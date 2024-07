Tvoj sluch dostane tentoraz poriadne zabrať.

Leto sa o chvíľu preklopí do svojej druhej polovice, ktorú si môžeš spríjemniť novou hudbou od domácich aj zahraničných umelcov. Za posledný týždeň predstavili novú tvorbu viacerí známi interpreti z rapovej brandže, ako napríklad Mustard, Big Sean, Lil Yachty, ale aj Gleb či Luca Brassi10x s Ninou Janovou.

Nižšie nájdeš zoznam TOP nahrávok, ktorých vypočutie neoľutuješ, a veríme, že budú súčasťou tvojho playlistu v najbližších týždňoch a možno aj dlhšie.

Nezabudni si pozrieť ani zoznam TOP 5 slovenských rapových albumov za prvú polovicu roku 2024.

1. Mustard – Faith of a Mustard Seed

Hneď na úvod sme vybrali najväčší release tohto týždňa, ktorým je štvrtý sólový album s podpisom uznávaného producenta Mustarda. Umelec z Los Angeles, ktorý zložil tiež diss track Not Like Us venovaný Drakeovi a na svojom konte má desiatky multimiliónových hitov, vydal dnes o polnoci LP s názvom Faith of a Mustard Seed.

O Mustardovej schopnosti vytvárať hity nemôžeš pochybovať. Bol jedným z producentov, ktorí definovali zvuk v období rokov 2010 až 2020. Mustardov štvrtý štúdiový album je zatiaľ jeho najlepší. Renomovaný producent konečne spojil všetky kúsky a priniesol projekt, ktorý je chytľavý a rovnako aj súdržný a konzistentný. Obsahuje príliš veľa výrazných momentov na to, aby si ich zachytil na jedno vypočutie.

Faith of a Mustard Seed trvá 50 minút, počas ktorých spoznáš 14 nových trackov vrátane spoluprác s umelcami ako Lil Yachty, ScHoolboy Q, Travis Scott, Roddy Ricch, Future alebo Young Thug.

2. JT – City Cinderella

Jeden z najlepších ženských rapových albumov, ktoré sme počuli tento rok. Takto by sme v stručnosti opísali debut v podaní JT, ktorú môžeš poznať zo skupiny City Girls (pozn. redakcie).

JT vydala presne pred týždňom album s príznačným názvom City Cinderella, ktorý je jej riadnym úvodom do sveta veľkého hudobného priemyslu. Novinka trvá približne 40 minút a obsahuje 16 trackov, pričom 31-ročná rodáčka z Miami dokazuje každým riadkom, že je schopná zvládnuť celý projekt sama ako sólový umelec. Na albume je minimum hostí, spomedzi ktorých by sme vyzdvihli najmä účasť DJ Khaleda v nahrávke Oh a Jeezyho v remixe skladby OKAY.

Našou obľúbenou skladbou je Uncle AI, ktorú točíme dookola už niekoľko dní a stále nás baví.

3. Blsxt feat. Ty Dolla $ign – I Need Your Love

Blsxt vydal tento týždeň svoj debutový album I’ll Always Come Find You, ktorý obsahuje 20 plnohodnotných skladieb vrátane spolupráce s Ty Dolla $ignom s názvom I Need Your Love.

Novinka, ktorá sa nesie v rytmoch tanečnej hudby, má letný vibe doplnený o jednoduchý text s jasnými dvojzmyslami. Vo výsledku táto kombinácia funguje perfektne, a to aj vďaka prirodzenému prejavu oboch umelcov, ktorým sú podobné témy veľmi blízke.

What you doin’ to me is magic.

If you ever took your love away, that would be problematic.

4. Big Sean – Yes

Skvelé správy máme pre fanúšikov Big Seana, ktorý po viac ako štyroch rokoch od svojho posledného albumu Detroit 2 oznámil vydanie nového LP s názvom Better Me Than You. Predtým ako bude novinka na streamoch 9. augusta, nás 36-ročný raper potešil prvou ochutnávkou v podobe skladby Yes.

Big Sean sa v texte vysmieva všetkým kritikom, ktorí ho vynechávajú zo svojich zoznamov piatich najlepších raperov. Track s chytľavým refrénom trvá približne 3 a pol minúty a je plný ohnivých taktov. Ak ti je blízka tvorba tohto bývalého člena labelu G.O.O.D. Music, určite si vypočuj aj freestyle z relácie On The Radar.

Fu*k you mean? My life real GTA.

And I need a payment in ETH.

Right now the motherfucker ETA.

5. Lil Yachty – Let’s Get On Dey Ass

Pred približne dvomi rokmi to nevyzeralo s rapovou kariérou Lil Yachtyho veľmi dobre, avšak interpret s viacerými virálnymi hitmi našiel nový smer a vrátil sa na popredné miesta v rebríčkoch.

Najnovšie nás Yachty potešil nahrávkou, ktorá dostala názov Lets Get On Dey Ass a má perfektnú trapovú melódiu s vrčiacimi syntetizátormi a arogantnou atmosférou, čo znamená, že je to veľká zábava. Raper z Atlanty sa na produkcii od dvojice Cardo a Kyuro poriadne odviazal, keď v texte využíva vtipné prirovnania, ale aj velebí svoje bohatstvo. Pozri si aj sprievodný videoklip, v ktorom spoločne s posádkou Concrete Family trávia čas s hviezdou filmov pre dospelých Teannou Trump či krúžia ulicami Atlanty.

They bills ain’t more than my car note (shoo).

These bit*hes is buyable, barcode (yeah).

6. Gleb – feRRa

Big Boy Gleb je nezastaviteľný a po skvelom albume DLHÁ CESTA DOMOV, ktorý sme označili ako najlepší slovenský rapový album za prvú polovicu roku 2024, predstavuje ďalšiu horúcu novinku Ferra.

O produkciu tohto fresh singlu sa postaral Glebov dvorný producent Komander, ktorý perfektne vysamploval track Ferrari od Martina Madeja z 90. rokov, zatiaľ čo ružinovský pes rapuje o tom, že zarába viac ako futbalista a nepotrebuje rolexy, aby bol frajer.

Dnes o polnoci vyšla aj spolupráca REDZEDA s Glebom s názvom Cannibal, na ktorej ružinovský MC prvý raz rapuje v angličtine.

7. Luca Brassi10x feat. Nina Janová, AstralKid22 & Shimmi – Netancuj Hoe

Záver tohtotýždňového zoznamu rapovej nálože patrí tracku Netancuj Hoe, ktorý predstavili Luca Brassi10x, Nina Janová, AstralKid22 a Shimmi.

Silná zostava interpretov z mladej školy počas necelých 4 minút ukázala, ako má vyzerať rap v roku 2024, pričom každý poňal svoju časť v inom štýle, čo nás vo výsledku veľmi baví. O produkciu sa postaral Mjay Beatz, zatiaľ čo videoklip vznikol pod taktovkou Marka Senderáka. Veríme, že toto nie je posledná spolupráca v tomto zložení, pretože funguje ako lean, lean, lean.

Idem dance každým krokom.

Chcem len kľud, dajte mi pokoj.

Počuť len moje high heels a všetci idú bokom (bokom, yeah).