Carmen z Geissenovcov podstúpila vážnu operáciu mozgu. Má v hlave platničku a 5 skrutiek

Po páde zo schodov lekári Carmen diagnostikovali hematóm na mozgu, no operácia sa vydarila.
Carmen Geissenová sa o svoj pád, nález hematómu aj úspešnú operáciu podelila na svojom Instagrame. Hematóm na mozgu mal rozmery 10 cm na dĺžku a 11 mm na šírku, no vďaka lekárom sa ho Carmen podarilo zbaviť.
V jej najnovšom instagramovom príspevku píše, že je nesmierne šťastná a všetko dobre dopadlo. Pokračovala so slovami: „Mám teraz v hlave platničku s piatimi skrutkami a asi budem na letisku vždy pípať – ale pre všetkých hejterov: môj mozog je stále tu.“
Nasledovalo nekonečné množstvo ďakovných slov pre lekárov, priateľov, ale aj pre jej rodinu, manžela Róberta a jej dve dcéry, Davinu a Shaniu.
Správu pre fanúšikov zakončila sentimentálne:
Takéto momenty nás prinútia zastaviť sa. Ukážu nám, akí vzácni sú rodina, priatelia a fanúšikovia. Ďakujem vám všetkým – za vašu podporu, vaše správy a za to, že pri mne stojíte. Z tejto ťažkej skúšky odchádzam posilnená a teším sa, že čoskoro budem opäť pozitívne naladená a späť. A s nemocnicou, dúfam, tento rok končím.