Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 21. septembra 2025 o 13:20
Čas čítania 1:29
Aneta Gospičová

Český rap zažil historický večer. DJ Wich predviedol vo vypredanej O2 aréne svetovú šou

Český rap zažil historický večer. DJ Wich predviedol vo vypredanej O2 aréne svetovú šou
Zdroj: Mafia Records/ Petr Klapper
HUDBA HUDBA O2
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

DJ Wich, ikona domácej aj slovenskej scény, sa v piatok 19. septembra postaral o jeden z najzásadnejších momentov českej rapovej histórie. V pražskej O2 aréne odohral zatiaľ najväčší koncert svojej kariéry a prizval si naň množstvo známych hostí.

Viac ako 17-tisíc ľudí prišlo pozrieť show, ktorá sa vypredala viac než tri mesiace dopredu. Počas nej sa fanúšikom a fanúšičkám okrem hlavnej hviezdy DJ Wicha predstavili aj Rytmus, Ego, Dara Rolins, Tina, Majk Spirit, Indy, PSH a ďalšie mená zo zahraničia, ktoré sprevádzali Wicha celou jeho kariérou. Časť koncertu odohral dokonca za sprievodu symfonického orchestra.

DJ Wich
Zdroj: Mafia Records / Čestmír Jíra

Cesta do O2 bola dlhá

„Keď sme v roku 2020 prišli s bratom Davidom (spoluzakladateľ Mafia Records) za Wichom s nápadom usporiadať oslavu jeho kariéry, pôvodne sme uvažovali o Fóre Karlín. To, že o päť rokov neskôr stojíme vo vypredanej O2 aréne, je pre nás splneným snom a dôkazom, že aj z odvážnej myšlienky sa môže stať historický moment,“ vysvetľuje Tomáš Snášel, zakladateľ Mafia Records.

Odporúčané
Toto je TOP 10 najpočúvanejších interpretov na Spotify. Mnohých prekvapí Toto je TOP 10 najpočúvanejších interpretov na Spotify. Mnohých prekvapí 20. septembra 2025 o 15:00

„19. september 2025 tak bude navždy zapísaný ako deň, kedy DJ Wich a celá rapová scéna dobyli O2 arénu. Chceli by sme poďakovať všetkým účinkujúcim, partnerom a všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe tohto jedinečného večera,“ dodáva.

Na jar tohto roka sa navyše uskutočnila charitatívna aukcia obrazu maliara Petra Hájka s Wichovým portrétom, ktorej výťažok šiel na pomoc onkologicky chorým deťom.

Oslava hudby

Piatková show DJ Wicha bola oslavou nielen jeho viac než 25-ročnej kariéry, ale aj hudby, príbehov a ľudí, ktorí stáli pri zrode a rozvoji domáceho hip-hopu a rapu. Zároveň dokázala, že tieto žánre dokážu naplniť celú O2 arénu a ponúknuť show porovnateľnú so svetovými produkciami. Na tom mala podiel aj vizuálna stránka koncertu – scénografiu pre show vytvoril Matyáš Vorda a dramaturgiu mal na starosti Radim Vychopeň. Podarilo sa im vytvoriť skutočne unikátny zážitok.

DJ Wich DJ Wich DJ Wich DJ Wich
Zobraziť galériu
(21)
Medzi potvrdenými menami sa pôvodne objavil aj Ektor, ktorý na sociálnych sieťach pred pár dňami vysvetlil dôvody, prečo na show nevystúpi. O jeho vyjadrení sme písali tu. Nižšie si môžete prečítať stanovisko Mafia Records:

„K množeniu sa otázok ohľadom vyjadrení Ektora môžeme dodať len slová fanúšikov, ktorí pripomínajú, že v decembri 2024 lajkol oficiálny vizuál s oznámením koncertu aj jeho menom, aby teraz tvrdil, že o jeho účasti na tejto akcii nevedel až do marca 2025.

Táto situácia nás mrzí najmä voči DJ Wichovi, ktorý stál na začiatku jeho kariéry. Ďalšie komentáre k tomu zatiaľ poskytovať nebudeme – pozornosť si zaslúži predovšetkým DJ Wich a viac než 25 ďalších skvelých umelcov, ktorí spolu vytvorili historický moment pre československú rapovú scénu.“
Sme tu pre teba
Vieš, že o tvorbu kvalitného obsahu sa stará viac ako 60 ľudí?
Každý článok alebo post prejde dôkladnou kontrolou, aby sme ti zaručili, že sa k tebe dostanú len overené fakty.
Zároveň otvárame tabuizované témy bez predsudkov a prinášame ti rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi.
To všetko je možné aj vďaka podpore našich predplatiteľov.
Podpor kvalitný obsah
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
HUDBA O2
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Aneta Gospičová
Aneta Gospičová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Mafia Records/ Petr Klapper
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
TEST slicovej pizze v Bratislave: Kde si dáš večer v meste tú najchutnejšiu a najchrumkavejšiu?
refresher+
Odporúčané
TEST slicovej pizze v Bratislave: Kde si dáš večer v meste tú najchutnejšiu a najchrumkavejšiu?
dnes o 08:00
Fenomén Slam poetry: Odmieta snobské elitárstvo a na pódiá volá bežných ľudí
refresher+
Odporúčané
Fenomén Slam poetry: Odmieta snobské elitárstvo a na pódiá volá bežných ľudí
včera o 14:00
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
pred 2 dňami
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
refresher+
Odporúčané
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
pred 2 dňami
Ladislav Wolf má bistro v Sydney: Červený diplom som musel hodiť za hlavu, prácu som si nedokázal nájsť ani v kuchyni (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ladislav Wolf má bistro v Sydney: Červený diplom som musel hodiť za hlavu, prácu som si nedokázal nájsť ani v kuchyni (Rozhovor)
pred 3 dňami
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
Sponzorovaný obsah
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
pred 3 dňami
Storky
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na...
NEHERA predstavila novú kolekciu F/W 25: Oslovili nás prémiové látky a strihy
Machine Gun Kelly sa vracia do Prahy. Onedlho vystúpi v O2 Aréne
Levi’s sa spojil s Toy Story. V kolekcii spoločne priniesli najväčší trend 2025
Syn Willa Smitha prepísal históriu. Jaden sa stal prvým mužským...
Cardi B štvrtýkrát tehotná. Dieťa čaká s týmto športovcom
Víťazka Let's Dance sa vydala. Svoje áno povedala žilinskému hokejistovi
Doja Cat vydáva album. Jeho premiéru si vychutnáš aj kúsok od Slovenska
Coachella zverejnila line-up na rok 2026. Opäť nechýbajú veľké hviezdy
TOP outfity z Emmy 2025: Sydney Sweeney s dekoltom či elegantný Pedro Pascal
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne oznámila ve...
Trendy dámske bundy, ktoré uvidíš túto jeseň. V hre je koža, semiš a vlna
V spolupráci
Zelená horúčka pokračuje. V centre Bratislavy otvorili nový matcha spot
Liam Hemsworth sa zasnúbil. Jeho srdce si získala známa modelka
Labubu bábiky dostali spooky upgrade. Toto je najnovší release od Pop Martu
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy
Tom Holland prehovoril o abstinencii. Alkohol nepil už viac ako 3 roky
Lifestyle news
Český rap zažil historický večer. DJ Wich predviedol vo vypredanej O2 aréne svetovú šou pred 41 minútami
Drake po šou v Mníchove vyrazil na liter piva na Oktoberfest. Na akciu si obliekol tradičný kroj pred 2 hodinami
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení dnes o 10:00
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Château Rúbaň včera o 17:21
Zverejnili rebríček najlepších jedál na svete. Prvú priečku získalo obľúbené jedlo Slovákov včera o 13:52
Hamilton si pred Veľkou cenou obliekol českú značku Chew Forever. V minulosti ju nosili The Weeknd aj Travis Scott včera o 11:12
Leo Beránek prekvapil fanúšikov. Po prepustení z väzenia nestráca čas a plánuje svadbu včera o 07:45
Tréner Weiss dostal pokarhanie za správanie na zápase so Žilinou. Z tribúny nadával tak nahlas, že prekričal aj komentátorov pred 2 dňami
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+ pred 2 dňami
Spravodajstvo
Rusko Správy počasie Dopravné správy Estónsko
Viac
Slovensko o pár hodín zasiahne víchrica. SHMÚ vydal výstrahu pre pohraničné okresy aj turistov
pred 3 minútami
Školský rok 2025/2026 prinesie deťom veľa voľna. Prvé prázdniny prídu už koncom októbra
pred 41 minútami
Automobilka prinesie na východ Slovenska tisíce pracovných miest. Prvá vlna náboru už odštartovala
pred hodinou

Viac z Hudba

Všetko
Toto je TOP 10 najpočúvanejších interpretov na Spotify. Mnohých prekvapí
Zahraničné
včera o 15:00
Toto je TOP 10 najpočúvanejších interpretov na Spotify. Mnohých prekvapí
včera o 15:00
13K vydali prvý track z nového albumu. Zdissovali v ňom Pufflicka
13K vydali prvý track z nového albumu. Zdissovali v ňom Pufflicka
pred 2 dňami
Leo Beránek prekvapil fanúšikov. Po prepustení z väzenia nestráca čas a plánuje svadbu
Leo Beránek prekvapil fanúšikov. Po prepustení z väzenia nestráca čas a plánuje svadbu
včera o 07:45
REFRESHNI SI PLAYLIST: Collab Yzomandias, Hard Rico a NobodyListen, nová Cardi B aj RAYE
REFRESHNI SI PLAYLIST: Collab Yzomandias, Hard Rico a NobodyListen, nová Cardi B aj RAYE
pred 2 dňami
Zvrat v prípade hudobníka D4vd? On aj obeť mali údajne rovnaké tetovania
Zvrat v prípade hudobníka D4vd? On aj obeť mali údajne rovnaké tetovania
pred 2 dňami
Machine Gun Kelly sa vracia do Prahy. Vo februári vystúpi v O2 Aréne
Machine Gun Kelly sa vracia do Prahy. Vo februári vystúpi v O2 Aréne
pred 3 dňami
Viac z Gastro Všetko
TEST slicovej pizze v Bratislave: Kde si dáš večer v meste tú najchutnejšiu a najchrumkavejšiu?
Testy
dnes o 08:00
refresher+
Odporúčané
TEST slicovej pizze v Bratislave: Kde si dáš večer v meste tú najchutnejšiu a najchrumkavejšiu?
dnes o 08:00
Zverejnili rebríček najlepších jedál na svete. Prvú priečku získalo obľúbené jedlo Slovákov
včera o 13:52
Ako sa darí prevádzkam vo Vydrici? Majitelia podnikov prezrádzajú, či sú spokojní a čo by mohlo pritiahnuť viac ľudí
6. 9. 2025 14:00
Viac z Zdravie Všetko
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
Strava
pred 2 dňami
refresher+
Odporúčané
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
pred 2 dňami
Cvičila som s venušinými guľôčkami: Utlmili mi menštruačné bolesti a pomohli k intenzívnejším orgazmom. Zmeny si všimol i partner
7. 9. 2025 17:00
Ani pôrod, ani migréna. Toto je 10 najhorších bolestí, ktoré môže človek zažiť
pred 4 dňami
Viac z Zaujímavosti Všetko
Tieto osobnosti zomrú v roku 2025, tvrdí kontroverzný zoznam. Osem mrazivých predpovedí sa už naplnilo
Tieto osobnosti zomrú v roku 2025, tvrdí kontroverzný zoznam. Osem mrazivých predpovedí sa už naplnilo
pred 2 dňami
Otvorili 90-ročný tajomný list Masaryka: Toto sú slová, ktoré povedal tesne pred smrťou. Hlinku nazval hlupákom
pred 2 dňami
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
Móda
pred 3 hodinami
V spolupráci
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
pred 3 hodinami
Ktorú si vyberieš?
TEST slicovej pizze v Bratislave: Kde si dáš večer v meste tú najchutnejšiu a najchrumkavejšiu?
refresher+
Odporúčané
TEST slicovej pizze v Bratislave: Kde si dáš večer v meste tú najchutnejšiu a najchrumkavejšiu?
dnes o 08:00
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Château Rúbaň
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Château Rúbaň
včera o 17:21
Toto je TOP 10 najpočúvanejších interpretov na Spotify. Mnohých prekvapí
Toto je TOP 10 najpočúvanejších interpretov na Spotify. Mnohých prekvapí
včera o 15:00
Fenomén Slam poetry: Odmieta snobské elitárstvo a na pódiá volá bežných ľudí
refresher+
Odporúčané
Fenomén Slam poetry: Odmieta snobské elitárstvo a na pódiá volá bežných ľudí
včera o 14:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Toto je TOP 10 najpočúvanejších interpretov na Spotify. Mnohých prekvapí
Toto je TOP 10 najpočúvanejších interpretov na Spotify. Mnohých prekvapí
včera o 15:00
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
pred 3 dňami
Zverejnili rebríček najlepších jedál na svete. Prvú priečku získalo obľúbené jedlo Slovákov
Zverejnili rebríček najlepších jedál na svete. Prvú priečku získalo obľúbené jedlo Slovákov
včera o 13:52
FOTO: Byt, ktorý je skôr ako dom. Sleduj trojposchodový loft v minimalistickom štýle z Prahy
V spolupráci
FOTO: Byt, ktorý je skôr ako dom. Sleduj trojposchodový loft v minimalistickom štýle z Prahy
včera o 11:00
TEST slicovej pizze v Bratislave: Kde si dáš večer v meste tú najchutnejšiu a najchrumkavejšiu?
refresher+
Odporúčané
TEST slicovej pizze v Bratislave: Kde si dáš večer v meste tú najchutnejšiu a najchrumkavejšiu?
dnes o 08:00
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
Ani pôrod, ani migréna. Toto je 10 najhorších bolestí, ktoré môže človek zažiť
Ani pôrod, ani migréna. Toto je 10 najhorších bolestí, ktoré môže človek zažiť
pred 4 dňami
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
pred 3 dňami
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Domov
Zdieľať
Diskusia