REFRESHNI SI PLAYLIST: Nový Central Cee, Peggy Gou či Ego ťa rozhýbu pred víkendovými akciami

Priprav sa na poctivý rap, elektronickú hudbu aj J-pop, ktorý ti zamotá hlavu.

Ak je hudba niečo, bez čoho nevieš žiť, potom si na správnom mieste. Nižšie nájdeš tie najlepšie novinky z rôznych žánrov, ktoré vyšli za posledný týždeň a zaujali nás. Priprav sa na nový videoklip od A$AP Rockyho, letný hit od producentky Peggy Gou, ktorá roztancovala všetkých ľudí na Pohode či spoluprácu Ega a Sakita, ktorého môžeš poznať pod menom Sak10denz.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti.

1. Peggy Gou – Find The Way I Coke Studio

Keď riaditeľ festivalu Pohoda Michal Kaščák oznámil meno Peggy Gou ako jednu z hlavných tvárí tohto ročníka, boli sme nadšení a naše nadšenie ešte vygradovalo po skvelom sete, ktorý Juhokórejčanka odohrala na trenčianskom letisku a rozhýbala všetkých ľudí pred pódiom.

Známa umelkyňa, ktorá vo svojej tvorbe kombinuje house, techno, elektro a elementy tradičnej kórejskej hudby, nás tentoraz potešila novým trackom s názvom Find The Way. Typický letný hit odprezentovala pred 500 fanúšikmi v Coke Studio v slnkom zaliatej Puglii, čo nahrávke dodalo správny vibe a atmosféru. Jednoduchý text v tomto prípade nehrá takmer žiadnu rolu.

2. Number_i – INZM

Pokračujeme trackom s názvom INZM, za ktorým stojí chlapčenská skupina Number_i. Sho Hirano, Yuta Kishi a Yuta Jinguji sú na scéne len približne rok, ale za ten čas spôsobili ošiaľ nielen v Japonsku, odkiaľ pochádzajú.

J-popové trio pripravuje vydanie svojho debutového albumu No.I a najnovšie predstavuje dravú nahrávku, ktorá prechádza od nu-metalu cez old-school hip-hop až po EDM. Text, ktorého preklad nájdeš na webovej stránke Genius, je plný slovných hračiek a prirovnaní, zatiaľ čo videoklip ponúka pohľad na videohru plnú motoriek, bojových umení a podobne.

3. A$AP Rocky – HIGHJACK

Všetci už netrpezlivo čakáme na album DON'T BE DUMB, ktorý mal byť online na streamoch koncom augusta, avšak A$AP Rocky presunul termín na jeseň a zatiaľ vydal videoklip k tracku HIGHJACK so speváčkou Jessicou Pratt.

3-minútová ochutnávka vyšla v deň 1. narodenín umelcovho syna Riota Rosea (2. augusta) a svojou fúziou melodických rapov a dynamického zvukového pozadia pripomína Rockyho skoršiu tvorbu. Atraktívny čierno-biely vizuál je prácou producenta Thibauta Greveta, rapera a jeho kreatívnej agentúry AWGE. Rodák z Harlemu predviedol niekoľko luxusných outfitov, charakteristických póz a šperkov v hodnote miliónov dolárov.

Don't compare that pu*sy boy to me (I don't like that).

Feelin' like I'm Sosa, Chiefie Keef (I don't like that).

Tired of them ni**as sleepin' on me, I don't like naps.

Ni**as fuck around and stole the flow and y'all like that?

Okay, okay, and I'm right back.

4. Big Sean – Yes

Big Sean patrí do úzkej skupiny našich obľúbených raperov a zostali sme sklamaní, keď preložil vydanie svojho albumu Better Me Than You z 9. augusta na neznámy dátum. Úsmev nám vyčaril aspoň vizuálom k nahrávke Yes, ktorú vydal koncom júla.

Detroitská legenda sa v texte vysmieva všetkým kritikom, ktorí ho vynechávajú zo svojich zoznamov piatich najlepších raperov. Track s chytľavým refrénom trvá približne 3 minúty a je plný ohnivých taktov.

You a yes man, I'm a rich boy (throw some Ds on her).

I'm a breast man, I'ma skeet on her, make a mess.

And she gon' look up to me, I'm who she proud of.

I come from where it's hustlers, pimps, players and don dadas.

5. Central Cee feat. JRK 19 – Bolide Noir

Miesto v tohtotýždňovom zozname si vybojoval tiež Central Cee, ktorý nahral spoločný track s pomerne neznámym francúzskym raperom s pseudonymom JRK 19. Novinka s názvom Bolide Noir zbiera tisíce videní v priebehu minút a zaručene bude v playliste Rap Caviar na Spotify.

Nahrávka má príjemnú, ľahko zapamätateľnú melódiu, pouličný videoklip a baví nás aj mix jazykov, keď JRK 19 začína vo francúzštine a neskôr nastúpi Cench so svojou typickou britskou angličtinou a sype jeden bar za druhým.

SVR not a regular car.

London to Paris a 6 hours drive.

But I do it in a 4 in half.

Whip the lamb like it’s formula 1.

6. Porsche Boy feat. Similivinlife – HENZAP

Domáca rapová scéna je nám blízka od začiatkov fungovania webu a vždy nás teší, keď počujeme slovenský rap na zahraničnej úrovni, čo je aj prípad nahrávky HENZAP od dvojice Porsche Boy a Similivinlife z albumu ŠUŠŤAK BOY od prvého menovaného interpreta.

Obom umelcom náramne sedí štýl párty rapu, v ktorom si užívajú rýchly beat a hrajú sa so slovami. Produkcia je dielom Hujdyho, Nuriho z WLVS a Porsche Boya. O produkciu videoklipu sa postaral madeforhood. a baví nás zo všetkých uhlov pohľadu – od outfitov cez jednotlivé scény plné úsmevných momentov až po celkový vibe.

SBS ma nechce pustiť, bo nemám správny dress code.

Va-vadí mu, že mám šušťáky, no v nich volaká hotovosť.

Kde-kde je Simi, tam je hot, modelky sú hneď okolo.

7. Ego feat. Sakito – Skibidy

Záver tohtotýždňového zoznamu venujeme čerstvej novinke zo slovenskej rapovej scény, keď včera večer vydali spoločný track Ego a Sakito, ktorý predtým vystupoval ako Sak10denz.

Obaja raperi predviedli svoje skills vrátane rýchleho rapovania či flowov, ktoré by mohli vyučovať na škole. Nečakaj žiadny hlboký text, keď Ego aj Sakito počas 3 minút rozmýšľajú nad tým, keby bolo keby. Štúdiový videoklip je dielom agentúry Seeya, ktorá stavila na jednoduchý vizuál v kombinácii s grafickými efektmi a výsledok je veľmi vkusný.

Nás táto novinka baví a veríme, že ti správne naštartuje víkend.

Strielam tie rýmy ako s vyje**ným kalachom,

a keby bolo keby aj ten naratív by bol iný,

ale ja chem len ten bad ass tvoj.