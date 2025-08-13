Kanyeho zjavne nechcú ani v Prahe.
Po fiasku s festivalom Rubicon, na ktorom mal americký interpret vystúpiť, sa jeho koncert údajne presúva do Prahy. Ako sme ťa už informovali, Hugo Varga, jeden z organizátorov festivalu Rubicon, mal podľa portálu Aktuality.sk zaslať e-mail návštevníkom, ktorí si kúpili lístok, pričom im ponúkol dve možnosti – buď si lístok môžu vymeniť za vstupenku na pražský koncert, alebo dostanú naspäť peniaze.
Podobne ako v Bratislave, Kanye West, ktorý si zmenil meno na Ye, zjavne nie je vítaný ani v Prahe. Signatári petície žiadajú primátora Bohuslava Slobodu, aby neumožnil prípadné vystúpenie kontroverzného rapera. Varujú pred možnými bezpečnostnými rizikami.
„Praha nie je miesto pre oslavu Hitlera,“ píše sa v petícii. Otázkou tak ostáva, či by sa Kanyeho koncert vôbec v hlavnom meste našich susedov mohol uskutočniť.
Zoznam aktivistov, ktorí spustili petíciu, si môžeš pozrieť tu.