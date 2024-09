REFRESHNI SI PLAYLIST: The Weeknd a Playboi Carti na spoločnom pódiu, ale aj skvelý Ed Sheeran a nový Future

Nalaď sa na víkend novou hudbou od známych interpretov.

Ak nedokážeš žiť bez hudby a rád/rada objavuješ nové nahrávky podobne ako my v redakcii, potom máme pre teba skvelú správu. Nižšie nájdeš čerstvé diela od známych a uznávaných umelcov ako je Future, ktorý vydal očakávaný projekt Mixtape Pluto, Kid Cudi, The Weeknd či Ed Sheeran.

Pohodlne sa usaď, nastav si optimálnu hlasitosť na svojom zariadení a vychutnaj si najčerstvejšie novinky zo sveta hudby. V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac a nezabudni sledovať náš oficiálny playlist na Spotify, ktorý v rámci tejto rubriky každý piatok aktualizujeme o fresh tracky.

1. Future – Mixtape Pluto

Future je tento rok aj na svoje pomery mimoriadne aktívny a po dvoch spoločných albumoch s producentom Metrom Boominom dnes o polnoci vydal nahrávku s názvom Mixtape Pluto.

Z nášho pohľadu najvplyvnejší raper z Atlanty, ktorý ovplyvnil celú generáciu ďalších interpretov, predstavil mixtape so 17 novými trackmi a opätovne doručil mimoriadnu kvalitu. Future rapuje svojím charakteristickým štýlom naprieč celým projektom so skvelým čierno-ružovým obalom, pričom slohy dodali tiež Playboi Carti či Baby Keem, čo nemohlo dopadnúť zle.

Ak si fanúšikom tvorby tohto 40-ročného génia, určite si prídeš na svoje a nebudeš sklamaný/-á.

2. Kid Cudi feat. Chip Tha Ripper – Don't Worry

Chválou nebudeme šetriť ani pri novinke od ďalšieho z našich obľúbených interpretov, ktorým je Kid Cudi. Ten vydal pred niekoľkými hodinami track Don't Worry v spolupráci s Chip Tha Ripperom, ktorý je známy aj pod pseudonymom King Chip.

Obaja raperi majú na konte hneď niekoľko spoločných nahrávok a tentoraz si počas približne 3 minút užívajú život bez stresu, pričom Cudder označil v popise track ako ódu na New York. Don't Worry predstavuje spojenie Cudiho feel-good textov s bzučiacim beatom a príjemným videoklipom z ulíc metropoly východného pobrežia.

Všetko spolu perfektne funguje a my veríme, že v takomto štýle bude bývalý zverenec Yeho (Kanye West, pozn. redakcie) pokračovať aj naďalej.

3. Joey Bada$$ feat. Chlöe – TELL ME

Joey Bada$$ je trochu v tieni iných newyorských raperov, čo je škoda, keďže má skvelý prejav aj lyriku, s ktorou schová väčšinu scény do vrecka. Najnovšie nás o svojom talente presvedčil v tracku TELL ME, ktorý nahral spoločne s Chlöe.

Novinku produkovali Boys Are Rolling, Grant Lapointe a Larrance „Rance1500“ Dopson. Ide o skvelú ochutnávku z raperovho pripravovaného albumu s názvom JB4, ktorý by mal byť online ešte tento rok. Nás toto spojenie veľmi baví a svoj názor na track nám môžeš napísať v komentároch.

4. The Weeknd – Timeless with Playboi Carti (Live from São Paulo)

O tvoju pozornosť sa hlási aj The Weeknd, ktorý postupne na YouTube pridáva záznamy zo svojho koncertu v São Paulo, a to vrátane premiéry tracku Timeless s Playboiom Cartim.

Abel v posledných rokoch výrazne zlepšil svoj live prejav, o čom sme sa presvedčili aj počas spomínanej šou. Už teraz sa tešíme, ako bude znieť štúdiová nahrávka tejto zvučnej spolupráce. Track Timeless nájdeš na albume s názvom Hurry Up Tomorrow, ktorý The Weeknd vydá túto jeseň.

P. S. Nezabudni si vypočuť ani skladbu Dancing In The Flames z minulého týždňa s videoklipom natočeným na iPhone 16.

5. Ed Sheeran – Dive (Acoustic Performance)

V tomto prípade urobíme výnimku, keďže nahrávka Dive nie je nová, ale ide o súčasť albumu ÷ (Divide), ktorý Ed Sheeran vydal ešte v roku 2017. Notoricky známy track však britský spevák zahral v akustickej verzii a výsledok sme museli spomenúť.

Sheran napísal track Dive spoločne s Bennym Blancom a Juliou Michaels a patrí medzi naše obľúbené diela v jeho portfóliu. V akustickej verzii má ešte hlbší zmysel a atmosféru, z ktorej máme zimomriavky po tele.

