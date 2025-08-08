Festival Grape oficiálne odštartoval vatrou a skvelými koncertami

Aj keď je vatra bez blesku a kamier, našemu teamu sa podarilo spraviť pár záberov.
Na už štvrtom pokračovaní wam up-u festivalu Grape pri vatre zahrali slovenskí hudobníci svoje ale aj zahraničné hity v príjemných unplugged verziách.
Na Vatre sa predstavili kapely ako Puding pani Elvisovej, Hex, Korben Dallas, ale samozrejme aj Billy Barman.
O spev sa postarali Laura Weng, Zverina, The Curly Simon, FVCK_KVLT, Erika Rein, ale aj mnohí ďalší šikovní slovenskí umelci. Samozrejme, nemohli chýbať ani bicie, perkusie, gitara, klavír a basová gitara v podaní talentovaných hudobníkov.
Na Vatru sa vždy dostane len obmedzený počet ľudí, takže ak chceš túto atmosféru zažiť aj ty, určite sleduj Grape a budúci rok sa priprav na krásny večer. Spoznaj, čo znamená zažiť večer pri ohni plný spevu – bez potreby rozmýšľať nad tým, že si to musíš natočiť, pretože to jednoducho nebude možné.