Bývalá priateľka Diddyho napísala list sudcovi, kde podporila jeho prepustenie. Podľa nej pre ňu a spoločnosť nepredstavuje žiadnu hrozbu.

Virginia „Gina“ Huynh, bývalá priateľka Seana „Diddyho“ Combsa, sa pred rozhodnutím súdu o prepustení na kauciu postavila na jeho obranu. V liste adresovanom sudcovi vyjadrila presvedčenie, že Combs nepredstavuje žiadne riziko pre verejnosť.

V dokumentoch obžaloby bola označená ako „obeť č. 3“, no počas samotného pojednávania napokon nevystúpila ako svedok, píše portál Variety.

Virginia sudcovi adresovala list, v ktorom sa snažila zmierniť obraz, ktorý o ňom prezentuje prokuratúra, a zdôraznila, že Diddy podľa nej už dlhé roky neprejavuje násilné správanie.

Podľa nej sa Diddy zmenil, zameriava sa na svoju rodinu a starostlivosť o deti a má s nimi silné väzby. Dodala, že je podľa nej dôležité, aby mu bola poskytnutá možnosť obhajovať sa na slobode, nevidí v ňom hrozbu pre seba ani pre ostatných.

Tiež vyzdvihla, že ide o jeho prvý prípad tohto druhu a počas celého vyšetrovania bol podľa nej pokojný, spolupracoval s úradmi a zachoval si úctivý prístup. Verí, že ak by mu bola schválená kaucia, mohol by naďalej plniť úlohu otca a udržiavať kontakt so svojimi deťmi, ktoré sú na ňom citovo aj finančne závislé.

Sudca rozhodne o prepustení na kauciu ešte pred samotným pojednávaním, ktoré je naplánované na október. Prípad naďalej sledujeme – aby ti nič neuniklo, nezabudni si dať odber témy Diddy na našom webe.