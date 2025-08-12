Hard Rico síce opustil väzenie, no stále je stíhaný na slobode za vážne obvinenia z organizovanej trestnej činnosti.
Umelec Hard Rico, vlastným menom Enrico Pešta, je po štyroch mesiacoch strávených vo väzbe opäť na slobode. Súd v Ostrave mu povolil prepustenie pod podmienkou zloženia kaucie vo výške 750 000 Kč (viac ako 30 000 eur).
Kauciu raper zaplatil a momentálne je už na slobode, informovalo Hey Fomo. Tento krok súdu znamená, že Rico nebude vo väzbe počas ďalšieho prejednávania jeho prípadu. Napriek tomu jeho právne problémy nekončia.
Hard Rico je naďalej stíhaný na slobode a čelí vážnym obvineniam spojeným s organizovanou trestnou činnosťou, za čo mu podľa dostupných informácií hrozí až 15 rokov väzenia. Presný dátum jeho súdneho pojednávania zatiaľ nie je známy.
Prípady Hard Rica sa týkajú viacerých obvinení vrátane lúpeže a podvodu, pričom v minulosti už čelil sankciám za poškodenie cudzieho majetku počas natáčania videoklipu. Jeho kaucia bola určená aj s cieľom zabezpečiť, aby počas vyšetrovania a prípadného súdneho procesu nepokračoval v trestnej činnosti, nezmizol a zúčastnil sa na súde, informovali Novinky.
Napriek momentálnej slobode zostáva Hard Rico pod drobnohľadom polície a súdu, keďže vyšetrovací tím prešiel do rúk krajských kriminalistov a kvalifikácia obvinení sa zmenila. Prípad rapera tak naďalej rezonuje v médiách a verejnosti, pričom ďalší vývoj bude závisieť od priebehu súdneho konania.