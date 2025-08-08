Kategórie
dnes 8. augusta 2025 o 10:16
Čas čítania 0:36
Michaela Kedžuchová

Festival Grape oficiálne odštartoval vatrou a skvelými koncertami

Festival Grape oficiálne odštartoval vatrou a skvelými koncertami
Zdroj: Refresher / Petra Rusnáková
HUDBA FESTIVAL GRAPE ZOOM IN: FESTIVALY
Aj keď je vatra bez blesku a kamier, našemu teamu sa podarilo spraviť pár záberov.

Na už štvrtom pokračovaní wam up-u festivalu Grape pri vatre zahrali slovenskí hudobníci svoje ale aj zahraničné hity v príjemných unplugged verziách.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by REFRESHER Slovensko (@refreshersk)

Na Vatre sa predstavili kapely ako Puding pani Elvisovej, Hex, Korben Dallas, ale samozrejme aj Billy Barman.

Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Junior Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Refresher / Petra Rusnáková
