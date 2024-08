REFRESHNI SI PLAYLIST: The Weeknd, Kanye West či Charli xcx s Billie Eilish. Posledný týždeň priniesol množstvo skvelej hudby

Tento týždeň bol veľmi bohatý na novú hudbu, keď svoje diela predstavili nielen umelci ako Ye (Kanye West) s Ty Dolla $ignom či Quavo, ale aj Billie Eilish s Charli xcx, ktorých duet je dokonalý rádiový hit. Vypočuj si všetky.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST , aby ti neunikli nové skladby, albumy či videoklipy od slovenských aj zahraničných interpretov.

1. ¥$ – VULTURES 2

Kanye West a Ty Dolla $ign vydali pod pseudonymom ¥$ 3. augusta svoj druhý spoločný album s názvom VULTURES 2, ktorý je priamym pokračovaním LP VULTURES z februára tohto roku.

Novinka, ktorá obsahuje 16 trackov a trvá približne 50 minút, je konečne online po niekoľkých zrušených dátumoch vydania a síce neponúka toľko úderných hymien ako VULTURES, ide o podarený projekt. Zásluhu na tom majú nielen hlavní protagonisti, ale aj hostia, medzi ktorými nájdeš mená ako Don Toliver, Future, Lil Wayne, Playboi Carti, Desiigner, Lil Durk, James Blake, Young Thug, ale aj Kanyeho deti Chicago a North West.

Ak si rozmýšľal/-a nad tým, kto je na obale albumu VULTURES 2, ide o brata Ty Dolla $igna menom Jabreal Muhammad, ktorý je známy ako Big TC. V súčasnosti si odpykáva doživotný trest za vraždu, ktorú podľa oboch súrodencov nespáchal.

2. Polo G – Hood Poet

Dnes o polnoci vydal nový album aj ďalší raper z Chicaga – Polo G, ktorý predstavil LP s názvom Hood Poet. Ide o štvrtú sólovú nahrávku 25-ročného umelca s charakteristickým prejavom a častokrát poriadne podrezaným jazykom.

Hood Poet obsahuje 18 plnohodnotných skladieb, trvá rovných 50 minút a medzi hosťami nájdeš viacero zvučných mien z rapovej brandže, ako napríklad Lil Durk, The Kid LAROI, Offset alebo Future. Celý projekt je veľmi svižný, má fresh zvuk a ponúka spektrum rôznych tém zo života rapera a jeho kolegov. Album ako stvorený na cestu autom.

3. Quavo feat. Lenny Kravitz – FLY

Jeden z najznámejších hitov Lennyho Kravitza s názvom Fly Away z roku 1998 dostal úplne novú tvár, keď slávnemu spevákovi na novinke asistuje raper Quavo.

Prvý spoločný track týchto dvoch interpretov, ktorý trvá približne 2:40 minúty, vdychuje nový život pôvodnej verzii s novo nahratými vokálmi Kravitza doplnenými o charakteristický štýl rapovania a melódiu skupiny Migos. Track FLY prichádza po tom, čo sa obaja umelci spojili na večeri BMC, kde Quavo vzdal hold Kravitzovi.

I might fly away before she get a wedding ring (fly away).

But she wanna stay, she told me she'll never leave (never leave).

4. Jordan Adetunji feat. Kehlani – KEHLANI (REMIX)

Jeden z najväčších tohtoročných letných hitov dostal videoklip. Jordan Adetunji si vďaka skladbe KEHLANI otvoril dvere do sveta veľkého hudobného priemyslu a sme zvedaví, ako s naloženou šancou naloží.

Remix virálneho tracku obsahuje drill beat, v ktorom Adetunji a Kehlani spievajú v štýle R&B. Zatiaľ čo pôvodná verzia bola poctou speváčke a jej sebavedomiu, v novinke pridáva svoju slohu aj samotná Kehlani, ktorá napríklad uvádza, čo chce od ženy.

Videoklip sa odohráva v klube, kde Adetunji začína spievať na zaplnenom tanečnom parkete. Klub sa vyprázdni, keď sa pridá Kehlani so svojou slohou a spevák sa stane stredobodom pozornosti. Potom duo uzavrie video spoločným tancom.

I like the way your body is (I do), is that too obvious?

Okay, I like your confidence (I do), oh, that's what good karma is, okay.

Like-like Kehlani is (uh-huh), bad just like Kehlani is, okay (uh-huh).

5. The Weeknd – Unprepared certainty…

V tomto prípade nejde o plnohodnotný track ako v predchádzajúcich prípadoch, avšak akákoľvek novinka od The Weeknda si zaslúži pozornosť. Abel zverejnil nový teaser s 3:30 minútami novej hudby, keďže sa naďalej pripravuje na svoj posledný album ako The Weeknd.

Sprievodný vizuál má názov Unprepared certainty… a obsahuje animované prvky v réžii Evana Larsena. Po hudobnej stránke sa začína zádumčivou piesňou, v ktorej hviezdny kanadský interpret spieva nad temnými syntetizátormi. Približne v polovici sa melódia trochu zmení, syntetizátory ustúpia tichému brnkaniu na gitaru a zdá sa, že The Weeknd stále rozmýšľa o minulosti a blížiacom sa konci.

6. RÜFÜS DU SOL – Lately

Skvelú správu máme aj pre fanúšikov alternatívnej elektronickej hudby, keď austrálska skupina RÜFÜS DU SOL vydala nový track s názvom Lately aj spoločne s videoklipom.

Horúca novinka je ódou na letnú lásku a zároveň dokonalým príkladom charakteristického zvuku RÜFÜS DU SOL, ktorý plynulo spája indie prvky s elektronickou produkciou. V skladbe sa objavujú charakteristické klubové rytmy a prepracovaný zvukový dizajn kapely, ktoré dopĺňa jemný text. Ide o druhú novinku od skupiny v krátkom čase, keď pred cca mesiacom predstavili nahrávku s názvom Music Is Better.

Lately, I've been falling deeper for you.

It's like I'm learning how to love again.

Daylight just seems so much brighter with you.

Feels like I'm learning how to love again.

7. Charli xcx feat. Billie Eilish – Guess

Záver tohtotýždňového zoznamu si pre seba uchmatli speváčky Charli xcx a Billie Eilish, ktoré predstavili spoločný remix úspešného tracku Guess z deluxe verzie albumu Brat od prvej uvedenej interpretky. Ide o letný hit ako tokajské víno.

Popové ikony prekonali s nahrávkou rekord v počte streamov ženských remixov na Spotify, keď zaznamenali 6,8 milióna streamov za víkend. Vo videoklipe je množstvo polonahých ľudí a kvantum spodnej bielizne. Charli xcx a Billie Eilish ho darujú organizácii, ktorá zbiera podprsenky a hygienické potreby pre ženy bez domova.

You wanna guess the colour of my underwear.

You wanna know what I got goin' on down there.

Is it pretty in pink or all see-through?

Is it showin' off my brand-new lower-back tattoo?