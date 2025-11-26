Útulok Tuláčik sa musí postarať o viac než sto psíkov navyše, adopcia bude možná až v budúcnosti.
Útulok Tuláčik o situácii, v ktorej sa náhle ocitli, informoval na svojom Instagrame.
„Pred pár dňami sa stalo niečo, čo si v Útulku Tuláčik budeme pamätať navždy…," píšu v statuse.
Štátna veterinárna a potravinová správa ich požiadala o pomoc pri odbere veľkého množstva psov jednej z najhorších množiarní.
„Do tretej rána sme sa snažili dostať do bezpečia psíky, ktoré doposiaľ nepoznali nič, slúžili len na krutý biznis… Zvieratá, ktoré tam roky žili, nepoznali svetlo, nepoznali dotyk, nepoznali lásku… iba utrpenie a beznádej. Ich pohľady… to sa nedá ani opísať. Boli to oči zvierat, ktoré už prestali veriť, že život môže byť aj iný," opisujú situáciu na Instagrame.
Niektoré zo zvierat skončili rovno na klinike a teraz bojujú o život na infúziách.
Meno príjemcu je Útulok Tuláčik a do poznámky uveď POMOC.
Zatiaľ psíky nesmú opustiť útulok a nie sú ponúkané na adopciu, ktorá bude možná v budúcnosti.