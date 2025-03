Pražský Majáles označil Hard Rica za vydierača a stiahol ho z line-upu. Raper zverejnil video, chce si očistiť meno

Hard Rico vraj požadoval vyšší honorár, fľaše vodky a štyri hotelové izby.

Český raper Hard Rico sa vyjadril k obvineniam organizátorov festivalu Pražský Majáles, ktorí ho označili za vydierača. Majáles Praha na svojom Instagrame zverejnili post, kde tvrdili, že od nich tri mesiace pred akciou požadoval oveľa vyšší honorár, než bol pôvodne dohodnutý. Ku kauze nahral raper video na YouTube.

Na koncerte, ktorý sa má konať 26. apríla, tak český raper nevystúpi - organizátori ho stiahli z line-upu. Hard Rico tvrdí, že problém údajne nevznikol pre zvýšený honorár, ale pre požiadavku na päť fliaš vodky a štyri hotelové izby. Vysvetlenie poskytol vo videu na YouTube, kde uviedol, že jeho manažér požiadal o zmluvu s dohodnutými podmienkami.

Organizátori odmietli časť týkajúcu sa občerstvenia a ubytovania. „Organizátor Majálesu povedal, že sme si neprišli ožrať držky a že štyri izby sú zbytočné,“ uviedol Rico vo videu. Keď sa situácia vyhrotila, festival s ním zrušil spoluprácu a predal prípad právnikom.

Raper zároveň obvinil organizátorov z neprofesionálneho prístupu a tvrdí, že interpret je kľúčovým prvkom festivalu: „Čo to má znamenať? Kde to sme? Aj keď by neskôr prikývol, už tam nechcem hrať. Frajer si myslí, že je niečo viac ako interpret. Musíš si uvedomiť, že interpret je ten, vďaka ktorému sa festival koná, vďaka ktorému tam ľudia chodia, vďaka ktorému zarábaš peniaze,“ odkázal.

Niektorí fanúšikovia, ktorí ho pôvodne kritizovali, sa po jeho vyjadrení začali prikláňať na jeho stranu a tvrdia, že požiadavky na občerstvenie a ubytovanie sú bežnou súčasťou zmlúv.

Organizátori Majálesu už medzičasom oznámili, že namiesto Hard Rica prinesú „power duo“, ktoré podľa ich slov nebude len obyčajnou náhradou, ale veľkým vylepšením programu.

Následne oznámili mená ako Nik Tendo a Nobodylisten. Na Majálese vystúpia aj ďalšie známe mená ako Ektor, Viktor Sheen, Kontrafakt, Luca Brassi10X, Yzomandias či Kryštof alebo Horkýže Slíže.