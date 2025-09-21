Český rap zažil historický večer. DJ Wich predviedol vo vypredanej O2 aréne svetovú šou

DJ Wich, ikona domácej aj slovenskej scény, sa v piatok 19. septembra postaral o jeden z najzásadnejších momentov českej rapovej histórie. V pražskej O2 aréne odohral zatiaľ najväčší koncert svojej kariéry a prizval si naň množstvo známych hostí.
Viac ako 17-tisíc ľudí prišlo pozrieť show, ktorá sa vypredala viac než tri mesiace dopredu. Počas nej sa fanúšikom a fanúšičkám okrem hlavnej hviezdy DJ Wicha predstavili aj Rytmus, Ego, Dara Rolins, Tina, Majk Spirit, Indy, PSH a ďalšie mená zo zahraničia, ktoré sprevádzali Wicha celou jeho kariérou. Časť koncertu odohral dokonca za sprievodu symfonického orchestra.
Cesta do O2 bola dlhá
„Keď sme v roku 2020 prišli s bratom Davidom (spoluzakladateľ Mafia Records) za Wichom s nápadom usporiadať oslavu jeho kariéry, pôvodne sme uvažovali o Fóre Karlín. To, že o päť rokov neskôr stojíme vo vypredanej O2 aréne, je pre nás splneným snom a dôkazom, že aj z odvážnej myšlienky sa môže stať historický moment,“ vysvetľuje Tomáš Snášel, zakladateľ Mafia Records.
„19. september 2025 tak bude navždy zapísaný ako deň, kedy DJ Wich a celá rapová scéna dobyli O2 arénu. Chceli by sme poďakovať všetkým účinkujúcim, partnerom a všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe tohto jedinečného večera,“ dodáva.
Na jar tohto roka sa navyše uskutočnila charitatívna aukcia obrazu maliara Petra Hájka s Wichovým portrétom, ktorej výťažok šiel na pomoc onkologicky chorým deťom.
Oslava hudby
Piatková show DJ Wicha bola oslavou nielen jeho viac než 25-ročnej kariéry, ale aj hudby, príbehov a ľudí, ktorí stáli pri zrode a rozvoji domáceho hip-hopu a rapu. Zároveň dokázala, že tieto žánre dokážu naplniť celú O2 arénu a ponúknuť show porovnateľnú so svetovými produkciami. Na tom mala podiel aj vizuálna stránka koncertu – scénografiu pre show vytvoril Matyáš Vorda a dramaturgiu mal na starosti Radim Vychopeň. Podarilo sa im vytvoriť skutočne unikátny zážitok.
„K množeniu sa otázok ohľadom vyjadrení Ektora môžeme dodať len slová fanúšikov, ktorí pripomínajú, že v decembri 2024 lajkol oficiálny vizuál s oznámením koncertu aj jeho menom, aby teraz tvrdil, že o jeho účasti na tejto akcii nevedel až do marca 2025.
Táto situácia nás mrzí najmä voči DJ Wichovi, ktorý stál na začiatku jeho kariéry. Ďalšie komentáre k tomu zatiaľ poskytovať nebudeme – pozornosť si zaslúži predovšetkým DJ Wich a viac než 25 ďalších skvelých umelcov, ktorí spolu vytvorili historický moment pre československú rapovú scénu.“