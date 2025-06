Signatári petíciu adresovali primátorovi Bratislavy aj starostovi Záhorskej Bystrice.

Slovensko sa pripravuje na príchod jednej z najväčších, no zároveň najkontroverznejších hviezd svetového rapu. Americký hudobník Kanye West, známy aj ako Ye, má vystúpiť na festivale Rubicon, ktorý sa bude konať v Záhorskej Bystrici od 18. do 20. júla 2025. Už v apríli sa špekulovalo o jeho účasti, keď zverejnil komunikáciu o ponuke so svojím manažérom. Teraz je jeho účasť potvrdená a verejnosť reaguje.

Občianske združenia Mier Ukrajine a Mestá za demokraciu spustili petíciu, ktorú podpísalo už viac ako 1 500 ľudí. Stoja za ňou viacerí aktivisti aj známe osobnosti. Petíciou vyzývajú bratislavského primátora Matúša Valla a starostu Záhorskej Bystrice Jozefa Krúpu, aby koncert zrušili. Dôvodom sú opakované vyjadrenia a činy rapera, ktoré podľa signatárov glorifikujú nacizmus, Adolfa Hitlera a šíria antisemitizmus.

Zdroj: Getty Images/Oliver Contreras – Pool

V otvorenom liste, ktorý sprevádza petíciu, uvádzajú, že Kanye West verejne tvrdil „milujem Hitlera“ a „som nacista“, pričom nedávno vydal aj skladbu s názvom „Heil Hitler“, zakázanú v niektorých európskych krajinách. Na svojom eshope dokonca predával tričká so svastikou ako jediný dostupný produkt.

„Je neakceptovateľné, že práve Bratislava má byť jediným mestom v Európe, ktoré poskytuje priestor na jeho vystúpenie,“ píše sa v liste. Autori zároveň upozorňujú na možné bezpečnostné riziká – koncert môže prilákať extrémistické skupiny. Organizátori sa odvolávajú aj na slovenské zákony, ktoré umožňujú zakázať verejné podujatia, ak ohrozujú verejný poriadok alebo šíria extrémizmus.

Zoznam aktivistov, ktorí spustili petíciu:

Lucia Štasselová, Mier Ukrajine

Lucia Rosáková, Mier Ukrajine, InkluCiTy

Zuzana Izsáková, Mier Ukrajine

Katarína Cíbiková, Mier Ukrajine

Zuzana Janíčková, Atrium BB, o.z.

Miroslava Čierna, občianska iniciatíva Rimavská kaviareň

Zuzana Denková, iniciatíva Banská Štiavnica nebude ticho!

Andrea Cocherová, Mestá za demokraciu, Nie v našej krajine

Monika Porubčanová, občianska iniciatíva Magna Myjava

Vojtech Špišák, Košice Spoločne



Krasimír Damjanov, Kultur_A, o.z., Lučenec

Ingrid Krajčovičová, Nie v našom meste, Banská Bystrica

Sofiia Barvinska, Nie v našom meste

Cyprián Koreň, Kremnica nie je ticho

Elena Králiková, Verejnosť za ochranu demokracie, Pezinok

Ivan Sýkora, Prievidza Spoločne

Alica Podolová, Prievidza Spoločne

Jakub Naod, Prievidza spoločne

Zuzana Krajnáková, Prievidza Spoločne

Jana Magdolenová, Prievidza Spoločne

Martin Hyška, Humenné za demokraciu

Štefan Ambroš, Občiansky aktivizmus Veľký Krtíš

Ján Mičovský, Humenné za demokraciu

Jozef Lutter, Občianska iniciatíva Krupina

Lenka Sako Lesná, Poprad za demokraciu

Tatiana Šufliarska, Liptovský Mikuláš

Občianski aktivisti Bardejov

Dávid Selyem, Mier Ukrajine

Viera Dubačová, Mier Ukrajine

Peter Švec, ICEJ Slovensko

Marián Hatala

Mirka Ábelová, poetka, hovorkyňa Greenprace Slovensko

Lucia Pašková, podnikateľka

Katka Makara

Marcel Uhrin, vysokoškolský učiteľ

David Púchovský, OZ Hoaxy a podvody

Roman Samotný, Iniciatíva Inakosť

Miroslav Kollár, Inštitút pre verejné otázky

Tomáš Hallon, Za slušné Slovensko

Juraj Petrovič, manažér

Zuzana Suchová, správkyňa Donio n.f.

Marián Jaslovský, publicista a hudobník

Katarína Rembovská, občianska iniciatíva STOPA Ružomberok

Ivo Brachtl, producent