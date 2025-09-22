Len týždeň po vypredanom turnaji v Hannoveri sa bojová organizácia Oktagon MMA vybrala do Frankfurtu, kde sa pod strechou Festhalle konal ďalší nabitý galavečer.
Turnaj Oktagon 76 sa niesol v znamení napínavých prestrelok, náročných finišov a veľkých návratov. Do akcie sa dostali mladé talenty, ako aj ostrieľaní veteráni a stálice organizácie. Jedným z vrcholov bol súboj doteraz neporazenej bojovníčky Aliny Dalaslan či totálna dominancia Frederica „Neandertálca“ Vosgröna. Pozri si, čo všetko turnaj ponúkol.
Česká republika oslavovala
Prvé víťazstvo večera si pripísala česká strana. Napriek tomu, že David Hosek bol kurzovým outsiderom, dokázal zastaviť dobre rozbehnutého Georga Bilogreviča, ktorý ťahal sériu troch víťazstiev v rade. Hošek ju však po troch kolách prerušil a po bodovom rozhodnutí sa vrátil do víťazného sedla.
Len 23-ročný Raul Lemberanský potvrdil pozíciu favorita a úspešne absolvoval svoj debut v oktagone. Jose Zarauz mu však dal chvíľami poriadne zabrať. Nakoniec však mladý talent ukázal väčšiu túžbu po víťazstve a svoje víťazstvo na body posvätil takedownom na konci napínavého zápasu. Lemberanský sa teraz môže pochváliť ôsmimi profesionálnymi víťazstvami bez jedinej porážky a, ako uviedol po zápase, chce v organizácii získať ďalšie skúsenosti a posunúť sa v rebríčku vyššie.
Na dno svojich síl siahli aj James Hendin a Ayton De Paepe. Druhý menovaný naposledy porazil slovenský talent Romana Paulusa, no na tento skalp nedokázal nadviazať. James Hendin ťahal za dlhší koniec povrazu a po troch kolách nemohlo byť o jeho víťazstve pochýb. Svojmu súperovi však preukázal rešpekt a vyslúžil si potlesk publika.
Nekompromisný finiš v 1. kole
O prvý záver večera sa postaral vždy usmievavý Hafeni Nafuka. Nezaháľal, jeho súper Kevin Enz hneď na začiatku prelial krv a krátko nato ho Nafuka na zemi uškrtil (rear-naked choke). Po dvoch prehrách sa „Namíbijská nočná mora", ako sa Nafuka sám nazýva, vrátil na víťaznú vlnu.
A ani vyvrcholenie predzápasovej karty netrvalo dlho. V ňom favorizovaný Fedor Ďurica prakticky nedal svojmu súperovi Petrovi Duzduganovi žiadnu šancu a hneď v prvom kole ho dostal do podania (face-crank). Nemecký bojovník tak oslávil svoje ôsme víťazstvo v kariére, z toho druhé na pôde Oktagonu.
Tretí zápas, tretie TKO. Nemecká levica Alina Dalaslanová podáva v každom zápase skvelý výkon a v sobotu tomu nebolo inak. Nemka v súboji s Clarou Ricignuolovou jasne dominovala v postoji a v druhom kole ju poslala k zemi lakťom z otočky na chrbte. Potom už bolo pre ňu jednoduché ukončiť súperku na zemi a získať ďalší cenný skalp. Opäť potvrdila, že v súčasnosti patrí medzi najzaujímavejšie nemecké perspektívy.
V najvyčerpávajúcejšom zápase večera odišiel víťazne drzý Ír Denis Frimpong. Hoci v prvom kole dominoval český bojovník Peter Gabal, s pribúdajúcim časom začal írsky bojovník preberať opraty zápasu a využíval vyčerpanosť svojho súpera, až napokon Čecha v treťom kole ukončil na TKO. Frimpong tak má na konte šesť víťazstiev v rade a ambície dobyť (a znovu získať) rebríček ľahkej váhy pred sebou.
Najzábavnejší vstup v histórii oktagonu?
Jednoznačne najvtipnejší vstup večera predviedol Attila Korkmaz. Jeho súper David Crol vstúpil do klietky so sombrérom a odniesol si rovných 10 bodov. S „komínom" klobúkov na hlave a kamenným výrazom v tvári pristúpil ku klietke, kde ich pomaly jeden po druhom zložil. To rozosmialo nielen komentátorov a fanúšikov, ale aj samotného Crola, ktorý to sledoval z oktagonu.
V zápase však išli vtipy bokom. Korkmaz podal v troch kolách prestrelky v stoji precízny výkon a zaslúžene si odniesol jednohlasné víťazstvo na body. Po dvoch prehrách v rade opäť okúsil chuť víťazstva, no zároveň ocenil kvality svojho súpera.
Nová hviezda naďalej stúpa
Nemecký fenomén Frederic Vosgröne sa po svojom debute v Oktagone začiatkom tohto roka stal novou najrýchlejšie stúpajúcou hviezdou, ktorá si na Instagrame pripísala pol milióna sledovateľov. Jeho ďalší zápas mal len tie najvyššie očakávania. A nesklamal.
Netrvalo dlho a Vosgröne dostal svojho súpera Fabia Moraesa na zem, kde sa Brazílčan snažil vzdorovať, ale napokon podľahol sile nemeckého bojovníka. V druhej polovici prvého kola Vosgröne svojho súpera zaškrtil, donútil ho poklepať a získal piate profesionálne ukončenie na submission. A aby toho nebolo málo, na budúci mesiac ho čaká ďalší zápas v Kolíne nad Rýnom!
Veľký návrat a emotívne venovanie
Vrcholom večera bol veľký comeback. Skúsený nemecký bojovník Daniel Weichel, ktorý má na svojom konte takmer 60 zápasov, pred pár rokmi ukončil kariéru, ale v sobotu sa vrátil, aby sa stretol s Aboubakarom Tounkarom z Francúzska.
Weichel poslal svojho súpera k zemi hneď prvým úderom, ale Tounkara sa dokázal rýchlo postaviť a na domáceho favorita nenašiel recept. Francúz sa na zemi ocitol na chvíľu aj po úderoch na konci druhého kola a bolo jasné, že ak chce pomýšľať na víťazstvo, bude musieť Weichela v treťom kole zastaviť. To sa však nestalo a Weichel si pripísal jednoznačné víťazstvo - 43. v jeho bohatej kariére. Víťazstvo potom venoval svojmu zosnulému priateľovi Samirovi al Mansourimu.