Oznámila štvrté tehotenstvo, vydala nový album „Am I the Drama?“ a hneď v deň vydania sa zapísala do Guinnessovej knihy rekordov.
Cardi B zdieľa so svetom jednu správu za druhou. Len nedávno oznámila svoje štvrté tehotenstvo a dnes sa teší zo svetového rekordu. Zapísala sa do Guinnessovej knihy rekordov, keď jej nové albumy doručili drony rekordnému počtu fanúšikov.
Dronová doručovacia spoločnosť Wing spolu s Walmartom poslali viac ako 176 podpísaných kópií albumu „Am I the Drama?“ v priebehu jednej hodiny. Cardi sa o tento úspech podelila na svojom účte X.
We really just broke a Guinness world record 😩 pic.twitter.com/COVsqTRBSl— Cardi B (@iamcardib) September 19, 2025
Rapperka vydala nový album a tak, ako to býva, plánuje k nemu aj turné. Ani tehotenstvo ju teda nezastaví. Cardi má porodiť svoje štvrté dieťa tesne pred jeho začiatkom. Už sú známe zastávky a turné „Little Miss Drama“ štartuje vo februári.
Novinka od temperamentnej rapperky naozaj stojí za pozornosť. Album vyšiel 19. septembra a už v deň vydania získal platinový titul od Americkej asociácie nahrávacieho priemyslu (RIAA). Znamená to, že sa predalo viac ako 1 000 000 jeho kópií.