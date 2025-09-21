Do vybraných amerických kín vstúpil dokumentárny film s názvom In Whose Name?, ktorý sa zameriava na život rapera Kanyeho Westa. Podľa ukážok to vyzerá na poriadne dramatický príbeh a ľudia namietajú, že zábery sa nikdy nemali dostať na verejnosť.
Dokument In Whose Name? ponúka vzácny pohľad na Kanyeho Westa počas jeho najbúrlivejších rokov. Natáčal sa od roku 2019 až do tohto roka, teda posledných šesť rokov, a režíroval ho Nico Ballesteros. Podľa servera Page Six ide o jeho režisérsky debut, pričom na začiatku natáčania mu bolo iba 18 rokov. Celkovo zaznamenali, prevažne na iPhone, viac než tri tisícky hodín materiálu, pričom výsledný film je zostrihaný do 106 minút.
O vyhrotené scény nie je núdza
Film mapuje Kanyeho vzťah k bývalej manželke Kim aj k celej rodine Kardashianovcov. Tá si s 24-násobným držiteľom ceny Grammy „užila“ až príliš. V jednej z ukážok Kanye kričí na Kris Jenner, matku Kim, počas napätého rozhovoru o jeho liekoch a hospitalizácii. V tejto divokej scéne kričí, že by „radšej zomrel, než by bral lieky“ a viní rodinu z jeho hospitalizácie.
„Nikto z rodiny nenesie zodpovednosť za moju návštevu nemocnice, ale na internete je to aspoň 50 percent toho, čo ľudia hovoria,“ tvrdí Kanye. Kris mu odpovedá, že nezáleží na tom, čo si myslí internet, ale „záleží na tom, čo si myslíme my, Ye.“
Kris sa neskôr rozplakala, keď rapperovi hovorila: „Milujem ťa. Nechcem, aby si nebol dokonalý. Milujem ťa. Chcem, aby ťa moja dcéra milovala tak, ako si želáš.“
Okrem toho dokument zachytáva Kanyeho boje s bipolárnou poruchou a autizmom, neúspešnú prezidentskú kampaň v roku 2020, ako aj jeho nenávistné a antisemitické verejné prejavy. Zaujímavé je, že hoci sa film natáčal v rokoch, keď bol rapper už so svojou súčasnou manželkou, architektonickou dizajnérkou Biancou Censori, v traileroch sa vôbec neobjavuje.
