevedia si predstaviť, že by ho už nemali. V poslednom čase však čoraz viac ľudí zvažuje jeho odstránenie. Dôvody sú rôzne: zmena životného štýlu, profesionálne požiadavky alebo jednoducho nespokojnosť s pôvodným vzhľadom. Aj napriek tomu, že ide technológia dopredu a existujú metódy ako ho odstrániť, je proces stále veľmi komplexný, finančne náročný a často bolestivý.

Ako vysvetľuje Robo zo salónu SOMEDEA, ktorý sa špecializuje na odstránenie tetovania, tento proces funguje tak, že sa pigment laserom v podkoží „rozstrelí na malé častice.“ Následne tieto častice detekuje imunitný systém a cez lymfatický systém ich vyplavuje von z tela.

O svojej skúsenosti s odstránením tetovania sa pre Refresher podelili traja ľudia, ktorí sú v rôznych fázach odstránenia a tetovania sa rozhodli zbaviť z odlišných dôvodov. Okrem nich sme sa o odstránení tetovania porozprávali s odborníkom Robom, ktorý vysvetlil všetko, čo treba vedieť predtým, než sa pre odstránenie tetovania rozhodneš.

Odporúčané
Koniec vlčiemu hladu? Slovenská vedkyňa vyvinula doplnok, ktorý sľubuje účinky podobné liekom na chudnutie Koniec vlčiemu hladu? Slovenská vedkyňa vyvinula doplnok, ktorý sľubuje účinky podobné liekom na chudnutie 29. septembra 2025 o 17:00

Influencerka Karolína Shawty si necháva odstrániť tetovania z mladosti. Adam tento proces podstupuje proces z kariérnych dôvodov. Petra si zasa odstraňuje malé tetovanie na prste, pretože sa jej rozpilo a zároveň sa jej nepáči jeho umiestnenie.

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Aké tetovanie si odstraňuje Karolína Shawty a prečo sa pre odstránenie rozhodla?
  • Aký je rozdiel v odstraňovaní farebných a čiernych tetovaní?
  • Prečo je niekedy odstránenie malého tetovania na prste náročnejšie ako tetovania na celom ramene?
  • Koľko respondenti platia za jedno sedenie?
  • Ako si vybrať vhodný salón na odstránenie, aby si predišiel komplikáciám a jazvám?
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 189845 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: 2 kopčeky zmrzliny od Koun ZDARMA , Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/Schwechat alebo 15 % zľava na nákup výživových doplnkov VOXBERG
Zobraziť všetky (11)
Súvisiace témy
INFLUENCERI KRÁSA TETOVANIE ZDRAVIE
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Radoslava Juračková
Radoslava Juračková
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Archív/ Karolína Shawty
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
refresher+
Odporúčané
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
včera o 17:00
Takéto zakončenie sme nečakali. Prečo Matúš uvažoval o tom, že nechce pokračovať ďalej? (MENUČKO)
Sponzorovaný obsah
Takéto zakončenie sme nečakali. Prečo Matúš uvažoval o tom, že nechce pokračovať ďalej? (MENUČKO)
pred 2 dňami
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
dnes o 09:00
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
pred 2 dňami
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
dnes o 09:00
Koniec vlčiemu hladu? Slovenská vedkyňa vyvinula doplnok, ktorý sľubuje účinky podobné liekom na chudnutie
refresher+
Koniec vlčiemu hladu? Slovenská vedkyňa vyvinula doplnok, ktorý sľubuje účinky podobné liekom na chudnutie
pred 2 dňami
Storky
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku je späť. MBFL! odštartuje na Nivách
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na...
Lifestyle news
Kúp si Kingdom Come 2 alebo Doom Eternal za zlomok ceny. Platforma Steam spustila obrovský jesenný výpredaj pred 57 minútami
Šteniatka v igelitovej taške našli pri kontajneroch. Páchateľovi hrozí až päť rokov väzenia pred hodinou
Nicki Minaj a Cardi B sa do seba opäť pustili. Nadávajú si prostredníctvom tweetov, zapojili sa už aj ostatné raperky pred 2 hodinami
Letisko Praha zavádza veľkú novinku. Do lietadla si oddnes môžeš vziať dvojlitrovú fľašu pred 3 hodinami
SIMILIVINLIFE vydal klip k songu z nového EP Get Rich or Die Lovin'. Snaží sa ním naučiť, ako byť „chlapom“ dnes o 15:24
Madonna rozmýšľala nad samovraždou. Psychické problémy zažívala počas boja o svojho syna dnes o 14:31
Viktor Vincze reaguje na vyjadrenia STVR. Poukazuje na normalizáciu v štátnej televízii dnes o 13:47
Youtuber Niko Omilana sa v utajení zúčastnil rasistického zhromaždenia. Video má už milióny zhliadnutí dnes o 13:17
Lola Young si dáva pauzu od koncertov. Oznámila to po tom, čo odpadla na pódiu počas vystúpenia dnes o 12:32
STVR sa vyjadrila k neodvysielaniu dielu talkshow s Viktorom Vinczem. „Nebudeme vtiahnutí do politiky komerčnej televízie“ dnes o 11:25
Spravodajstvo
Správy počasie Marek Krajčí medvede Samuel Migaľ
Viac
Kancelária prezidenta reaguje: Tvrdenia ministra Migaľa o úradníckej vláde majú byť nepravdivé
pred 49 minútami
Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
pred hodinou
Pri Hlohovci našli dobodaného muža. Podozrivá je príbuzná bývalého policajného funkcionára
pred 2 hodinami

Viac z Zdravie

Všetko
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
Strava
19. 9. 2025 9:30
refresher+
Odporúčané
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
19. 9. 2025 9:30
Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce
refresher+
Odporúčané
Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce
26. 9. 2025 8:00
„Hoa Hoa Hoa sezóna“ je tu. Toto je 5 tipov, ako si doma vytvoríš útulnú jesennú atmosféru aj za málo peňazí
V spolupráci
„Hoa Hoa Hoa sezóna“ je tu. Toto je 5 tipov, ako si doma vytvoríš útulnú jesennú atmosféru aj za málo peňazí
dnes o 11:00
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
pred 2 dňami
Vedci prišli na to, prečo zostala najstaršia žena sveta tak dlho zdravá. Maria Branyas Morera sa dožila až 117 rokov
Vedci prišli na to, prečo zostala najstaršia žena sveta tak dlho zdravá. Maria Branyas Morera sa dožila až 117 rokov
26. 9. 2025 10:33
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
24. 9. 2025 16:00
Viac z Osobnosti Všetko
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
Youtube a influenceri
včera o 17:03
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
včera o 17:03
Adela sa vyjadrila k neodvysielanému dielu s manželom Viktorom. STVR podľa nej neprimerane zasahuje do dramaturgie
včera o 16:30
J.K. Rowlingová sa ostro pustila do Emmy Watson. Označila ju za „ignorantku“
včera o 11:20
Viac z História Všetko
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
dnes o 09:00
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
dnes o 09:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Posledná popravená žena v Československu: Olga Hepnarová sa chcela pomstiť spoločnosti. Nákladiakom vrazila do davu ľudí
1. 1. 2025 9:30
Viac z Refresher Všetko
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
Reportáže
24. 8. 2025 17:00
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
24. 8. 2025 17:00
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
16. 9. 2025 14:00
KVÍZ: Aký okres sa nachádza na slepej mape? Otestuj svoje vedomosti z geografie
6. 9. 2025 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Tetovania si odstraňujú influenceri aj uchádzači o prácu v polícii. Niektorým sa zdá bolesť 10-krát horšia ako pri tetovaní
Zdravie
pred 2 hodinami
refresher+
Odporúčané
Tetovania si odstraňujú influenceri aj uchádzači o prácu v polícii. Niektorým sa zdá bolesť 10-krát horšia ako pri tetovaní
pred 2 hodinami
Respondentov na procese odstránenia najviac prekvapila cena či bolestivosť zákroku. Dá sa tetovanie odstrániť úplne a stojí investícia za to? Zisťovali sme u ľudí, ktorí si procesom prechádzajú a špecialistu, ktorý sa odstraňovaniu venuje.
Príbehy štyroch Slovákov, ktorí pracujú v McDonald’s už viac ako 30 rokov. Je to naozaj práca snov?
PR správa
Príbehy štyroch Slovákov, ktorí pracujú v McDonald’s už viac ako 30 rokov. Je to naozaj práca snov?
dnes o 14:00
CE ZA AR 2025: Hlasuj za favorita jedinečnej slovenskej architektúry. Nominované sú tieto diela
Mediálna spolupráca
CE ZA AR 2025: Hlasuj za favorita jedinečnej slovenskej architektúry. Nominované sú tieto diela
dnes o 13:00
Hlasuj za to najlepšie zo slovenského dizajnu. Toto sú nominácie na prestížne ocenenie Národná cena za dizajn 2025
Mediálna spolupráca
Hlasuj za to najlepšie zo slovenského dizajnu. Toto sú nominácie na prestížne ocenenie Národná cena za dizajn 2025
dnes o 12:00
„Hoa Hoa Hoa sezóna“ je tu. Toto je 5 tipov, ako si doma vytvoríš útulnú jesennú atmosféru aj za málo peňazí
V spolupráci
„Hoa Hoa Hoa sezóna“ je tu. Toto je 5 tipov, ako si doma vytvoríš útulnú jesennú atmosféru aj za málo peňazí
dnes o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
včera o 17:03
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
pred 2 dňami
Yeni z Love Islandu oznámila šťastnú novinku. S bývalým režisérom šou čakajú dieťa
Yeni z Love Islandu oznámila šťastnú novinku. S bývalým režisérom šou čakajú dieťa
včera o 13:55
Humanoidného robota si po novom kúpiš aj na Alze. Firma zverejnila ceny
Humanoidného robota si po novom kúpiš aj na Alze. Firma zverejnila ceny
pred 2 dňami
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
19. 9. 2025 16:00
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
pred 3 dňami
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
25. 9. 2025 11:00
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
24. 9. 2025 17:00
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
25. 9. 2025 10:00
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Sponzorovaný obsah
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
26. 9. 2025 13:00
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
pred 3 dňami
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Domov
Zdieľať
Diskusia