REFRESHNI SI PLAYLIST: Uži si posledný prázdninový víkend s hudbou Dipla, Travisa Scotta či skupiny Swedish House Mafia

Takto si predstavujeme dokonalú bodku za letnými prázdninami.

Posledný týždeň letných prázdnin priniesol kvantum kvalitnej hudby, a to najmä od zahraničných interpretov, ktorých prácu obdivujeme už dlhé roky. Svoje novinky predstavili Big Sean, ktorý vydal niekoľkokrát preložený album Better Me Than You, Travis Scott ukázal filmový vizuál k tracku z roku 2014 a skupina Swedish House Mafia vypustila spoluprácu s Aliciou Keys.

Domácu scénu zastupuje Majk Spirit, ktorý dropol dnes o polnoci EP so štyrmi trackmi.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST , aby ti neunikli nové skladby, albumy či videoklipy od slovenských aj zahraničných interpretov.

1. Big Sean – Better Me Than You

Jeden z najlepších raperov z Detroitu tentoraz naozaj vydal očakávaný album Better Me Than You, ktorý mal byť pôvodne online na streamoch už 9. augusta.

Ide o Seanov prvý ucelený projekt v priebehu posledných štyroch rokov a dal si záležať na každom detaile. Album obsahuje 21 trackov s celkovou stopážou viac ako 1 hodina a 6 minút, pričom medzi hosťami nájdeš viacero zvučných mien vrátane Thundercata, Gunnu, Brysona Tillera, Kodaka Blacka alebo uznávaného producenta The Alchemista.

Medzi najvýraznejšie momenty albumu patria tracky Iconic, Yes, It Is What It Is, This N That či Precision, na ktorých Big Sean predvádza svoju lyrickú aj technickú dokonalosť.

2. A$AP Rocky – Tailor Swif

A$AP Rocky robí rozhodnutia, ktoré nie vždy potešia jeho fanúšikov, aby ho nakoniec milovali ešte viac. Raper z Harlemu odložil očakávaný album Don't Be Dumb, pretože jednoducho chce, aby bol čo najlepší.

Aby však vynahradil meškanie, rozhodol sa vydať track, ktorý si fanúšikovia želali už niekoľko mesiacov, a to Tailor Swif. Horúca novinka je viac v štýle starších nahrávok skupiny A$AP Mob, ponúka svižnú produkciu od Hitkidda a napriek názvu nemá nič spoločné s Taylor Swift. Rocky prvý raz predstavil track naživo počas setu na festivale Rolling Loud v Portugalsku v roku 2022 a v nasledujúcich dňoch, bohužiaľ, unikol. Teraz je konečne oficiálne online aj so sprievodným videoklipom.

Rovnako ako videosingel HIGHJACK je ukazovateľom kvality, o ktorú sa umelec snaží, tak aj novinka naznačuje, že v septembri budeme veľmi spokojní.

I'm too swift, don't tell Taylor 'bout this sh*t (Swift, yeah).

I'm too swift, now don't tell Taylor 'bout this sh*t (yeah).

3. Travis Scott – Drugs You Should Try It

Travis Scott nás počas tohto leta nenecháva vydýchnuť ani na sekundu. Približne týždeň po tom, čo umiestnil svoj mixtape Days Before Rodeo na všetky streamovacie platformy pri príležitosti jeho 10. výročia, ponúka filmový vizuál k tracku Drugs You Should Try It.

Videoklip sa začína poctou zosnulému návrhárovi Virgilovi Ablohovi, ktorý vytvoril neónový nápis fajčiaceho kovboja v zábere s modelkou. Raper použil toto dielo počas Rodeo Tour v roku 2015.

Následne začne ‚La Flame‘ voľne padať do kaluže zúfalstva a nechá sa unášať do hlbín svojho vedomia. Nechýbajú ani spomalené zábery či varovný nápis: „Please play this song at maximum volume for optimal effect,“ spolu so zoznamom skladieb z nahrávky Days Before Rodeo.

When you're home alone in the mood.

I know you wanna move, I know you wanna dance.

I know you gettin' ready to.

Take the night away.

4. Diplo & Mau P feat. Gunna – Receipts

Diplo, Mau P a Gunna vydali track, ktorý prináša to najlepšie z elektroniky a rapu pod jednou strechou. Novinka s názvom Receipts spája tieto žánre dokopy spôsobom, ktorý nie je opočúvaný a má dokonalý letný vibe.

Ostrú produkciu s tvrdou basovou linkou od dvojice Diplo a Mau P dopĺňa charakteristický flow rapovej superhviezdy, ktorý sa cez úderný beat prerezáva ako britva, vďaka čomu track nedostaneš z hlavy. Gunna patrí úplne zaslúžene medzi TOP 10 raperov súčasnosti. Nahrávka mala premiéru na festivale Coachella počas spoločného setu Dipla a Mau P, pričom fanúšikovia boli nadšení jej energiou. Čo hovoríš na Receipts ty?

I know I was a poor star, but I pop a ni**a in a three (in the three).

I made it out the jungle, ni**as still dyin' in the P (in the P).

My family used to struggle, now they spendin' money like me (like me).

5. Swedish House Mafia feat. Alicia Keys – Finally

Axwell, Steve Angello a Sebastian Ingrosso vytvorili ďalší rádiový hit, tentoraz v spolupráci s jednou z najlepších R&B speváčok v histórii – Aliciou Keys. Skupina Swedish House Mafia vydala track s názvom Finally len pred niekoľkými hodinami a odvtedy nám hrá v playliste takmer neustále.

Kultové švédske trio, ktoré v minulosti spolupracovalo aj s Pharrellom Williamsom, A$AP Rockym či The Weekndom, dáva do popredia najmä vokálny talent speváčky. Atmosféru spoločného diela následne umocňujú dramatické klávesy, žiarivé syntetizátory a duniace bicie, pričom záver tracku ponúka energetické vyvrcholenie.

Time marches on, never ending.

Time keeps its own time.

Time now have no fear of my fears.

And no more tears to cry.

6. Destroy Lonely – LOVE LASTS FOREVER

Nový album dnes o polnoci vydal tiež Destroy Lonely, ktorý svoju šou predviedol minulý rok v Prahe. LP s výstižným názvom LOVE LASTS FOREVER je druhou sólovou nahrávkou talentovaného umelca z Atlanty, obsahuje 21 trackov a trvá viac ako hodinu.

Hviezda 23-ročného rapera neustále stúpa a naše očakávania boli pred vydaním albumu veľké. Videli sme tiež dohady, že áčkové hviezdy ako Big Sean a A$AP Rocky sa vyhýbajú tomu, aby vydali svoje novinky v rovnaký deň. Bez ohľadu na pravdu je hype skutočný a kvalita nahrávky LOVE LASTS FOREVER je na veľmi vysokej úrovni. Oceňujeme tiež, že na projekte je minimum hostí, len Ken Carson a Lil Uzi Vert, ktorí dodali nadštandardne dobré slohy.

7. Majk Spirit – Na Moj Dušu

Majk Spirit oslávil tento týždeň 40. narodeniny a ako poďakovanie pre svojich fanúšikov si pripravil EP s názvom Na Moj Dušu so štyrmi trackmi. Jeden z najaktívnejších slovenských raperov za posledný rok a pol pokračuje vo vydávaní novej hudby, ktorá je úplne odlišná od zvyšku scény.

Speezy v textoch otvára citlivé a často tabuizované témy vrátane politiky či viery, ale zároveň oslavuje život, hip-hop a hovorí o svojej ceste za úspechom.