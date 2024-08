REFRESHNI SI PLAYLIST: Travis Scott leje drink na zadok Ice Spice a Central Cee našiel lásku cez internet

Tentoraz nájdeš v zozname 6 trackov a živé vystúpenie, ktoré ťa perfektne naladia na víkend.

Bez hudby si nedokážeme predstaviť život a vždy sa tešíme, keď naši obľúbení interpreti vydajú niečo nové, či už je to track, videoklip alebo akýkoľvek ucelený projekt.

Za posledný týždeň vyšlo viacero fresh nahrávok – videoklip k spolupráci Ice Spice s Travisom Scottom, odkaz spoza mreží od Toryho Laneza aj živé vystúpenie Ryana Leslieho, ktorého talent si zaslúži pozornosť.

REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy zachytil/-a nové tracky, albumy či videoklipy od slovenských aj zahraničných interpretov. Redakcia každý týždeň v piatok vyberá top hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by ujsť tvojej pozornosti.

1. A$AP Rocky feat. Jessica Pratt – HIGHJACK

Zoznam otvára A$AP Rocky, ktorý dnes o polnoci predstavil 3-minútovú ochutnávku zo svojho očakávaného albumu Don't Be Dumb. Ide o track s názvom HIGHJACK, ktorý nahral v spolupráci so speváčkou Jessicou Pratt. Novinka vyšla v deň 1. narodenín umelcovho syna Riota Rosea a svojou fúziou melodických rapov a dynamického zvukového pozadia pripomína Rockyho skoršiu tvorbu.

Walk into the store, I bought the flow 'cause I'm like that.

Tell her, "Give me that, give me those," fu*k a price tag.

2. Destroy Lonely – LUV 4 YA

Raper Destroy Lonely vydal videoklip plný metafor k tracku LUV 4 YA zo svojho pripravovaného a veľmi očakávaného druhého albumu, ktorý by mal byť online počas leta.

Novinka, ktorú produkovali Lil 88, Henny a Evertime, začína uvoľneným, ale silným groovom. O chvíľu však prejde do vysokoenergetického bangru, ktorý skúma lásku a materializmus na pozadí hladkých bicích a hypnotických riffoch. Vo videoklipe sa Destroy Lonely vydáva na cestu z alternatívnej reality.

LUV 4 YA predstavuje svieži odklon od drsných beatov, ktoré sú charakteristické pre rapera z Atlanty, a ukazuje jeho rast ako umelca vo všetkých smeroch.

On the real, I been counting digits (baby money).

On the low, I been selling bitches (baby money).

3. Ice Spice feat. Travis Scott – Oh Shhh...

Raperka z Bronxu vydala minulý týždeň album Y2K! a spoločne s ním aj vizuál k tracku s Travisom Scottom, ktorý dostal názov Oh Shhh... s perfektnými bars od oboch umelcov.

Hitmaker z Houstonu, ktorý je aktuálne na veľkom turné v Európe, sa po optimistickej slohe Ice Spice pripojí a prednesie svoju pasáž. Vo videoklipe spoločne sedia a užívajú si plody práce na štedro prestretom stole. 24-ročná raperka twerkuje a je hrozno, zatiaľ čo Scott jej leje drink na zadok a hádže ovocie smerom ku kamere.

Ak bude New York niekedy potrebovať nahradiť Sochu slobody, Ice Spice je tu, aby prevzala pochodeň. Presvedč sa o tom.

T, I'm from TX (yeah).

Shorty, she come from the BX.

Ice and the flame and the Nia (it's lit).

You might get a car and it's keyless.

Topless, no V6 (skrrt, skrrt).

I'm out in New York, I'm in Sei Less (skrrt, skrrt).

4. Tory Lanez – Wish I Never Met You (Prison Tapes)

31-ročný umelec oznámil pred niekoľkými dňami vydanie novej hudby na sociálnych sieťach prostredníctvom väzenského telefónu. Svoj sľub splnil a predstavil nahrávku Wish I Never Met You, ktorá nás dostala do úzkych.

Zvyčajne, keď raperi vydávajú materiál spoza mreží, jeho kvalita utrpí zásah. Lanez však tvrdí, že jeho inžinier dokázal čarovať tak, aby track znel, akoby ho nahral v štúdiu. Kanadská hviezda sa ukazuje v najlepšej forme a mieša svoje charakteristické R&B vokály so surovým a úprimným rapom, ktorý nás veľmi baví.

Melancholický beat prerušovaný jemnými zvukovými efektmi dokonale dopĺňa Lanezov emotívny prejav a vytvára podmanivú atmosféru, ktorá ťa perfektne vtiahne do deja. Vypočuj si aj ďalší nový track Cell 245 a napíš nám svoj názor.

Love, love don't come my way.

It don't come my way, don't need to stay.

5. Lil Yachty feat. Ian – Hate Me

Nevieme, ako to Lil Yachty robí, ale aktuálne je všade a vôbec tým netrpí kvalita jednotlivých nahrávok. Najnovšie nás čoskoro 27-ročný interpret potešil spoluprácou s Ianom s názvom Hate Me, ktorá dostala aj podarený vizuál.

Ak ti meno Ian zatiaľ nič nehovorí, je to v poriadku. Ide o mladého umelca z Dallasu, ktorého by sme mohli označiť za nový rapový fenomén z YouTubu a TikToku. Jeho zvuk nám pripomína kombináciu Young Thuga s Chief Keefom.

V tracku, ktorý trvá približne 3 minúty, si obaja raperi uchmatli svoju chvíľu slávy, aby predniesli sebavedomé texty a vycibrené flowy. My voči tomu nemáme výhrady a Hate Me už rotujeme v našich playlistoch niekoľko dní.

I know all of my ex-h*es miss me.

I was drifting, poured a whole sixteen.

I'm gon' clutch it, I don't do no resting.

And my mouth diamonds look like a cuff link.

6. Central Cee – GEN Z LUV

Central Cee patrí medzi najvýraznejšie tváre britského rapu v posledných rokoch, pričom len v posledných mesiacoch vydal úspešné hity s Lil Babym a Ice Spice. Teraz predstavuje sólovú nahrávku s názvom gen z luv, ktorá by mala byť súčasťou jeho pripravovaného albumu CAN'T RUSH GREATNESS.

Horúcu novinku produkovali Ambezza a Peter Iskander. Obsahuje atmosférické akordy kláves, mravčie bicie a text, v ktorom rozoberá svoj súkromný život. Cench hovorí napríklad, že ak by nebolo algoritmov, nenašiel by si svoju ženu alebo ako ju najprv dlhú dobu sledoval online, kým sa rozhodol ju skutočne kontaktovať.

Krátku skladbu GEN Z LUV sprevádza vlastnoručne nahrané video, ktoré sa zaoberá modernými vzťahmi v digitálnej ére.

When our children ask us how did we meet.

I'm tellin' them, "Gen Z love, FYP love, IG love".

7. Ryan Leslie – Tiny Desk Concert

Ak patríš medzi dlhoročných čitateľov Refresheru, vieš, že milujeme Ryana Leslieho od čias, keď vydal perfektný album Les Is More v roku 2012, s ktorým odohral šou aj v bratislavskom klube MMC o niečo neskôr.

Ide o multitalentovaného umelca, ktorý spieva, rapuje, produkuje, hrá na množstvo hudobných nástrojov a kto vie, čo všetko ešte tento 45-ročný absolvent Harvardskej univerzity dokáže.

Boli sme nadšení, keď sme videli, že NPR Music zavolalo v rámci série Tiny Desk Concert do najnovšieho dielu práve Leslieho, ktorý počas približne 20-minútového koncertu v New Yorku ukázal všetky svoje schopnosti naživo v sprievode živej kapely a vokalistiek.

P. S. Ak ťa baví tvorba Ryana Leslieho, vypočuj si jeho posledný album You Know My Speed, ktorý vyšiel vo februári tohto roku. Je perfektný.