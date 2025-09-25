Emma zdôraznila, že rozdielne názory nemusia znamenať nenávisť, a že si stále váži spomienky, ktoré ich spájajú.
Emma Watson a autorka Harryho Pottera si verejne prestali rozumieť v roku 2020, keď sa rozchádzali v otázkach transrodových ľudí. Rowlingovú vtedy mnohí označili za transfóbnu, no známa herečka teraz priznala, že aj keď s jej názormi nesúhlasí, osobné spomienky a skúsenosti s ňou si stále veľmi váži.
Po sérii tweetov a 3 600-slovnej eseji Rowlingovej, ktoré vyvolali kritiku, sa Emma na sociálnych sieťach jasne zastala transrodových ľudí: „Transrodoví ľudia sú tým, za koho sa považujú, a zaslúžia si žiť svoje životy bez toho, aby boli spochybňovaní,“ napísala podľa Variety v tom čase Emma.
„Mojím najhlbším želaním je, aby ma ľudia, ktorí nesúhlasia s mojím názorom, milovali, a dúfam, že budem môcť naďalej milovať ľudí, s ktorými nemusím zdieľať rovnaký názor,“ vyhlásila herečka v najnovšej epizóde podcastu Jaya Shettyho, keď hovorila práve o svojom vzťahu s J. K. Rowlingovou.
Dodala, že ju mrzí, že sa s Rowlingovou nikdy o tejto téme neporozprávali. Na otázku, či je dialógu otvorená, odpovedala Emma jasne: „Áno, a vždy budem. Verím tomu. Úplne tomu verím.“
Celý podcast, v ktorom sa Jay rozpráva s Emmou o vzťahoch, jej hodnotách, sebarozvoji, vnútornom raste a sláve, nájdeš TU.