Oslovili sme Dianu Truchlíkovú z Československého kastračného programu, ktorá prezradila, kde sa množiareň nachádza a koľko psov sa našlo v nelegálnej množiarni.
Ešte včera sme ťa informovali o záchrannej akcii, ktorú zorganizoval Útulok Tuláčik v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou (ŠVPS). V rámci nej útulok prijal až 129 psov, ktoré vyslobodili z extrémne krutých podmienok v zúboženom stave. Dnes sa nám podarilo zistiť, o akú množiareň ide a koľko ďalších psov sa podarilo vyslobodiť.
Oslovili sme Dianu Truchlíkovú z Československého kastračného programu aj Zuzanu Medveďovú z Útulok Tuláčik, aby nám ozrejmili, v akom stave sa psy momentálne nachádzajú, aj to, ktorá množiareň obchodovala so zvieratami.
Takmer 300 psov na hrane prežitia
Diana Truchlíková pre Refresher hovorí, že na akcii pracovali už dlhšie. „My sme na tom pracovali už pol roka, v máji sme tomu istému majitelovi v noci odvážali 309 psov z iného miesta. Tentokrát psíky prijali štyri útulky. My ako Československý kastračný program, Malá Farma Košice, Útulok Tuláčik a Sloboda zvierat,“ uviedla.
Truchlíková hovorí, že nevie povedať presné číslo, ale podľa nej tentoraz ide o približne 280 psov. Pre Refresher prezradila aj miesto množiarne. Tá by sa mala nachádzať v malej obci Malá Čausa.
Nové priestory im zachránili situáciu
Skontaktovali sme aj Útulok Tuláčik. Ten hovorí, že bol práve v procese dokončovania nového útulkového priestoru, kam plánovali postupne presúvať pôvodných psíkov. Nikto však nečakal, že tento priestor sa zo dňa na deň premení na núdzový karanténny tábor pre vyše stovku zachránených zvierat.
Psy nepoznajú dotyk, venčenie ani bežné fungovanie
Útulok potvrdil, že ani jeden pes nebol v poriadku. „Všetky psy potrebovali okamžité veterinárne ošetrenie – od zápalov a infekcií až po kožné ochorenia či zlyhávanie imunity. Mnohé skončili rovno hospitalizované. Ešte náročnejšia je však psychická trauma zvieraťa: sú extrémne plaché. Budú sa musieť všetko učiť úplne od začiatku," opisujú pracovníci útulku.
Podľa útulku ide o psy, ktoré nikdy nežili v domácom prostredí, nepoznali svetlo, ľudí ani základné prejavy starostlivosti.
Adopcie zatiaľ neprichádzajú do úvahy
Tuláčik momentálne čelí masívnemu náporu správ a telefonátov od ľudí, ktorí by si chceli psíky adoptovať alebo sa na nich prísť pozrieť. Útulok však upozorňuje, že to momentálne nie je možné.
V súčasnosti prebieha trestnoprávne konanie voči majiteľovi množiarne, preto útulok nemôže zverejniť všetky podrobnosti. O stanovisko sme požiadali aj Štátnu veterinárnu a potravinovú správu. Zatiaľ nereagovali.
