Súd vyniesol verdikt a všetko nasvedčuje tomu, že Diddy sa môže čoskoro vrátiť na slobodu.

Súd vyniesol rozsudok v ostro sledovanom prípade Seana „Diddyho“ Combsa. Ako sme už informovali, bol uznaný vinným v dvoch z piatich bodov obžaloby. Na povrch zároveň vyšli informácie, že jeho sídlo v Miami sa pripravuje na jeho návrat.

Podľa portálu TMZ tím ľudí okolo Diddyho posilnil bezpečnostné opatrenia v okolí jeho nehnuteľnosti na exkluzívnom ostrove Star Island. Ak by bol Diddy prepustený na slobodu, očakáva sa, že jeho kroky povedú práve na Miami.

Zdroj: Paras Griffin/Getty Images

Jeho sídlo sa nachádza na už tak prísne stráženom ostrove, no zvýšená bezpečnosť aktuálne platí nielen pre samotný dom, ale aj pre vstup na celý ostrov – a to najmä preto, že sa tam po vyhlásení verdiktu začali zbiehať médiá a novinári.

Portál tiež priniesol informácie, že v New Yorku, kde sa Diddy momentálne nachádza vo väzbe, naňho čaká pripravené súkromné lietadlo. Práve to by ho malo dopraviť späť na Floridu – do jeho luxusného miamského sídla. Prípad naďalej sledujeme – aby ti nič neuniklo, nezabudni si dať odber témy Diddy na našom webe.