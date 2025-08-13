Kategórie
dnes 13. augusta 2025 o 14:23
Čas čítania 0:35
Zdenka Hvolková

„Praha nie je miesto pre oslavu Hitlera." V Česku vzniká petícia proti koncertu Kanyeho Westa

„Praha nie je miesto pre oslavu Hitlera.“ V Česku vzniká petícia proti koncertu Kanyeho Westa
Zdroj: Getty Images for Universal Music Group/Kevin Mazur
HUDBA KANYE WEST KONCERTY NACIZMUS PETÍCIA
Kanyeho zjavne nechcú ani v Prahe.

Po fiasku s festivalom Rubicon, na ktorom mal americký interpret vystúpiť, sa jeho koncert údajne presúva do Prahy. Ako sme ťa už informovali, Hugo Varga, jeden z organizátorov festivalu Rubicon, mal podľa portálu Aktuality.sk zaslať e-mail návštevníkom, ktorí si kúpili lístok, pričom im ponúkol dve možnosti – buď si lístok môžu vymeniť za vstupenku na pražský koncert, alebo dostanú naspäť peniaze.⁠

Podobne ako v Bratislave, Kanye West, ktorý si zmenil meno na Ye, zjavne nie je vítaný ani v Prahe. Signatári petície žiadajú primátora Bohuslava Slobodu, aby neumožnil prípadné vystúpenie kontroverzného rapera. Varujú pred možnými bezpečnostnými rizikami.⁠

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa johanna nejedlova (@johanna_neje)

„Praha nie je miesto pre oslavu Hitlera,“ píše sa v petícii. Otázkou tak ostáva, či by sa Kanyeho koncert vôbec v hlavnom meste našich susedov mohol uskutočniť.

Petícia proti Kanyemu Westovi v Prahe. Petícia proti Kanyemu Westovi v Prahe.
Zoznam aktivistov, ktorí spustili petíciu, si môžeš pozrieť tu.

Súvisiace témy
KANYE WEST KONCERTY NACIZMUS PETÍCIA
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Junior Reporter
Náhľadový obrázok: Getty Images for Universal Music Group/Kevin Mazur
