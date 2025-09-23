Po páde zo schodov jej lekári diagnostikovali hematóm na mozgu a v najbližších dňoch ju čaká operácia.
Hviezda reality šou Geissenovci Carmen prežíva ťažké chvíle. Lekári jej diagnostikovali hematóm na mozgu, ktorý si spôsobila po páde, a už v najbližších dňoch ju čaká vážna operácia. O svojom zdravotnom stave sa otvorene podelila so svojimi fanúšikmi na Instagrame.
„Mnohí neprajníci vždy hovorili, že by som si mala radšej dať operovať mozog namiesto tváre. Ďakujem, toto odporúčanie teraz prijímam…,“ napísala Carmen v dlhom statuse, v ktorom uviedla, že lekári jej diagnostikovali hematóm na mozgu s rozmermi 10 cm na dĺžku a 11 mm na šírku.
Carmen zároveň vysvetlila, ako k poraneniu došlo. Pred pár dňami nezbadala schod, keď išla dole po schodisku. Pretože mala plné ruky, nedokázala pád zbrzdiť a spadla priamo na pravú stranu. Pri tomto páde si spôsobila vážny úraz hlavy, ktorý viedol k vzniku hematómu.
Hematóm je nahromadenie krvi mimo krvných ciev, ktoré vzniká pri ich poškodení, píše portál TV Doktor. Ak je veľký alebo sa nachádza v mozgu, je nebezpečný, pretože tlačí na mozgové tkanivo. V takýchto prípadoch je nutná operácia, pri ktorej lekári krv odstránia a uvoľnia tlak, aby predišli trvalému poškodeniu či smrteľným komplikáciám.