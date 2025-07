Ak už si na festivale, za lístok si vysolil niekoľko desiatok až stoviek a nechceš míňať viac, než musíš – prinášame ti 10 užitočných tipov, na čo myslieť, aby si počas festivalu ušetril.

Myslieť na všetky tipy a triky, vďaka ktorým ušetríš počas festivalu, nie je vždy ľahké. Preto sme ti spísali 10 tipov, ktoré si stačí pred plánovaním festivalu pripomenúť – a tvoja peňaženka nezaplače.

1. Cestuj s kamošmi

Cesta na festival môže byť drahá – ale nemusí byť. Cestovanie v skupinke je asi najlepší spôsob, ako ušetriť. Ak idete vlakom, určite si pozrite weby ZSSK alebo RegioJetu – často ponúkajú skupinové zľavy. Ak cestujete autom, dohodnite sa na rozdelení nákladov na benzín – pri štyroch či piatich ľuďoch to vyjde oveľa lacnejšie, než keby každý šiel sám.

Aj pri presunoch z areálu na ubytovanie alebo na výlet do okolitých miest sa oplatí spojiť s ostatnými – najmä ak plánujete ísť taxíkom. Viac ľudí = nižšia cena na osobu. Navyše, väčší taxík pre partiu vás často vyjde lacnejšie ako dva menšie.

2. Dobrovoľníctvo

Choď na festival ako dobrovoľník. Síce si niečo odrobíš, no lístok získaš zadarmo. Dobrovoľníci často pracujú na smeny a býva ich dosť, takže si určite nájdeš čas aj na užitie si svojich obľúbených kapiel a interpretov. Plus je aj to, že budeš vedieť, kde čo v areáli hľadať, čo je výhodné a kam sa ani neoplatí chodiť.

3. Zober si powerbanku

Nabitý mobil je výhodou – nielen z bezpečnostného hľadiska, ale aj preto, že si nebudeš musieť neskôr pýtať videá a fotky z koncertov od kamošov. Mnohé festivaly síce ponúkajú možnosť požičať si powerbanku alebo majú miesta, kde si môžeš mobil bezpečne nechať, kým sa nabije, no aj to niečo stojí.

Investícia do kvalitnej powerbanky s dlhou výdržou sa preto určite oplatí. Využiješ ju nielen na festivaloch, ale aj na výletoch či dlhších cestách. A ak vieš, že toto leto nejdeš len na jeden festival, ale hneď na viacero, spoľahlivá technika sa ti z dlhodobého hľadiska určite vyplatí – aj keď ide o vyššiu jednorazovú investíciu.

Jedlo a Pitie

4. Zober si so sebou vlastné jedlo, čo ťa zasýti

Papaj iba to, čo ti dodá energiu, ktorá ti vydrží počas teplých dní plných chodenia a tancovania až do rána. Komplexné sacharidy, ako sú ovsené vločky alebo celozrnné pečivo, ťa zasýtia na dlhšie než sladkosti, biely chlieb či cestoviny. Skvelým zdrojom energie je aj ovocie a oriešky.

Ak si však chceš vychutnať niečo z festivalovej ponuky, určite by som si vybrala jedlo, ktoré obsahuje bielkoviny. Tie ťa nielen zasýtia na dlhšie, ale pomôžu aj telu regenerovať po náročnom dni plnom pohybu. Ak nemáš prístup k mäsu alebo rastlinným alternatívam ako tofu, určite si zbaľ aspoň proteínové tyčinky alebo proteínový nápoj, ktorý stačí len zaliať vodou – doplníš tak živiny za pár minút.

Ak si na festivale autom, je super mať jedlo uložené v prenosnej termotaške alebo chladničke v kufri. Máš ho tak na jednom mieste, nepokazí sa od tepla a nemusíš si ho kupovať trikrát denne.

Tip: Pobehaj si food zónu a obzri si ceny aj veľkosti porcií. Nenechaj si ujsť príležitosť nájsť niečo, čo je chutné a zároveň cenovo výhodné.

5. Využívaj pitnú vodu zadarmo

Zober si so sebou fľašku, ktorá sa ti zmestí do taštičky, ktorú máš na festivale stále so sebou. Ak chceš väčšiu, určite by som investovala do takej, ktorá sa dá na tašku aj zavesiť vďaka karabíne. Keď ti vlastná voda dôjde, nájdi si na mapke miesta, kde si pitnú vodu môžeš napustiť zadarmo, možno sa viac nachodíš, no peňaženke to určite prospeje.

6. Zbieraj poháriky

Ak nájdeš poháre s vratnou zálohou, ktoré niekto nechal len tak ležať, pár ich pozbieraj a vráť. Zarobíš si bez väčšej námahy. Uisti sa však, že ide o naozaj vyhodený pohár, aby si ho niekomu neukradol!

Ubytovanie

7. Využi možnosť stanovania

Stanovanie ťa určite vyjde lacnejšie ako ubytovanie v hoteli. Hotely či Airbnb apartmány v mestách blízko festivalov si totiž uvedomujú, že počas podujatí bude väčší dopyt po ubytovaní, a preto zvyšujú ceny. Hoci sa aj za miesto na stanovanie väčšinou platí, suma sa zvyčajne nevyšplhá na úroveň ceny za rezerváciu hotela na dve či tri noci.

8. Prespi v aute

Ak neznesieš spať v stane, môžeš využiť auto. Zložiť zadné sedačky nie je nič zložité a vytvoríš si tak dostatok miesta na prespanie. Pre dvoch ľudí to zvyčajne úplne vystačí, najmä ak si so sebou vezmete spacáky alebo tenké matrace. Je to jednoduché, praktické riešenie, ktoré ti zároveň ušetrí peniaze aj čas hľadaním ubytovania.

9. Bookuj hotel v predstihu

Ak ti záleží na tom, aby si mal miesto, kde sa naozaj dobre vyspíš a cítil sa bezpečne, určite si hotel rezervuj vopred. Maj na pamäti, že v ňom budeš pravdepodobne len prespávať. Nejde o luxus, ale o čistú a pohodlnú izbu, kde si vieš po pretancovanom dni alebo noci poriadne oddýchnuť. Ak ideš na festival autom, zváž aj hotely ďalej od miesta konania – bývajú cenovo výhodnejšie.

10. Aj na alkohole sa dá ušetriť

V neposlednom rade, ak piješ, tak sa oplatí vypiť pár drinkov ešte predtým, než vojdeš do areálu – alkohol býva často predražený. Ak máš chuť na miešané drinky, je rozumné priniesť si vlastné nealko, ktoré využiješ na miešanie s tým, čo si kúpiš v areáli. Takto si nielen ušetríš peniaze, ale aj namiešaš drink podľa vlastného gusta.