Hudobný priemysel je opäť bohatší o desiatky nových nahrávok, ktoré obohatia tvoj playlist aj dušu. O slovo sa tentoraz hlásia veľké hviezdy ako Charli xcx s Arianou Grande, raperi J. Cole či Lil Durk, ale tiež česká superstar Hard Rico.

1. Charli xcx feat. Ariana Grande – Sympathy is a knife

Charli xcx sa rozlúčila s Brat summer, ale limetkovo zelená estetika jej posledného albumu a srdcová záležitosť generácie X bude s nami ešte minimálne niekoľko týždňov vďaka novej edícii remixov.

Upravená verzia tracku Sympathy is a knife s Arianou Grande je o obrovskej kontrole verejnosti, s ktorou bojujú známe osobnosti. Ich súkromný život je rozoberaný na titulných stranách aj sociálnych sieťach, a preto rozumieme, odkiaľ čerpali inšpiráciu pri písaní textu.

Don't wanna see her backstage at my boyfriend's show.

Fingers crossed behind my back.

I hope they break up quick.

2. Jorja Smith feat. Craig David – Lately (Remix)

Jorja Smith patrí medzi naše obľúbené speváčky, preto nás potešila deluxe verzia jej posledného albumu falling or flying, ktorá vyšla dnes v noci a obsahuje 24 trackov vrátane remixu melodickej záležitosti Lately s Craigom Davidom.

Novinka má podobnú atmosféru, ktorú veľmi prirodzene doplnil známy interpret a my nemáme žiadne výhrady.

I'm just trying to figure out what went wrong.

I'm just trying to figure out where you're going.

When you said it's different, how?

I can feel you're distant now.

3. J. Cole – Port Antonio

Beef Kendrick Lamar vs. Drake priamo zasiahol viacero áčkových raperov na americkej scéne, medzi ktorými bol aj J. Cole. Ten sa k celej búrlivej situácii vyjadruje v novom tracku Port Antonio.

Cole sa konfliktu dotýka v druhej slohe tracku, ktorý spoločne s ním produkovali DZL a Omen. Raper objasňuje, že z beefu vycúval, pretože nechcel byť zodpovedný za niečo, čo by sa mohlo zmeniť na násilie, a to len pre peniaze. Port Antonio končí pokrikom na Champagne Papiho a pripomienkou ostatným raperom, že dar písania dostali na to, aby sa podelili o svoje myšlienky a nie na vzájomné osočovanie a urážanie.

I pulled the plug because I seen where that was 'bout to go.

They wanted blood, they wanted clicks to make the pockets grow.

They see this fire in my pen and think I'm dodgin' smoke.

I wouldn't have lost a battle, dawg, I woulda lost a bro.

I woulda gained a foe.

4. The Kid LAROI – APEROL SPRITZ

O pozornosť sa hlási aj austrálska superstar The Kid LAROI, ktorý svojich fanúšikov potešil chytľavou novinkou APEROL SPRITZ.

Track s jednoduchým textom, ale ľahko zapamätateľnou melódiou z pripravovaného albumu 21-ročného interpreta produkovali Nico Baran a Devin Workman. Dostal aj sprievodný videoklip, v ktorom je LAROI obklopený množstvom krásnych žien. Tie ho naháňajú v spomalených záberoch, pričom koniec vyzerá ako módna prehliadka v 90. rokoch minulého storočia – presvedč sa o tom.

Said he got a watch, but that shit don't shine.

And she love me 'cause I hit it 'til the sunrise.

5. Lil Durk feat. Hunxho – Late Checkout

O týždeň bližšie k releasu nového albumu s názvom Deep Thoughts má raper Lil Durk. Hviezdny raper z Chicaga tentoraz predstavuje track Late Checkout, na ktorom spolupracoval s Hunxhom.

Durk v úvode prednesie podmanivý vokál a potom prejde do ľahkého flowu, keď lamentuje nad vzťahom, ktorý prežíva ťažké časy, čo je síce pomerne štandardná téma, ale on jej dodáva konkrétnosť a vášeň. Hunxho dodal charakteristickú mumlavú slohu s nádychom R&B, ktorá zabraňuje tomu, aby bol track Late Checkout monotónny.

Zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že Durkio vydá svoj zatiaľ najlepší sólový projekt. Album Deep Thoughts očakávaj na streamoch budúci piatok.

No passport, she don't know what a vacation is.

Independent, she know what dedication is.

6. EGY – PUSSYTUSSIN

Chválou nebudeme šetriť ani pri novej nahrávke z produkcie labelu Dogga Clan, v ktorej hrá hlavnú úlohu raper EGY.

EP s výstižným názvom PUSSYTUSSIN obsahuje 6 trackov vrátane intra a outra, počas ktorých ti EGY predvedie všetky svoje rapové skills aj bohatú slovnú zásobu. Našim favoritom je zatiaľ track SRDCE, ale vypočuj si celý projekt so stopážou 13 minút.

7. Hard Rico – Ghetto Romantika

Český rap je v súčasnosti plný interpretov s veľkým hudobným talentom, medzi ktorými si našiel pevné miesto aj Hard Rico. Raper z Ostravy má mimoriadne pestrý život, ktorý svojím charakteristickým prejavom prezentuje prostredníctvom ostrých textov.

Len pred niekoľkými hodinami vydal ochutnávku z pripravovaného albumu Global, ktorá dostala názov Ghetto Romantika a má potenciál ovládnuť rebríčky. Rico posiela úderné basy do chytľavého beatu od producenta Bogara, pričom pouličnú atmosféru dotvára videoklip s policajnou naháňačkou v rýchlych autách, ktorý režíroval Miky Goldy.

Ona to ví, že jsem ghetto superstar.

Těm bengám se mnou několikrát ujela.

Ona je větší G, klidně by za mě umřela.

Nebála by se risku, kdyby musela.

BONUS: Sensey – PLAYBOY 97

Ako sme spomenuli v úvode, zachytiť všetky hudobné novinky v deň, respektíve týždeň, ich vydania je náročné a je nám ľúto, že nám ušiel release Senseyovho nového albumu po troch rokoch.

LP s názvom PLAYBOY 97 je na streamoch približne dva týždne a zbiera veľmi slušné čísla. Projekt ponúka retrospektívny pohľad na častokrát divoký život českého rapera, ktorého prejav nás veľmi baví. Vypočuj si všetkých 14 trackov v sviežom tempe, na ktorých nájdeš aj niekoľko hostí vrátane Shimmiho, Blaka alebo Marka Damiana.