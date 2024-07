Za posledných 7 dní vyšlo niekoľko zásadných projektov vrátane očakávaného LP s rukopisom Slim Shadyho.

Interpreti nespia na vavrínoch ani počas dovolenkovej sezóny a len za posledný týždeň sme počuli kvantum novej hudby, ktorá na nás vyskočila v Spotify alebo na YouTube. Nižšie nájdeš zoznam TOP releasov zo sveta rapu, ale aj popu.

Priprav sa na nekontrolovateľnú nálož v podaní Eminema na novom albume The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), ochutnávku z očakávanej nahrávky od Ice Spice či skvelý dvojsingel, ktorý nahrali YZO a PTK.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by ujsť tvojej pozornosti.

1. YZO & PTK – NO SLEEP GANG / GET LOW

Len včera večer vyšiel skvelý dvojsingel s videoklipom od dvojice YZO a PTK, ktorá nás už v minulosti viackrát presvedčila o tom, že ich spoločná chémia funguje ako švajčiarske hodinky.

Inak tomu nie je ani tentoraz, keď obaja raperi najprv opisujú svoj bohémsky životný štýl v tracku NO SLEEP GANG, aby ťa o niekoľko sekúnd neskôr vrátili naspäť v čase prostredníctvom skvelého samplu GET LOW od Lil Jona a The Eastside Boyz, ktorý bol súčasťou hry Need For Speed Underground. Atmosféru dotvára veľmi podarený vizuál. Tajne dúfame, že niekedy v budúcnosti YZO a PTK vydajú spoločný projekt.

Když vyjdou ještěři ven.

N-n-nechci spát, no sleep gang.

Love ať lítaj, make it rain.

Love ať lítaj, make it rain.

2. Ice Spice feat. Central Cee – Did It First

Len pred niekoľkými hodinami vydala Ice Spice ďalšiu šťavnatú ochutnávku zo svojho očakávaného albumu Y2K!, ktorý by mal byť dostupný na všetkých streamoch ešte tento mesiac, a to konkrétne 26. júla.

Umelkyňa s neprehliadnuteľným pozadím tentoraz spojila sily s popredným britským raperom, ktorým nie je nikto iný ako Central Cee, aby skúmali neverný vzťah dvoch ľudí, pričom Cench vo svojej pasáži jasne vyhlasuje: „I ain't learn my lessons,“ po tom, čo sám prešiel podobným kolotočom. Spice naopak rapuje, že je pripravená urobiť oveľa horšie veci, ak by ju niekto náhodou podviedol a vo videoklipe opäť ukázala aj svoje majstrovstvo v twerku.

If he cheatin', I'm doin' him worse (like).

No UNO, I hit the reverse (grrah).

I ain't trippin', the grip in my purse (grrah).

I don't care, 'cause he did it first (like).

3. YG feat. Lil Yachty & Babyface Ray – Stupid

Ukážku zo svojho nového albumu odhalil tento týždeň aj YG. Uznávaný raper z Comptonu si prizval na spoluprácu Lil Yachtyho a Babyface Raya, aby nahrali banger s výstižným názvom Stupid.

Novinka ukazuje nielen lyrické majstrovstvo hlavného autora, ale tiež vyzdvihuje súčinnosť troch vplyvných interpretov na rapovej scéne. Zatiaľ čo úvodnú pasáž ovládol YG, druhú časť si pre seba uchmatol Yachty, ktorý je v posledných mesiacoch v životnej forme, a na záver to rozbalil Babyface. Nechýba ani videoklip so zábermi z horúcej Kalifornie, kde si raperi užívajú temperamentnú atmosféru v obklopení žien a exotických áut.

Oh, damn, y'all done fu**ed up.

This beat hittin' like Bruce Lee with the nunchucks.

Before the court room judge us.

Please, wrong way, don't rub us.

4. 42 Dugg – 4eva Us Neva Them

Debutový album ako z veľkej knihy vydal presne pred týždňom 42 Dugg. Raper z Detroitu, odkiaľ je v súčasnosti množstvo kvalitných umelcov, nazval svoje prvé sólo 4eva Us Neva Them a obsahuje 21 trackov.

4eva Us Neva Them je prvým projektom po umelcovej hudobnej prestávke, ktorá sa začala v roku 2022 a skončila začiatkom tohto roku vypredanou šou „Welcome Home“ v Detroite. Súčasťou boli tiež známe mená ako Yo Gotti, Lil Durk či GloRilla.

42 Dugg nás presvedčil o tom, že zo svojho remesla nič nezabudol a prináša rovnaký drsný zvuk, aký môžeš poznať z jeho starších nahrávok. Vyzerá to tak, že rapový pôst pomohol raperovi nájsť novú iskru, ktorú rozpálil naplno, a to aj v spolupráci kolegov typu Rylo Rodriguez, Lil Baby, EST Gee, Jeezy alebo Meek Mill.

5. Action Bronson – Johann Sebastian Bachlava the Doctor

Ak preferuješ klasický rap s nádychom 90. rokov, potom by si nemal/-a prehliadnuť novinku od Actiona Bronsona v podobe albumu Johann Sebastian Bachlava the Doctor, ktorý vyšiel v štvrtok o polnoci.

Rodák z Queensu, ktorého môžeš poznať aj vďaka šou F*ck, That's Delicious, si pre svojich fanúšikov pripravil 11 plnohodnotných trackov. Bronson nás počas približne polhodiny zobral na prehliadku svojho sveta, v ktorom sám seba hneď niekoľkokrát označil za doktora. Na svojom v poradí 8. štúdiovom LP spolupracoval napríklad so skúsenými ľuďmi z fachu, ako je napríklad producent The Alchemist či Larry June a Meyhem Lauren.

Na nahrávke to je počuť a sme radi, že v roku 2024 vychádzajú aj takéto projekty. Napriek tomu, že sú v tieni nového zvuku.

6. Eminem – The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)

Viac ako hodinu poctivého rapu si pre nás pripravil Eminem na novom sólovom albume s názvom The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), na ktorom jeden z najvýznamnejších umelcov v novodobej histórii poslal na večný odpočinok svoje alter ego.

Eminem nás naladil na svoje 12. štúdiové LP dvojicou perfektných singlov – Houdini a Tobey, aby dnes o polnoci predstavil ďalších 18 trackov, ktoré majú ucelený koncept. Raper z Detroitu sa lúči so svojou postavou Slim Shady, ktorá sa svetu predstavila na začiatku jeho kariéry a slúžila ako drsné alter ego.

Samotný interpret odporúča, aby si album The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) počúval po poradí, vďaka čomu získaš najlepší obraz o tejto slávnej ére, ktorá priniesla množstvo hitov. Či Eminem potvrdil status TOP rapera necháme na tvojom posúdení.