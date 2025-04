Hard Ricov tím sa vyjadril k jeho zadržaniu. „Ťažké detstvo nie je ospravedlnením,“ reagujú ľudia

V pondelok sa v médiách objavila správa o zatknutí ostravského rapera Hard Rica. Spolu so svojimi priateľmi údajne vydieral ľudí a pod hrozbou násilia od nich žiadal peniaze.

O prípade sme informovali ešte v pondelok. „Obvinení sú v súčasnosti stíhaní okrem iného pre obzvlášť závažný zločin lúpeže podľa trestného zákona a zločin vydierania,“ povedal českému Deníku N Jiří Barč, hovorca Okresného štátneho zastupiteľstva v Ostrave, ktoré prípad dozoruje.

Štyria z piatich obvinených sú vo väzbe a hrozí im až desať rokov väzenia. Podľa moravskosliezskeho denníka išlo v oboch prípadoch o totožné obete. V prvom prípade mala obeť odovzdať 100 000 Kč. Podľa informácií bol tento skutok kvalifikovaný ako vydieranie, ale druhý bol údajne spáchaný násilím, a teda išlo o lúpež.

Ricov tím sa k situácii odmietol pre médiá vyjadriť. Mlčanie prerušil až v utorok večer, keď vydal vyhlásenie na Instagrame.

„Prišiel o otca a jeho matku zatkli,“ napísal tím

„Ric má len 22 rokov. O otca prišiel ako dieťa a jeho matku zavreli. Každý deň čelí vyhrážkam, rasovým urážkam a iným formám nenávisti na sociálnych sieťach. Každý deň. Za čo? Za jeho umelecký prejav? Za jeho pôvod?“ pýtajú sa jeho ľudia.

A post shared by DAWGZ.EU (@dawgz.eu)

„Neobhajujeme žiadne nezákonné činy ani fyzické násilie. Zároveň nesúhlasíme s postupmi a systémovými opatreniami, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú voči Ricovi. V krajine, kde ľudia odchádzajú s podmienečnými trestami alebo smiešne nízkymi trestami za trestné činy, ako je znásilnenie alebo násilie na deťoch, Ricovi teraz hrozí desať rokov,“ uviedol ďalej tím vo vyhlásení.

Ľudia z Ricovho tímu ďalej ubezpečili fanúšikov, že robia všetko pre to, aby situáciu vyriešili. Pridali aj slová samotného Rica: „Je to tak, ako to je. Nedá sa to vziať späť. Čoskoro sa uvidíme!“

Ťažké detstvo nie je ospravedlnením

Z raperovho Instagramu zmizli aj všetky príspevky okrem spomínaného vyhlásenia a teaseru na skladbu They Can't Get Me a merchu #FREERICO. Objavili sa aj komentáre so spomínaným hashtagom, v ktorých ľudia vyjadrujú zadržanému umelcovi podporu.

Nie všetci fanúšikovia a fanúšičky však mali pre vyhlásenie pochopenie. Mnohí z nich poukazovali na jeho texty a vyjadrenia, v ktorých tematizoval trestnú činnosť.

„Jasné, všade sa chváli, aký je kriminálnik, ako okráda konkurenčných dílerov, ako má helikoptéru, ako jazdí v aute bez dokladov a necháva si posielať š*ačky s pečiatkou, trávu nosí vo vreciach a v poslednej skladbe povedal, že za rok predal pol tony,“ poukázal napríklad jeden z najobľúbenejších komentárov.

Niektorým vadí aj obhajoba ťažkého, náročného detstva. „Že mal ťažké detstvo a že tresty sú zrejme nespravodlivé, s tým súhlasím, ale ani jedna z týchto vecí nie je ospravedlnením. Nemôžem ani nikoho a nič súdiť vzhľadom na to, že som sa z toho takmer nič nedozvedel,“ obviňuje ďalší.