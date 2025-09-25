Plzenská polícia sa podelila o kuriózny príbeh o krádeži v drogérii DM na Študentskej ulici. Žena ušla s vibrátorom, ale bez občianskeho preukazu.
Podľa policajnej správy sa všetko začalo, keď predavačka spoločnosti Pepco oznámila hliadke, že zákazníčka nechala na predajnej ploche svoj občiansky preukaz. Mala podozrenie, že v obchode kradne, ale nemala žiadne dôkazy.
Nastal nečakaný zvrat
„Príbeh však nabral zvrat vďaka druhej zamestnankyni,“ uviedla polícia. „Tá opísala, že kolegyňa v DM drogérii ju upozornila na občiansky preukaz spomínanej ženy, že chodí do predajní kradnúť, načo si táto pracovníčka všimla, že 32-ročná zlodejka smeruje z predajnej plochy do kabínok s oblečením,“ dodala polícia.
Pri kontrole sa však v taške nič ukradnuté nenachádzalo. Z tašky jej však vypadol občiansky preukaz, čo ju podnietilo k úteku.
„Tu prichádza na rad drogéria. Práve tam predavač uvidel tú istú ženu, ako si z regálu berie tovar v hodnote 1 499 Kč - konkrétne vibrátor - a skôr ako predavač stihol zareagovať, zlodejka bola preč,“ uvádza polícia a dodáva, že na rozdiel od jej úteku v druhom obchode bol tento zachytený na kamerových záznamoch.
Hliadka situáciu prešetrila a prostredníctvom operačného oddelenia zistila, že dotyčná žena sa podobných krádeží dopustila v minulosti už viackrát. Všetky zistenia boli odovzdané polícii na ďalšie vyšetrovanie.
„Či sa 32-ročná nakupujúca rozhodne prísť si osobne prevziať doklad, zostáva otázkou. Jedno je však isté - stratiť občiansky preukaz je ľahké, ale prísť oň priamo pri krádeži, to je naozaj nechcený podpis pod celý príbeh,“ uzavrela polícia.
Príspevok sa na sieťach plzenskej polície stretol s veľkým ohlasom, získal tisíce lajkov a desiatky komentárov.