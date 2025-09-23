Na slávnostnom galavečeri sa nestratil ani Lamine Yamal, ktorý získal ocenenie pre najlepšieho mladého hráča.
Ousmane Dembélé, krídelník parížskeho Paris Saint-Germain, dosahuje jeden úspech za druhým. Dvadsaťosemročný Ousmane sa stal víťazom Zlatej lopty 2025. V mimoriadne úspešnej sezóne sa mu podarilo s tímom vyhrať Ligu majstrov aj národný pohár. Mladý talent Lamine Yamal sa však ocitol v jeho závese.
Zlatú loptu každoročne udeľuje magazín France Football od roku 1956. Ide o najprestížnejšie individuálne ocenenie, aké môže futbalista získať za svoje úspechy a výnimočný talent, uvádza UEFA.
Prvých desať mužov v rebríčku Zlatej lopty
- Ousmane Dembélé (Francúzsko, Paris Saint-Germain)
- Lamine Yamal (Španielsko, Barcelona)
- Vitinha (Portugalsko, Paris Saint-Germain)
- Mohamed Salah (Egypt, Liverpool)
- Raphinha (Brazília, Barcelona)
- Achraf Hakimi (Maroko, Paris Saint-Germain)
- Kylian Mbappé (Francúzsko, Real Madrid)
- Cole Palmer (Anglicko, Chelsea)
- Gianluigi Donnarumma (Taliansko, Paris Saint-Germain)
- Nuno Mendes (Portugalsko, Paris Saint-Germain)
Pri svojom prejave Dembélé nezabudol na spoluhráčov a svoj tím: „Prakticky sme spolu vyhrali všetko. Podporovali ste ma v dobrých aj ťažkých časoch. Táto individuálna trofej je trofejou, ktorú tím získal kolektívne,“ povedal emotívne.
Počas galavečera sa odovzdávali aj ďalšie ceny – napríklad Kopa Trophy pre najlepšieho hráča do 21 rokov, ktorú získal práve Lamine Yamal, či ocenenie pre najlepší klub roka, ktoré tento rok putovalo do rúk Paris Saint-Germain, kde hrá aj Ousmane Dembélé.