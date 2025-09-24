Muž si prilepšil o 120-miliónov eur. V Eurojackpote padla najvyššia možná výhra

Nemci už druhýkrát tento rok vyhrali najvyšší možný Eurojackpot.
V lotérii Eurojackpot, do ktorej sa zapájajú milióny ľudí v až 19 krajinách, vrátane Slovenska, šťastlivec z Nemecka vyhral najvyšší možný jackpot vďaka uhádnutiu piatich základných čísel, ale aj dvoch dodatkových. Aj keď šanca na výhru hlavného jackpotu je len 1 ku 140 miliónom.
Berlínčan uhádol všetky vyžrebované čísla — 7, 18, 31, 32, 33 a dve dodatkové čísla 10 a 11 a odniesol si tak domov neuveriteľných 120-miliónov eur. Informovala o tom spoločnosť WestLotto, cez ktorú si výherca tiket kúpil.
Nemecký hráč opäť ukázal silu svojej krajiny v európskej lotérii. Dôkazom je aj fakt, že druhú cenu získal rovnako tipéer z Nemecka a to viac než 21 miliónov eur za správne tipnutie piatich hlavných čísel a jedného dodatkového.
Aj posledný maximálny jackpot, ktorý padol tento rok 9. mája, vyhral tiket z Nemecka.